Império da Dor: conheça elenco e personagens da série da Netflix

A série Império da Dor está em alta na Netflix com um enredo instigante e parcialmente inspirado em fatos reais. Lançada na última quinta-feira (10) e com seis episódios, o show foca no processo judicial movido por uma advogada e um procurador de justiça contra uma companhia farmacêutica dos EUA. A empresa é acusada de colaborar com uma epidemia de opioides (sedativos de grande potência) no país.

Uzo Aduba (Orange is The New Black), Matthew Broderick (Curtindo a Vida Adoidado) e Taylor Kitsch (John Carter - Entre Dois Mundos) estão no elenco principal. O enredo é inspirado no livro Pain Killer, de Barry Meier, além do artigo "The Family That Built an Empire of Pain" (A Família que Construiu o Império da Dor, em tradução livre), do jornalista Patrick Radden Keefe, publicado na New Yorker Magazine. Conheça, a seguir, os principais personagens da série e seus intérpretes.

Império da Dor é uma série original da Netflix baseada em fatos reais — Foto: Divulgação/Netflix

Uzo Aduba é Edie Flowers

A advogada é uma mulher séria e obstinada que trabalha no escritório de um procurador de justiça dos Estados Unidos. Edie investiga o surgimento de uma nova droga farmacêutica chamada OxyContin, um opioide que gera forte dependência entre os usuários.

Sua busca a leva até a Purdue Pharma, gigante no setor de remédios nos EUA. Com isso, Edie move um processo contra a empresa alegando que a Purdue estava consciente sobre os riscos de dependência do OxyContin.

A advogada Edie Flowers move uma ação judicial contra a companhia farmacêutica Purdue Pharma, emresa responsável por uma droga que gera dependência — Foto: Divulgação/Netflix

Matthew Broderick é Richard Sackler

O empresário bilionário é um dos descendentes da família Sackler, poderosa no setor farmacêutico. Sobrinho do fundador da companhia, Richard atua como executivo sênior na Purdue Pharma.

Quando assume os negócios da família, o personagem tem a ideia de fabricar o OxyContin para que a droga impulsione as vendas da empresa. Matthew Broderick, lembrado até hoje por interpretar Ferris Bueller em Curtindo a Vida Adoidado (1986), dá vida ao empresário.

Richard Sackler é o executivo sênior da Purdue Pharma — Foto: Divulgação/Netflix

Taylor Kitsch é Glen Kryger

Glen é um homem de família esforçado no trabalho e dono de um pequeno negócio. Quando sofre uma lesão séria durante o expediente, é receitado a ele OxyContin. O que Glen não esperava é que ficasse viciado no remédio. O personagem é interpretado por Taylor Kitsch, conhecido pelo longa John Carter - Entre Dois Mundos (2012).

Glen Kryger é um dos afetados pelo vício em OxyContin — Foto: Divulgação/Netflix

West Duchovny é Shannon Schaeffer

A jovem é uma ex-atleta estudantil que, na intenção de sair da casa dos pais em Ohio, arranja um emprego como vendedora na Purdue. Shannon começa seu novo trabalho decidida a se destacar. Porém, aos poucos ela descobre os podres da empresa. Filha do ator David Duchovny (o agente Fox Mulder, de Arquivo X), West é conhecida pela série The Magicians (2015 - 2020).

A funcionária da Purdue Pharma aos poucos descobre a verdade sobre a empresa onde trabalha — Foto: Divulgação/Netflix

Carolina Bartczak é Lily Kryger

A esposa de Glen é, assim como seu marido, totalmente dedicada à família. É mãe de Tyler, fruto de um relacionamento anterior. Lily apoia Glen após seu acidente no trabalho, mas fica preocupada com o comportamento agressivo dele após o vício em OxyContin. Carolina Bartczak esteve recentemente no filme de ficção científica Moonfall - Ameaça Lunar (2022).

Lily é esposa de Glen e sofre com o vício do marido — Foto: Divulgação/Netflix

Jack Mulhern é Tyler Kryger

Tyler é filho de Lily e enteado de Glen. Tem 17 anos e trabalha junto com o padrasto. Foi durante uma discussão entre os dois que o acidente com Glen aconteceu. O fato traumatizou Tyler, principalmente após a mudança de comportamento do padrasto. Jack Mulhern está no elenco principal da série The Society (2019).

O jovem é indiretamente responsável pelo acidente que levou Glen a se medicar com OxyContin — Foto: Divulgação/Netflix

Dina Shihabi é Britt Hufford

Britt é uma vendedora veterana na Purdue. Ela atua como uma mentora para a novata Shannon. Mesmo exibindo autoconfiança no ambiente de trabalho, esconde dos demais uma série de inseguranças. Dina Shihabi está no elenco da série Jack Ryan (2018 - 2023).

A veterana do setor de vendas na Purdue é extremamente devota ao seu trabalho na empresa — Foto: Divulgação/Netflix

Clark Gregg é Arthur Sackler

O fundador e ex-presidente da Purdue Pharma é tio de Richard. Com faro aguçado para os negócios da área farmacêutica, teve uma grande sacada ao investir no marketing da empresa com uma cadeia de vendedores. Aparece em lembranças de Richard, pois Arthur faleceu antes que o sobrinho assumisse a liderança da empresa.

O patriarca da família Sackler é fundador da Purdue Pharma — Foto: Divulgação/Netflix

Tyler Ritter é John Brownlee

O procurador de justiça é o chefe da advogada Edie Flowers. A aparência estilosa em nada afeta a competência do seu trabalho. É de sua autoria a ação judicial contra a Purdue Pharma quando descobre a ligação da empresa com a epidemia de opioides nos Estados Unidos. Tyler Ritter está no elenco de Agentes da S.H.I.E.L.D. (2013 - 2019).

Brownlee é o novo chefe de Edie Flowers. O advogado é responsável pela ação contra a Purdue — Foto: Divulgação/Netflix

John Rothman é Mortimer Sackler

Mortimer é co-fundador da Purdue Pharma e também tio de Richard. Também está na gestão da empresa junto com o sobrinho. John Rothman esteve no elenco de O Diabo Veste Prada (2006).

Mortimer (na esquerda) é tio de Richard — Foto: Divulgação/Netflix