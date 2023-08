Impressoras térmicas são grandes aliadas de empresas por facilitar a impressão de notas fiscais, cupons, etiquetas e rótulos com velocidade e praticidade. Empresas como Epson, Elgin e Bematech oferecem modelos por valores a partir de R$ 505 , como é o caso da Elgin i8, voltada para pequenos e médios empreendimentos. Já a Epson TM T20 X possui monitoramento de status e contadores de manutenção, recursos que ajudam a evitar problemas inesperados que atrapalhem o negócio e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 629 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outra opção é a Bematech L42 Pro, que se destaca por oferecer resolução de até 300 dpi em suas impressões, além de ser capaz de lidar com a maior faixa de tamanhos de papel e diferentes tipos de materiais por cerca de R$ 1.073. Veja a seguir cinco impressoras térmicas para comprar no Brasil.

Impressora Térmica: 5 opções para o seu negócio por a partir de R$ 505 — Foto: Divulgação/Elgin

Quer comprar uma impressora para o dia a dia? Veja algumas recomendações de modelo no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Elgin i8 ‎ - a partir de R$ 505

A Elgin i8 é voltada para pequenas e médias empresas que promete oferecer uma boa relação custo-benefício. Em relação à conectividade, ela possui interfaces USB, Ethernet e Serial, além de ser compatível com os principais softwares de automação do mercado e com os outros modelos da linha, as impressoras i7 e i9. Ela também imprime cupons NFC-e, SAT e MFE com velocidade de 250 mm/s. Com a guilhotina para corte automático, não é preciso destacar cupons e notas a cada impressão, o que garante mais agilidade para o dia a dia. Para corte manual, a impressora também conta com a serrilha. Sua bobina possui diâmetro máximo de 80 mm. Ela é vendido por cifras a partir de R$ 505.

A impressora já possui 53 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Os comentários destacam seu custo-benefício, velocidade e precisão. Já outros usuários relataram problema de conectividade USB e dificuldade para abrir a tampa da bobina. De acordo com informações do fabricante, a vida útil da guilhotina é de 2 milhões de cortes, enquanto a da cabeça térmica deve durar até 150 km de impressão. A i8 apresenta dimensões (L x A x P) de 14,5 x 14,8 x 18,8 cm.

Prós: custo-benefício, velocidade e precisao

custo-benefício, velocidade e precisao Contras: pode apresentar problemas de compatibilidade e defeito na tampa

Gostou do produto? Compre aqui COM GUILHOTINA Elgin I/8 ‎46I8USECKD00 R$ 505 IR À LOJA

Todas as ofertas de Elgin I/8 ‎46I8USECKD00 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM GUILHOTINA Elgin I/8 ‎46I8USECKD00 R$ 505 IR À LOJA

A TM T20X, da Epson, é definida pela fabricante como uma impressora versátil, de alta confiabilidade, uso simples e econômica. Ela traz recursos como monitoramento de status e contadores de manutenção, que são ferramentas interessantes para auxiliar no controle do dispositivo. Ela traz guilhotina automática e carga rápida de papel para uso mais prático. O modelo imprime em resolução de 203 x 203 dpi e velocidade de até 200 mm/s. Suas portas de comunicação são USB e Serial. Segundo a sua ficha técnica, a impressora possui vida útil de 1,5 milhões de cortes para a guilhotina e 100 km de impressão para a cabeça térmica. Esta opção é vista por valores que partem de R$ 629.

Este modelo da Epson possui mais de 400 avaliações de compradores e classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon, com 90% de aprovação máxima. O custo-benefício, facilidade de instalação e praticidade de uso são os principais atrativos da TM T20X de acordo com os comentários. O fato de não possuir entrada para conexão Ethernet é um ponto no qual o modelo fica atrás de concorrentes na mesma faixa de preço e até abaixo. O modelo apresenta dimensões de 14 x 19,2 x 13,7 cm .

Prós: custo-benefício, fácil instalação e uso prático

custo-benefício, fácil instalação e uso prático Contras: não possui entrada Ethernet

Gostou do produto? Compre aqui USB Epson TM T20X R$ 629 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson TM T20X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. USB Epson TM T20X R$ 629 IR À LOJA

A Bematech MP-4200 imprime textos, gráficos e códigos de barras 1D , 2D (QR Code) e cupom fiscal eletrônico (NFCe) com velocidade de até 250 mm/s e corte automático. Feita para ser utilizada sem a necessidade de manutenções frequentes, a impressora possui um sensor que indica quando a bobina está no fim e quando ela superaquece, além de LEDs que indicam status da impressora. Sua guilhotina conta com o Easy Recovery Sistem, que resolve atolamentos de papel com a abertura da tampa para voltar rapidamente ao trabalho. O produto aparece por preços a partir de R$ 699.

No site da Amazon, o modelo possui classificação de 5 estrelas. Sua guilhotina possui durabilidade para 2 milhões de cortes, enquanto a cabeça térmica deve suportar até 150 km de impressão. Ela possui portas de comunicação USB, Serial, Ethernet e RJ12 para gaveta de dinheiro. Como o modelo atende aos requisitos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ele pode ser utilizado para imprimir passagens. A resolução da impressão é de 203 x 203 dpi.

Prós: versatilidade no uso e conectividade, recursos de monitoramento e fácil manutenção

versatilidade no uso e conectividade, recursos de monitoramento e fácil manutenção Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Bematech MP4200 R$ 699 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bematech MP4200 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Bematech MP4200 R$ 699 IR À LOJA

4. Elgin i9 - a partir de R$ 699

O modelo i9 da Elgin é uma opção que pretende atender as necessidades das lojas de pequeno, médio e grande porte. A impressora se comunica com USB, Ethernet e Serial e, segundo a fabricante, é compatível com todos os softwares de automação. Ela imprime com resolução de 203 dpi a velocidade de até 300 mm/s. Com guilhotina para o corte automático, a bobina suporta até 83 mm de diâmetro máximo, capacidade um pouco superior a da i8. A vida útil estimada da guilhotina é de 2 milhões de cortes, enquanto a cabeça térmica deve ser capaz de realizar até 150 km de impressões.

No site da Amazon, a i9 possui classificação de 4,6 estrelas com base na avaliação de 54 compradores. Destes, 74% deram nota máxima ao produto que se destaca por sua velocidade de impressão e facilidade de instalação. De acordo com a ficha técnica, a impressora apresenta dimensões L x A x P de 14,5 x 14,6 x 19,7 cm. O produto aparece por cifras a partir de R$ 699.

Prós: velocidade de impressão e facilidade de instalação

velocidade de impressão e facilidade de instalação Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui BIVOLT Elgin I9 46I9USECKD02 R$ 714 IR À LOJA

Todas as ofertas de Elgin I9 46I9USECKD02 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BIVOLT Elgin I9 46I9USECKD02 R$ 714 IR À LOJA

5. Elgin Bematech L42 Pro - a partir de R$ 1.073

A Elgin Bematech L42 Pro oferece versatilidade para diferentes tipos de uso e negócios. Além da impressão de notas e códigos de barras, ela conta com software gratuito para a criação de etiquetas personalizadas e é capaz de imprimir em vários materiais e tamanhos, com 108 mm de capacidade em sua bobina com resolução que pode chegar a 300 dpi, e velocidade de 102 mm/s. Outro recurso oferecido pela L42 Pro é o reconhecimento automático de etiquetas. Ela possui duas interfaces de comunicação: uma USB e outra opcional que pode ser Serial, Ethernet ou Paralela. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.073 para comprar o produto.

Com 76 avaliações de compradores, a Bematech L42 Pro é classificada com 4,4 estrelas no site da Amazon, com 80% de avaliações máximas. Este modelo da Elgin se destaca por sua qualidade da impressão e versatilidade de tipos e tamanhos em que é capaz de imprimir. A principal queixa dos usuários foi em relação ao cabo de energia, que em algumas unidades chegou com defeito. A impressora é bivolt (110/220 V) e mede 19,8 x 24 x 17,1 cm (L x P x A).

Prós: qualidade e versatilidade de impressão

qualidade e versatilidade de impressão Contras: apenas duas portas de comunicação

Gostou do produto? Compre aqui VERSÁTIL Elgin Bematech L42 Pro R$ 1.073 IR À LOJA

Todas as ofertas de Elgin Bematech L42 Pro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VERSÁTIL Elgin Bematech L42 Pro R$ 1.073 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?