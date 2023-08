A Brother é uma empresa com foco em impressoras que oferece modelos para escritórios ou mesmo para casa. Esta lista reúne seis modelos da marca, por valores que se iniciam em R$ 982 , como é o caso da Brother Laser HL1212W Mono, que conta com tecnologia a laser e velocidade de 21 ppm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a Brother Laser HLL3210CW Color possui sistema Auto-duplex, que permite imprimir automaticamente nos dois lados do papel, pode ser gerenciada via smartphone e está disponível por aproximadamente R$ 2.699. Outra opção é a Brother Laser HLL6402DW Mono, que oferece uma velocidade de 52 ppm, permite impressões em resolução máxima de 1200 x 1200 dpi e é vista por cerca de R$ 3.799. Veja a seguir seis impressoras da Brother para comprar no Brasil.

Impressora Brother: 6 modelos por a partir de R$ 928 — Foto: Divulgação/Brother

1. Brother Laser HL1212W Mono – a partir de R$ 928

A Brother Laser HL1212W Mono é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com tecnologia de impressão a laser, possui uma velocidade de impressão que pode alcançar 21 ppm e permite adicionar marcas d’água em documentos de maneira prática. O item é vendido por preços que começam em R$ 928.

O produto pode ser conectado via cabo USB, mas também conta com suporte para Wi-Fi. A marca reforça que o equipamento consegue imprimir em resolução de 2400 x 600 dpi. Avaliada com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores apontam que a impressora tem uma instalação simples e é fácil de configurar. Porém, alguns reclamam que ela não oferece suporte a tensões de 220 V.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores se queixam que a impressora não oferece suporte a tensões de 220 V

2. Brother Tank DCPT420W Color – a partir de R$ 1.019

A Brother Tank DCPT420W Color é mais uma escolha da marca. Segundo a fabricante, este equipamento consegue imprimir páginas coloridas em uma velocidade de até 11 ppm, já as impressões monocromáticas (que contam com apenas uma cor) podem chegar a 28 ppm. Assim como o item anterior, este pode ser conectado via cabo USB ou Wi-Fi. O modelo está disponível a partir de R$ 1.019.

Outras características apontam que o produto é compatível com diversas versões do sistema operacional Windows, além do macOS, da Apple. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o fato de ela ser econômica, prática de usar e silenciosa. No entanto, alguns reclamam que a instalação não é intuitiva.

Prós: compatível com diversos sistemas operacionais

compatível com diversos sistemas operacionais Contras: usuários reclamam que a instalação não é prática

3. Brother Laser DCP1602 Mono – a partir de R$ 1.265

A Brother Laser DCP1602 Mono é mais uma alternativa para o lar ou escritório. De acordo com a marca, este modelo é compatível com papéis no tamanho A4, A5, Carta e Ofício, além de também ser funcional nos sistemas operacionais Windows e Mac. O item possui tecnologia de impressão a laser e visa imprimir até 20 páginas por minuto. A impressora pode ser adquirida por cerca de R$ 1.265.

A fabricante ressalta que este modelo funciona apenas de maneira monocromática, por conta disso, ele não imprimiu páginas coloridas. Na parte de conectividade, o aparelho possui uma porta USB 2.0 e não dispõe de conexão Wi-Fi. A impressora é avaliada com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o produto. Porém, alguns reclamam da ausência da conexão sem fio.

Prós: cumpre o que promete

cumpre o que promete Contras: não imprimi colorido e não possui Wi-Fi

4. Brother Laser DCP1617NW Mono – a partir de R$ 1.459

A Brother Laser DCP1617NW Mono é mais uma opção com tecnologia a laser. Segundo as especificações da fabricante, este modelo possui um ciclo mensal de 10.000 páginas e pode imprimir páginas monocromáticas ou em cores a uma velocidade de até 20 ppm. O equipamento funciona via toner de tinta e é comercializado por cerca de R$ 1.459.

O modelo dispõe de conectividade via cabo USB 2.0 e Wi-Fi, além de também ser compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac. Na Amazon, o item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade da impressão e afirmam que ele é de fácil instalação. Entretanto, alguns reclamam que ela possui um alto consumo de energia elétrica.

Prós: possui um ciclo mensal de 10.000 páginas

possui um ciclo mensal de 10.000 páginas Contras: consumidores reclamam de alto consumo de energia elétrica

5. Brother Laser HLL3210CW Color – a partir de R$ 2.699

A Brother Laser HLL3210CW Color é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações da marca, este modelo possui uma bandeja que comporta até 250 folhas e promete imprimir até 18 páginas por minuto, tanto em colorido, como em preto e branco. O item pode ser encontrado por aproximadamente R$ 2.699.

A marca indica que o modelo possui uma saída colorida, dispõe de conexões USB e Wi-Fi, além de também poder ser gerenciado via computadores, notebooks ou dispositivos móveis. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que a qualidade da impressão em preto e branco é satisfatória. Contudo, alguns reclamam da impressão em cores.

Prós: comporta até 250 folhas

comporta até 250 folhas Contras: alguns compradores se mostram insatisfeitos com a qualidade da impressão colorida

6. Brother Laser HLL6402DW Mono – a partir de R$ 3.799

A Brother Laser HLL6402DW Mono é a opção mais cara desta lista. Segundo a fabricante, este modelo possui uma tecnologia de impressão monocromática, possui uma velocidade de impressão de 50/52 páginas por minuto e é capaz de imprimir em uma resolução de 1200 x 1200 dpi. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 3.799.

Assim como outros itens desta lista, este também pode ser conectado via cabo USB 2.0 e Wi-Fi. A marca destaca que o produto funciona via toner e acompanha uma unidade inicial que permite a impressão aproximada de 20.000 páginas.

Prós: velocidade de impressão de 50/52 páginas por minuto

velocidade de impressão de 50/52 páginas por minuto Contras: preço elevado

