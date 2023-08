A HP oferece diversos modelos de impressoras disponíveis no Brasil. Linhas como DeskJet, Ink Tank, Smart Tank e Laser oferecem um leque de configurações e especificações. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 289 , como é o caso da DeskJet Ink Advantage 2376, que imprime em jato de tinta, digitaliza e faz cópia de documentos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Para quem procura um modelo com maior velocidade de impressão, a HP Ink Tank 416, é uma alternativa. Ela dispõe de uma velocidade de 8 ppm e 5,5 ppm e está à venda por cerca de R$ 678. Outra opção é a HP Laser 135W, que conta com cartucho toner laser por valores que partem de R$ 1.709. Confira a seguir seis impressoras da HP para comprar.

Impressora HP: 6 modelos por a partir de R$ 289 — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

1. HP Deskjet Ink Advantage 2376 – a partir de R$ 289

A HP DeskJet Ink Advantage 2376 é o modelo mais barato da lista. O produto oferece especificações de destaque, como impressão colorida por jato de tinta, digitalização e cópia. Além disso, ela suporta outros papéis diferentes do sulfite, como envelopes, etiquetas e cartolina. A resolução de impressão segue um padrão comum entre os produtos da HP, que costumam entregar 4800 x 1200 DPI nas folhas coloridas e 1200 x 1200 DPI em documentos preto e branco.

A conectividade oferece apenas a opção USB, diferente da maioria que já dispõe de conexão Wi-Fi. A bandeja de folhas suporta até 60 unidades e o número máximo de impressões no mês fica em 100 folhas. O modelo tem design branco com detalhes verdes e dimensões de 425,2 x 304,1 x 149,1 mm e peso de 3,4 kg. A impressora é encontrada por valores que partem dos R$ 289. Avaliada em 4,5 de 5 estrelas e os compradores destacaram o custo-benefício.

Prós: custo-benefício e fácil instalação

custo-benefício e fácil instalação Contras: cartuchos acabam com facilidade

2. HP 2774 DeskJet Ink Advantage – a partir de R$ 314

A HP DeskJet Ink Advantage 2774 é uma opção voltada para os que não procura investir muitas cifras em uma impressora. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo pode copiar, digitalizar e realizar impressões coloridas ou preto e branco, por meio de cartuchos. Além de ser um modelo portátil. O item conta com uma capacidade de 60 folhas e oferece um ciclo mensal de 50 a 100 folhas no formato A4. Além disso, o aparelho também dispõe de uma velocidade de 7,5 ppm em preto e branco e 5,5 ppm para páginas coloridas.

O modelo, fabricado com mais de 45% de plástico reciclado traz conexão por cabo USB 2.0 ou Wi-Fi, e pode ser gerenciado pelo aplicativo de smartphone HP Smart, disponível no Android e no iOS e também pelo painel de controle. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento e afirmam que o software de celular torna o uso mais prático. Porém, alguns alegam que o consumo por cartuchos é mais alto em comparação com as impressoras a laser. A impressora está disponível a partir de R$ 314.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo por cartuchos pode ter um consumo maior

3. HP Ink Tank 416 – a partir de R$ 678

A HP Ink Tank 416, é uma alternativa de impressora multifuncional. Diferente do item anterior, este conta com funções de scanner, cópia e impressão. Segundo a fabricante, o modelo permite imprimir por recarga, até 8.000 páginas coloridas, com resolução de 4800 x 1200 dpi, ou 6.000 em preto e branco com qualidade de até 1200 x 1200 dpi. É importante ressaltar que o periférico conta com capacidade máxima de 60 folhas e pode ser conectada por um cabo USB 2.0 ou pelo Wi-Fi.

O aparelho também dispõe de uma velocidade de 8 ppm em preto e branco e 5,5 ppm para páginas coloridas. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam a capacidade de tinta e a praticidade de uso. No entanto, alguns consumidores apontam que a configuração é complexa e que o manual de instruções deixa a desejar. O produto é oferecido por preços que partem de R$ 678.

Prós: modelo é multifuncional

modelo é multifuncional Contras: alguns consumidores reclamam de dificuldades na hora de configurar o aparelho

4. HP Smart Tank 581 – a partir de R$ 989

A HP Smart Tank 581 também é um modelo multifuncional. Ela imprime, copia e digitaliza. O modelo imprimi até 12.000 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, no entanto, esse valor só é valido com a tinta HP original. O aparelho também dispõe de uma velocidade de 15 ppm em preto e branco e 9 ppm para páginas coloridas.

Um dos principais destaques do modelo é o Wi-Fi com autorreparo, em que o sistema da impressora detecta e soluciona problemas de conectividade, mantendo-a sempre conectada. Sua conexão também pode ser feita através do cabo USB 2.0. Na Amazon, ela pode ser encomendada por R$ 989. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade da impressão. Porém, pontuaram negativamente que ela imprime com uma certa velocidade baixa.

Prós : qualidade da impressão e Wi-Fi com autorreparo

: qualidade da impressão e Wi-Fi com autorreparo Contras: velocidade de impressão baixa

5. HP Laser 107W – a partir de R$ 1.029

A HP Laser 107W é voltada para quem busca uma impressora compacta para pequenas demandas. Ela pode ser ideal para usos em escritórios, home office ou uso pessoal. De acordo com as especificações, ela suporta até 10 mil páginas por mês e imprime em uma velocidade de 21 páginas por minuto. O modelo se destaca pela praticidade de imprimir e escanear sem a necessidade de um computador, sendo compatível com o aplicativo HP Smart, que pode ser acessado por qualquer dispositivo móvel. Ela aparece por valores que partem de R$ 1.029.

Já na conectividade, o modelo conta com porta USB 2.0 de alta velocidade, 802.11 b/g sem fio. Já a sua alta resolução fica para até 1.200 x 1.200 DPI. Sua voltagem é de 110-127 V e assim como outros modelos da linha, ela foi fabricada com mais de 45% de plástico reciclado. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações, destacando a velocidade e fácil instalação. No entanto, sua impressão em alta demanda tende a ficar um pouco clara.

Prós: alta produtividade e conectividade com o aplicativo HP Smart

alta produtividade e conectividade com o aplicativo HP Smart Contras: não indicada para locais com alta demanda

6. HP Laser 135W – a partir de R$ 1.709

A HP Laser MFP 135W é uma alternativa de multifuncional da fabricante voltada para escritórios. De acordo com a fabricante, o modelo mais caro da lista promete atender a demanda de 2.000 páginas mensais a uma velocidade ISO de 21 ppm (carta). A impressão é feita por meio do cartucho toner laser HP 105A, no entanto, o equipamento é capaz de imprimir apenas na cor preta.

A conexão é feita por meio de uma porta USB 2.0 ou Wi-Fi. Para configuração, acesse o app HP Smart, através do seu disposto móvel. O item está avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e, segundo os compradores, a impressora consegue imprimir com qualidade. Alguns casos relatam que o cartucho não é capaz de dar conta das 2.000 páginas prometidas no anúncio. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.709.

Prós: equipamento visa atender altas demandas

equipamento visa atender altas demandas Contras: não imprime colorido

