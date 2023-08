Inteligência Artificial no WhatsApp: conheça 3 chatbots com o recurso

Alguns chatbots com Inteligência Artificial podem ser usados através do mensageiro WhatsApp , disponível para Android e iPhone ( iOS ). Mesmo com uma operação simples, essas plataformas são baseadas em tecnologia de aprendizado de máquina e podem realizar tarefas complexas, assim como o ChatGPT , da OpenAI . As ferramentas permitem fazer a tradução e transcrição de textos, organizar rotinas diárias e estabelecer metas, pedir ideias para criações artísticas e até mesmo a gerar de imagens a partir de comandos.

De forma geral, para começar a usar Inteligência Artificial no WhatsApp, basta adicionar os números à lista de contatos do dispositivo e iniciar uma conversa com eles. A seguir, conheça três chatbots inteligentes e tudo que eles podem fazer por você.

1. ZapGPT

O ZapGPT é uma plataforma que simula o ChatGPT no WhatsApp. A inteligência artificial consegue fornecer informações atualizadas, criar planos de treino personalizados para usuários, roteiros de viagens, traduzir textos para diferentes idiomas, além de imagens a partir de textos escritos.

Para utilizá-lo, após salvar o número +55 (11) 91000-2248, basta abrir o chat e enviar perguntas em texto ou áudio. Caso o usuário envie um áudio, a ferramenta também oferece uma resposta em áudio, porém acompanhada de um texto. Também é possível solicitar a criação de imagens.

O ZapGPT possui planos mensal e anual que custam, respectivamente, R$ 29,90 e R$ 290. As vantagens do serviço são são número de mensagens ilimitadas, uso da plataforma no WhatsApp Web e no aplicativo para computador e integração da IA a sites.

A LuzIA está disponível de forma gratuita para o WhatsApp e Telegram e pode fazer rapidamente a transcrição de áudios e elaborar mensagens de e-mail, por exemplo. Para acessá-la, assim como o ZapGPT, é preciso adicionar um número ao celular -- nesse caso, +55 11 97255 3036. A IA também consegue traduzir textos, criar imagens e solicitar resumos de mensagens enviadas anteriormente pelos usuários.

Após iniciar uma conversa no chat do WhatsApp com a LuzIA, basta escrever e enviar o texto com a solicitação de interesse. A plataforma responderá desde questões mais gerais até assuntos específicos, como ideias para criação artística.

A assistente pessoal Pi, que também pode ser usada gratuitamente pelo WhatsApp, se diferencia de outras IAs por ser voltada para longas interações com usuários. Após salvar o número +1 314 333 1111 no celular, já é possível iniciar uma conversa com o chatbot inteligente e testar as funcionalidades. Com o Pi, é possível pedir que a IA fale com você em diferentes línguas, traduza textos, cheque informações sobre localidades para viagens e até compartilhe conselhos profissionais e pessoais. A conversação com a IA é simples. Basta abrir o chat no WhatsApp e mandar um “Olá” para iniciar a interação e fazer perguntas sobre qualquer conteúdo desejado.

