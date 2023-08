Impressoras Zebra são equipamentos utilizados para impressão de etiquetas de entrega, notas fiscais e até mesmo cartões. Elas são indicadas para o uso em empresas, escritórios, logísticas e até mesmo setores de saúde. Diferente das impressoras tradicionais, os modelos Zebra não utilizam tinta, mas o sistema térmico que “queima” pontos no papel para realizar as impressões. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 729 , como é o caso da Zebra JP-CC430, que permite imprimir qualquer tipo de etiqueta.

Já a Zebra ZT230 é um modelo todo em metal com design compacto por cerca de R$ 6.009. Outra opção é a Zebra ZC300, que pode ser ideal para imprimir cartões por valores que partem de R$ 7.899. Veja a seguir quatro impressoras da Zebra para comprar no Brasil.

Impressora Zebra: 4 modelos para usar na sua empresa — Foto: Divulgação/Zebra

A Zebra JP-CC430 é uma impressora compacta mais em conta que pode ser indicada como modelo de entrada ou para quem está começando a utilizar esse tipo de produto. Apesar de bem simples, também é do tipo térmica, ou seja, não utiliza tintas, pois queima o papel da bobina em certos pontos para realizar a impressão. Pode imprimir qualquer tipo de etiqueta de entrega no tamanho 10 cm x 15 cm, assim como cupons fiscais.

O processador é de 32 bits com memória flash de 8 MB. A velocidade de impressão é de 7 cm por segundo. Já a conectividade pode ser feita via USB e Bluetooth. Com voltagem de 110 volts, pode ser adquirida por valores a partir de R$ 729.

Prós: compacta e bom preço

compacta e bom preço Contras: não tem muitas possibilidades de configuração

2. Zebra ZD220 Nova GC420T - a partir de R$ 1.249

A Zebra ZD220 considerada a Nova GC420T também é um modelo compacto, no entanto, conta com uma parede dupla, o que aumenta a durabilidade do item. A impressão pode ser feita em dois modos: térmica direta, com a queima do papel no rolo, e a transferência térmica, que é a imagem digital. Imprime 10 cm por segundo, na qualidade de 203 DPI, com papel nas dimensões de 18 cm de comprimento por 20 cm de altura e 25 cm de largura.

O equipamento que conta com conectividade USB e armazenamento interno de 128 MB é visto à venda por cifras a partir de R$ 1.249. As avaliações no site da Amazon dão nota 4,7 de 5, com comentários que destacam a qualidade da impressão.

Prós: dois modos de impressão

dois modos de impressão Contras: não tem conectividade Bluetooth

A Zebra ZT230 é a impressora industrial mais acessível da marca. Indicada para impressão de variados tipos de etiquetas e cupons, podendo ser usadas em setores de manufaturas, transporte, logística, saúde e mais. Trata-se de um modelo todo em metal com design compacto e durável para minimizar os reparos. A manutenção também promete ser fácil, bastando remoção do rolo e da cabeça de impressão sem o uso de ferramentas, o que simplifica a limpeza e a substituição. A instalação é simplificada e conta com mídia intuitiva.

Enquanto a qualidade de impressão, a ZT230 conta com 203 DPI/8 pontos por mm, 300 DPI/12 pontos por mm (opcional), e velocidade de impressão de 6 pol./152 mm por segundo. Ainda traz conectividade paralela, 10/100 Ethernet, 802.11a/b/g/n wireless, e LEDs de status baseados em ícones oferecem visibilidade fácil e imediata do estado da impressora. Pode ser adquirida por preços a partir de R$ 6.009 no site da Amazon.

Prós: instalação simplificada e design durável

instalação simplificada e design durável Contras: o modelo foi descontinuado pelo fabricante, apesar de ainda oferecer todos os suportes para o cliente

A Zebra ZC300 é uma impressora para imprimir cartões, sejam eles de identificação, acesso, cartões de evento e débito/crédito. Além disso, proporciona impressões em dupla face, preto e branco ou metálico. Também é possível embutir marcas de segurança durante o processo ou adicionar tarja magnética. Tem um design sofisticado e possibilita o alocamento em qualquer local. A conectividade é via USB no sistema Plug-and-Play, ou seja, basta conectar ao computador para começar a imprimir. Também pode ser conectada via Wi-Fi. A interface também promete ser intuitiva, facilitando o uso no dia a dia.

O método de impressão é de transferência térmica direta para o cartão por sublimação de tinta. A velocidade de impressão dependerá do uso, podendo ser um único lado em cores com velocidade de 200 cph Mono a 900 cph ou dois lados em cores de 140 cph Mono a 450 cph. Disponível por cifras a partir de R$ 7.899.

Prós: permite embutir marcas de segurança durante o processo

permite embutir marcas de segurança durante o processo Contras: preço elevado

