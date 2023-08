A Warrior é uma linha gamer da Multilaser que conta com amplo portfólio de headsets. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 34 , como é o caso do Warrior Harve PH298, que traz earpads almofadados e hastes ajustáveis. Já o Warrior Rama PH219 apresenta iluminação em LED vermelho e cabo de nylon por valores que partem de R$ 84 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outra opção é o Warrior Flamma PH306, que promete graves reforçados para tornar os jogos mais realistas por cerca de R$ 209. Veja a seguir cinco headsets da Warrior para comprar no Brasil.

Headset Warrior: 5 modelos para melhorar a experiência nos jogos — Foto: Unsplash/Sean Do

1. Warrior Harve PH298 - a partir de R$ 34

O modelo Harve PH298 é uma das alternativas da Warrior para melhorar a qualidade da jogatina sem gastar muito. Disponível no site da Amazon por valores que partem de R$ 34, o modelo possui um designer game na cor preta com detalhe verde no fone e o logo da marca localizado na haste em cor branca. Ele conta com earpads almofadados e hastes ajustáveis para que seu uso prolongado não seja desconfortável. De acordo com a ficha técnica, o PH298 tem 116 dB de potência, resposta de frequência entre 20 Hz e 20 KHz e cabo em nylon. O modelo ainda oferece controle de volume e isolamento acústico.

O headset conta com mais de 1.000 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,4 estrelas. Além do seu custo-benefício, o PH298 se destaca pela qualidade de som, conforto e bom microfone para chamadas. O fato de o modelo possuir entradas separadas para os fones e microfones pode ser um ponto negativo para dispositivos com entrada única. Neste caso será preciso um adaptador P2 para utilizá-lo, segundo os comentários a respeito do produto.

Prós: custo-benefício, qualidade do som e microfone

custo-benefício, qualidade do som e microfone Contras: entradas para fone e microfone separadas

2. Warrior Harve PH101 - a partir de R$ 36

Outra opção de preço acessível da Warrior é o Harve PH101. Suas especificações são as mesmas do modelo anterior: 116 dB de potência, resposta de frequência entre 20 Hz e 20 KHz, controle de volume, isolamento de ruído e hastes ajustáveis. O principal diferencial está na cor, já que ambos partilham o designer gamer predominantemente em preto e com o logo da marca em branco, com a diferença de que o detalhe no fone do PH101 é na cor vermelha. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 36.

No site da Amazon, o Warrior PH101 já foi avaliado por mais de 4,5 mil compradores e possui 73% de nota máxima, com avaliação média de 4,5 estrelas. A qualidade de som, boa captação de microfone para chamadas e a durabilidade, são os pontos mais destacados do modelo, que possui boa relação custo benefício, de acordo com os comentários. O seu cabo em nylon possui entradas separadas para fone e microfone, o que pode requerer um adaptador P2 para ser utilizado em dispositivos com uma única entrada.

Prós: custo-benefício, qualidade de som e durabilidade

custo-benefício, qualidade de som e durabilidade Contras: possui entradas separadas para fone e microfone

3. Warrior Rama PH219 - a partir de R$ 84

O Warrior Rama PH219 é um headset de setup mais avançado, que oferece iluminação em LED vermelho, alimentada por cabo USB e um controle de funções embutido no cabo. O modelo é retrátil e pode ser ajustado num ângulo de 90º, o que ajuda no seu armazenamento, tem acabamento almofadado e hastes ajustáveis. O microfone do Rama PH219 também é retrátil, o que é uma boa alternativa para partidas offline. Os fones são equipados com drivers de 40 mm que geram potência de 105 dB e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz. O cabo de nylon do modelo possui entrada P3 e mede 2,2 m de comprimento. O modelo conta com um adaptador P2 incluso.

O headset possui classificação de 4,7 estrelas no site da Amazon, com quase 9 mil avaliações e 78% de avaliações máximas. O custo-benefício, design, comprimento do cabo e qualidade do som foram algumas das características mais destacadas pelos usuários nos comentários. O encaixe do modelo, no entanto, pode se tornar desconfortável com o uso prolongado, de acordo com alguns usuários.

Prós: qualidade de áudio, design e custo-benefício

qualidade de áudio, design e custo-benefício Contras: encaixe pode ser desconfortável para uso prolongado

4. Warrior Rama PH299 - a partir de R$ 141

Além da diferença da iluminação LED em verde, o Rama PH299 se destaca em relação ao modelo anterior por sua leveza: segundo a ficha técnica, são 300 g contra os 495 g do PH219, uma diferença de quase 40%, que proporciona mais conforto para longas horas de uso. As demais especificações são compartilhadas, como os drivers de 40 mm com potência de 105 dB e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz, fone e microfone retráteis e controlador no cabo e etc. Ambos os modelos são compatíveis com PS4, Xbox One, PC, notebook, tablets e smartphones. O produto aparece por valores a partir de R$ 141.

No site da Amazon, o Rama PH299 já foi avaliado por 780 usuários e é classificado com 4,6 estrelas e 79% de nota máxima. A qualidade de som, design, comprimento do cabo e presença de adaptador são os principais atrativos deste modelo. Apesar do menor peso do modelo, alguns compradores ainda relataram desconfortos ao utilizar o headset Rama por muito tempo.

Prós: qualidade de som, comprimento do cabo e adaptador P2

qualidade de som, comprimento do cabo e adaptador P2 Contras: pode ficar desconfortável se utilizado por muito tempo

5. Warrior Flamma PH306 - a partir de R$ 209

O Warrior Flamma PH306 apresenta iluminação RGB. O modelo conta com alça que se ajusta à anatomia do usuário, controle de volume embutido, acabamento almofadado e microfone ajustável. Com drivers de 50 mm, o PH306 tem potência de 108 dB e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz e promete graves reforçados para tornar os jogos mais realistas. Seu cabo possui 2,2 m de comprimento e conexão USB para ser utilizado em PCs e notebooks. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 209.

O Flamma PH306 possui quase 120 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas, com 74% de avaliações máximas. Os comentários dos usuários elogiam o modelo por sua qualidade de som, isolamento acústico e qualidade do microfone. Um aspecto incômodo, de acordo com alguns comentários, foi o fato de a iluminação não poder ser desativada.

Prós: qualidade de som, isolamento acústico e microfone

qualidade de som, isolamento acústico e microfone Contras: iluminação RGB não pode ser desativada

