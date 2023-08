Inteligência artificial que cria imagens com palavras: veja 8 opções grátis

Existem diferentes inteligências artificiais (IAs) que criam imagens com palavras na Internet. Essas plataformas funcionam de forma semelhante ao ChatGPT , mas, em vez de produzir textos baseados nos comandos dos usuários, elas produzem fotos e ilustrações em diferentes estilos — é o caso do Bing Image Creator ou do CanvaAI, por exemplo. Para um melhor resultado nesse tipo de ferramenta, é importante dar atenção a detalhes como cores, elementos, texturas e estilos. A seguir, confira oito sites de inteligência artificial capazes de transformar textos em imagens.

O gerador de imagens pode beneficiar quem trabalha com design e precisa de mais praticidade para o dia a dia; confira sites que criam imagens com IA — Foto: Reprodução/Unsplash/Content Pixie

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

1. Dreamlike.art

O Dreamlike.art é uma ferramenta de inteligência artificial com diferentes recursos gráficos. A plataforma permite gerar imagens do zero a partir de comandos textuais, além de editar e incrementar fotos já existentes no seu computador. Além do texto, é possível definir detalhes, como quantidade de fotografias a serem geradas, escala e o que não deve aparecer no resultado. O site também permite editar a arte final depois que ela é gerada.

A plataforma é gratuita e possibilita o uso das artes para fins comerciais, mas possui um limite de 24 créditos por dia. O usuário pode escolher entre três planos pagos, que oferecem diferentes quantidades de créditos por mês e a possibilidade de gerar mais de uma imagem ao mesmo tempo.

Arte gerada pela ferramenta de Inteligência Artificial Dreamlike.art — Foto: Reprodução/Dreamlike.art

2. Bing Image Creator

O Bing Image Creator (https://www.bing.com/create) é o gerador gráfico da Microsoft. A ferramenta é gratuita e exige apenas que o usuário tenha uma conta Outlook para utilizá-la. Depois de inserir o texto, a tecnologia gera quatro imagens que correspondem ao comando, e ainda oferece, na aba "Explore Ideas", diferentes amostras de artes para inspirar a sua produção.

A ferramenta é ilimitada e gratuita, mas conta com "boosts", que são uma espécie de "crédito" que agiliza as produções. Mesmo que os seus boosts acabem, você ainda poderá gerar imagens pelo Bing Image Creator, mas é possível que o processo dure um pouco mais.

De acordo com a ferramenta, a melhor forma de criar um prompt é sendo o mais detalhista possível — Foto: Reprodução/Bing Image Creator

3. CanvaAI

Integrado ao Canva, o CanvaAI é um gerador de imagens que pretende complementar as peças do aplicativo. A ferramenta oferece diferentes estilos de produção, como 3D, neon e lápis de cor, além de opções de edição, com efeitos e filtros.

Para utilizar o recurso, o usuário deve acessar o site do Canva (https://www.canva.com/) e clicar em “Apps”, na barra à esquerda. Depois, basta selecionar o botão “Texto à Imagem”. O CanvaAI também funciona por meio de créditos e pode ser utilizado 50 vezes de forma gratuita. Os usuários do Canva Pro, que custa R$ 69,80 no plano mensal, têm direito a 500 créditos por mês.

Imagem gerada a partir do prompt “panda de bicicleta andando pela cidade” — Foto: Reprodução/CanvaAI

4. Kiri.Art

Ferramentas geradoras menos conhecidas, como o Kiri.Art, também podem ser bastante úteis. Além de gerar ilustrações a partir de um comando de texto, a plataforma conta com três outros recursos: Image to Image, Inpainting e Upsampling. O primeiro permite a criação de imagens a partir de outras imagens; o segundo cria elementos em uma imagem pré-existente; e o terceiro Upsampling é voltado para melhorar fotos com resolução baixa. O site disponibiliza 20 créditos por dia para uso gratuito, mas é possível comprar novos créditos a partir de US$ 3 (R$ 14).

Kiri.Art utiliza Stable Diffusion 2.1, um modelo que permite modificar imagens através dos comandos de texto — Foto: Reprodução/Kiri.Art

5. Nightcafe

Outra possibilidade para gerar fotos com IA é o Nightcafe (https://creator.nightcafe.studio/). Ele funciona de forma semelhante a outras plataformas, transformando comandos textuais em imagens de diferentes estilos. Seu diferencial, no entanto, está no "Modo Avançado", em que os usuário podem incluir escala, outras imagens e fazer comandos mais complexos.

Além de gerar imagens, o Nightcafe também conta com uma plataforma interna para que os usuários possam compartilhar as artes criadas. O site funciona por meio de créditos limitados no plano gratuito e permite o upgrade para planos PRO a partir de US$ 6 (R$ 28).

O Nightcafe também possui uma versão paga, o Nightcafe PRO — Foto: Reprodução/Nightcafe

6. Starry AI

Também disponível para celulares iPhone (iOS) e Android, o Starry AI (https://starryai.com/) funciona de forma semelhante às outras ferramentas, mas tem algumas diferenças curiosas. A primeira novidade é que, para começar a criar, o usuário deve selecionar antes o tipo de imagem que deseja gerar: arte, foto, ilustração ou seu estilo. Cada opção vai produzir resultados diferentes e, por isso, é importante escolher qual mais se adequa. Em seguida, basta descrever a imagem que deseja criar.

Outro diferencial da ferramenta é que ela permite solicitar prompts sobre o que não deve ser incluído nas produções. A versão gratuita oferece cinco créditos por dia, e os valores dos planos iniciam em US$ 9 (R$ 42).

Imagem gerada a partir do comando “fotografia de montanhas em um dia ensolarado” — Foto: Reprodução/StarryAI

7. Dream

Diferente dos outros aplicativos, o Dream (https://dream.ai/) não requer login para começar a gerar imagens. Disponível para web, iPhone (iOS) e Android, a ferramenta permite escolher entre diferentes estilos na hora de produzir — como realista, anime, steampunk, retro sci-fi, ghibli e outros —, além de ser possível incluir uma imagem de referência.

A versão gratuita gera uma imagem por vez, mas, apesar da limitação, não há quantidades de créditos — ou seja, o usuário pode gerar quantas ilustrações desejar. Já os planos pagos começam a partir de US$ 10 (R$ 47) mensais e adicionam recursos extras à plataforma.

Dream é um aplicativo de fácil uso e diferentes funcionalidades — Foto: Reprodução/Dream

8. DeepAI

Por fim, a DeepAI (https://deepai.org/machine-learning-model/text2img) é outra ferramenta que permite gerar imagens sem precisar logar na plataforma. Para criar uma arte, o usuário precisa apenas escrever um comando e escolher o estilo desejado. Para ter acesso a todos os estilos, contudo, é preciso assinar a versão PRO, por US$ 5 mensais (R$ 23).

Alguns estilos, como retrato em anime, origami 3d, pintura em aquarela e street art só estão disponíveis na versão paga — Foto: Reprodução/DeepAI

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI