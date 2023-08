HotMilhas é da 123 Milhas? Entenda suspensão da compra de milhas

A HotMilhas optou por suspender suas atividades por tempo indeterminado no último sábado (26), deixando inúmeros clientes sem pagamentos. Segundo a plataforma de compra e venda de milhas aéreas, a decisão ocorreu devido à crise da 123 Milhas, empresa que a administra. O site chegou a ficar fora do ar, sendo exibida a mensagem “Atenção! As compras de milhas estão temporariamente suspensas” na tela inicial. Hoje, contudo, a página já voltou ao normal, mas a polêmica sobre os pagamentos continua.