Headsets para Xbox Series S são ideais para quem quer melhorar a jogatina ao usar o console da nova geração da Microsoft com foco em custo-benefício. No Brasil, marcas como HyperX , Trust GXT, SteelSeries , Microsoft e Astro Gaming disponibilizam modelos por valores a partir de R$ 58 , como é o caso do HyperX CloudX Chat, que traz um fone de apenas um lado. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o HyperX CloudX Stinger Core é otimizado e apresenta drivers de 40 mm com graves aprimorados para os games do console por preços que partem de R$ 169. Outra opção é o Headset Xbox, que é o modelo original desenvolvido pela Microsoft para o console por a partir de R$ 800. Confira a seguir seis opções de headsets para Xbox Series S.

2 de 3 Headset para Xbox Series S: 6 opções para melhorar o áudio dos jogos — Foto: Divulgação/Microsoft Headset para Xbox Series S: 6 opções para melhorar o áudio dos jogos — Foto: Divulgação/Microsoft

Qual o melhor fone de ouvido Bluetooth? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. HyperX CloudX Chat – a partir de R$ 58

O HyperX CloudX Chat é um modelo de headset com um fone de apenas um lado. De acordo com as especificações, ele permite que o usuário escute o som saindo de sua TV enquanto conversa no chat, além de um design leve e reversível. Licenciado pela Microsoft, o modelo possui drivers de 40mm que promovem uma comunicação clara e assertiva entre os gamers e entrada P2.

Além de contar com um microfone flexível, que promete ser eficiente no cancelamento de ruído e pop filter. O fone também apresenta controles de áudio para que o usuário altere com rapidez e facilidade o volume ou desligar o microfone. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os compradores destacaram que ele é leve e confortável. No entanto, ressaltam que a adaptação é demorada. Na Amazon, ele pode ser encomendado por R$ 58.

Prós: drivers de 40mm

drivers de 40mm Contras: volume é baixo

Gostou do produto? Compre aqui LEVE HyperX CloudX Chat R$ 58 IR À LOJA

Todas as ofertas de HyperX CloudX Chat × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LEVE HyperX CloudX Chat R$ 58 IR À LOJA

2. Trust GXT 412 Celaz – a partir de R$ 158

O Trust GXT 412 Celaz chama atenção por ser um headset inteiramente preto. É importante dizer que toda a região interior do produto é acolchoada com tecido sintético e espuma para garantir o conforto do usuário. As conchas resguardam um driver de 50 mm, um microfone longo e direcional, controle de volume no cabo de conexão e entrada de 3,5 mm. O produto é vendido por valores a partir de R$ 158.

O arco da cabeça promete uma personalização e o cabo de conexão foi trançado de 1 m, o que dificulta o embaraçamento e ainda aumenta a sua vida útil. O modelo também é compatível com PS4, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch e Windows. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade de vedação e a construção eficiente do produto, mas criticam que as conchas podem machucar a cabeça.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: pode apresentar falhas de conectividade

Gostou do produto? Compre aqui CONFORTÁVEL Trust GXT 412 Celaz R$ 158 IR À LOJA

Todas as ofertas de Trust GXT 412 Celaz × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTÁVEL Trust GXT 412 Celaz R$ 158 IR À LOJA

3. HyperX CloudX Stinger Core – a partir de R$ 169

O HyperX CloudX Stinger Core é otimizado para jogos de Xbox e também é licenciado pela Microsoft. O fone traz drivers de 40 mm com graves aprimorados para os games do console, garantindo maior imersão durante as partidas e são sintonizados para oferecer graves aprimorado. A haste personalizável para a cabeça é confeccionada em aço e os earpads para as orelhas são revestidos, prometendo conforto mesmo durante horas de uso. O modelo também é compatível com os consoles Xbox One e Xbox One X.

O headset ainda conta com microfone com tecnologia de cancelamento de ruídos, o que deixa a comunicação entre os usuários mais fluida e sem interrupções. Como a peça é ajustável, ela também pode ser reposicionada da forma como o usuário preferir. Além disso, com os controles de mídia em linha, é possível dar mute no microfone de forma prática sem precisar acessar as configurações do videogame. O modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 169. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram o conforto e a captação do microfone.

Prós: é um modelo confortável

é um modelo confortável Contras: som apresenta falhas

Gostou do produto? Compre aqui COM MICROFONE HyperX CloudX Stinger Core R$ 169 IR À LOJA

Todas as ofertas de HyperX CloudX Stinger Core × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MICROFONE HyperX CloudX Stinger Core R$ 169 IR À LOJA

4. SteelSeries Arctis 3 – a partir de R$ 582

O SteelSeries Arctis conta com uma estrutura e construção mais leve que os modelos convencionais. De acordo com o site da marca, seu design de suspensão e tecidos foram inspirados no atletismo. Além disso, ele é equipado com alto-falante e drivers de 40 mm, potência de 20–22000 Hz, microfone bidirecional e retrátil com cancelamento de ruído ClearCast para que a voz seja clara e natural.

O headset apresenta conexão PC 4 pólos 3.5 mm com cabo destacável e apresenta duas cores, branca e preto. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo conforto, pela qualidade do som e pela variedade de compatibilidade. No entanto, uma parte dos compradores pontuam que ele é um modelo frágil. O modelo é vendido por cerca de R$ 582.

Prós: som Dolby Access ou Sonar

som Dolby Access ou Sonar Contras: relatos de que é um modelo frágil

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO SteelSeries Arctis 3 R$ 647 IR À LOJA

Todas as ofertas de SteelSeries Arctis 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO SteelSeries Arctis 3 R$ 647 IR À LOJA

5. Astro Gaming A20 Gen 2 – a partir de R$ 789

3 de 3 Astro Gaming A20 Gen 2 tem autonomia de bateria de 15 horas — Foto: Divulgação/Astro Astro Gaming A20 Gen 2 tem autonomia de bateria de 15 horas — Foto: Divulgação/Astro

O Astro Gaming A20 Gen 2 é um modelo de headset sem fio que traz um design diferenciado. A opção possui detalhes em branco, cinza e verde, com desenhos mais retos e estilizados. Segundo a fabricante, o fone possui até 15 horas de autonomia e pode funcionar em distâncias de até 15 metros. O modelo funciona no estilo "Plug & Play" e acompanha um conector USB com conectividade de 2,4 GHz. O modelo também deve ser confortável e, segundo a fabricante, é construído em materiais leves e flexíveis.

O microfone do headset é equipado com a tecnologia flip-to-mute, que basta levantar o dispositivo para silenciar o áudio, além de acompanhar um microfone com isolamento de ruído. Além disso, ele acompanha até três predefinições de áudio diferentes para garantir que tenha as melhores configurações de equalização. Atualmente, o modelo está com uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas, com destaques ao conforto e a qualidade do som. Esta opção é vendida por preços a partir de R$ 789.

Prós: é um modelo confortável

é um modelo confortável Contras: volume é baixo

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA LONGA Astro Gaming A20 Gen 2 R$ 789 IR À LOJA

Todas as ofertas de Astro Gaming A20 Gen 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA LONGA Astro Gaming A20 Gen 2 R$ 789 IR À LOJA

6. Headset Xbox – a partir de R$ 800

Uma outra opção de headset para usar no Xbox Series S é o modelo original desenvolvido pela Microsoft para o console. A conexão do dispositivo é feita sem fios e o acessório não requer dongle ou estação base para funcionar. De acordo com a fabricante, o tempo de autonomia da bateria pode chegar a até 15 horas. Além disso, ele é compatível com as tecnologias sonoras Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 800 para adquirir o produto.

A opção também possui controle de volume em linha, com botões giratórios na parte externa dos earpads. Quanto ao microfone, o dispositivo traz cancelamento de ruídos e botão físico para o mute e, além disso, também possui uma tecnologia de desligamento automático. Com ela, quando o usuário não estiver falando, o microfone é mutado por conta própria. Atualmente, o modelo está avaliado com 4,8 de 5 estrelas. Os comentários destacam o design confortável e a captação do microfone.

Prós: captação de microfone

captação de microfone Contras: bateria apresenta autonomia menor durante o uso prolongado

Gostou do produto? Compre aqui SEM FIO Headset Xbox R$ 789 IR À LOJA

Todas as ofertas de Headset Xbox × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO Headset Xbox R$ 789 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart