Heartstopper: veja elenco e personagens da série da Netflix

A segunda temporada de Heartstopper estreou na Netflix nesta quinta-feira (3) para a alegria dos fãs da série teen. Estrelada por Kit Connor como Nick e Joe Locke no papel de Charlie, a produção inglesa segue a história de amor entre os jovens no ensino médio em meio a muitas descobertas e amizades com os personagens Isaac, Elle e Tao. O projeto é uma adaptação dos quadrinhos homônimos de Alice Oseman, publicados no Brasil pela editora Seguinte.

Popular entre os assinantes do streaming, a série também é aclamada pela crítica e a segunda season chegou ao Rotten Tomatoes com 100% de aprovação. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com os principais personagens de Heartstopper e seus respectivos intérpretes. Confira:

Charlie é o protagonista da série teen Heartstopper — Foto: Divulgação/Netflix

Joe Locke como Charlie

Charlie é o protagonista desta história teen. Desde muito cedo, o adolescente já se assumiu gay publicamente e, por conta disso, sofria nas mãos dos valentões da escola. Apesar disso, ele é um garoto doce e amável e, em muitas situações, tímido também. Nos intervalos das aulas, ele prefere ficar perto de seus melhores amigos, Tao, Elle e Isaac. É quando Charlie conhece Nick que as coisas passam a mudar em sua vida e novos sentimentos começam a florescer.

Kit Connor como Nick

Considerado a estrela do time de rúgbi de Truham e um dos garotos mais populares da escola, Nick é mais reservado e mantém um relacionamento próximo com a mãe, Sarah, que é interpretada pela atriz vencedora do Oscar Olivia Colman (The Crown). Ao se aproximar de Charlie na aula após uma troca de lugares, os dois jovens começam a desenvolver uma amizade inesperada. Com o tempo, ele passa a questionar seus sentimentos pelo garoto e também sobre sua própria sexualidade.

Nick é um garoto introvertido por quem Charlie se apaixona — Foto: Divulgação/Netflix

Yasmin Finney como Elle

A adolescente é a única garota do grupo de amigos de Charlie. Depois de se assumir transexual, Elle deixa Truham para ser transferida para a escola feminina Higgs. É nesta fase de transição que a jovem terá que começar de novo e fazer novas amizades. No novo colégio, ela logo vira amiga de Tara e Darcy, que são namoradas. Mesmo em escolas diferentes, Elle mantém contato constante com Charlie, Isaac e Tao, este último por quem ela nutre sentimentos em segredo.

Elle é a única mulher no grupo de amigos de Charlie — Foto: Divulgação/Netflix

William Gao como Tao

Melhor amigo de Charlie e cinéfilo de carteirinha, Tao é extremamente leal às suas amizades e, às vezes, até superprotetor e ciumento. No começo, ele desconfiava da aproximação de Nick em relação a Charlie, mas com o tempo passou a confiar mais no garoto. O adolescente também é muito próximo de Elle.

Tao e Elle são uma das duplas que mais geram a expectativa dos fãs para um romance em Heartstopper — Foto: Divulgação/Netflix

Tobie Donovan como Isaac Henderson

Leitor assíduo de best-sellers, equilibrado e maduro, Isaac faz parte do grupo de amigos próximos de Charlie. Com uma personalidade mais introspectiva, o jovem está sempre pronto para dar os melhores conselhos sobre relacionamentos a Charlie, Tao e Elle, já que é bastante observador. Mas é na segunda season que a assexualidade de Isaac será melhor explorada pela trama da série teen.

Isaac é o membro mais introvertido de seu grupo de amigos — Foto: Divulgação/Netflix

Sebastián Croft como Ben

Ben é colega de classe de Charlie, com quem manteve um relacionamento secreto e tóxico, pois tinha vergonha de se assumir gay. Mas ao ver Nick se aproximando cada vez mais de Charlie, ele passa a ficar enciumado e começa a arranjar confusão.

Na primeira temporada, Ben e Charlie tinham um relacionamento escondido dos outros — Foto: Divulgação/Netflix

Rhea Norwood como Imogen

Totalmente extrovertida e popular, Imogen é uma adolescente que ama passar o tempo com seus amigos da escola. Na primeira temporada, a jovem passa a nutrir uma queda por Nick, sentimento que não é correspondido pelo garoto. Com personalidade forte, ela tem certeza sobre quem e o que quer, o que muitas vezes pode atrapalhar seu relacionamento com as outras pessoas.

Imogen é uma garota de personalidade forte e popular no colégio — Foto: Divulgação/Netflix

Jack Barton como David Nelson ( novo personagem )

Irmão mais velho de Nick, David chega ao elenco da segunda temporada de Heartstopper para tratar de temas mais sombrios, como bifobia e homofobia. Totalmente intolerante outras orientações sexuais, o jovem trará muitos problemas para Nick e Charlie, como também para seu grupo de amigos próximos.

David Nelson é o irmão mais velho e intolerante de Nick — Foto: Divulgação/Netflix

Leila Khan como Sahar Zahid ( nova personagem )

Outra nova aquisição ao time de personagens é Sahar Zahid, uma garota inteligente e madura demais para a sua idade que será vista nos arcos narrativos da excursão da escola à Paris. A adolescente fará parte da quadrilha que toma as ruas da capital francesa na trama.

Leila Khan interpreta a nova personagem da série, Sahar Zahid — Foto: Divulgação/Netflix

Com informações de Collider, IMDb, Movie Web e Netflix

