iPhone: 7 truques de busca no Spotlight que vão agilizar a sua rotina

O Spotlight é um recurso presente no iPhone ( iOS ) que permite ao usuário buscar itens específicos no dispositivo, como fotos e músicas. Para usar a ferramenta, basta deslizar para baixo na tela inicial ou na tela de bloqueio e digitar o que quer encontrar. No entanto, o Spotlight também possui truques que poucos sabem, mas agilizam a rotina. A ferramenta permite iniciar um cronômetro, ver placares de jogos esportivos e e até fazer cálculos. A seguir, confira detalhes sobre esses e outros recursos Spotlight para usar no dia a dia.

Acesso mais rápido aos Ajustes com o Spotlight — Foto: Giulia Vibosi/TechTudo

📝Como ativar o 5G no iPhone? Confira no Fórum do TechTudo

1. Buscar fotos com Spotlight

Se você tem muitas fotos no seu iPhone e quer encontrar uma imagem específica, o Spotlight pode te ajudar. Basta digitar palavras-chave relacionadas à foto que você procura, como “praia”, “cachorro”, “selfie” ou "Alemanha”. A ferramenta vai mostrar os arquivos correspondestes e você pode abri-los no aplicativo Fotos. A ferramenta reconhece objetos, pessoas, lugares e datas nas fotos, facilitando a busca por palavras-chave. Com esse truque, você pode redescobrir os seus melhores momentos em segundos.

O motor de busca do iOS, o Spotlight, usa IA para fazer uma varredura em diversos apps e te mostrar resultados mais detalhados — Foto: Reprodução/MacRumors

2. Ativar cronômetro

O Spotlight também pode ser usado para ativar o cronômetro do iPhone, o que pode te ajudar a metrificar um exercício físico ou um tempo de cozimento. Basta digitar o tempo que deseja, como “5 minutos” ou “30 segundos”, e o recurso de busca vai mostrar a opção de iniciar o cronômetro. Tocando nela, o aplicativo Relógio é aberto e o tempo começa a passar.

Outra vantagem do truque do cronômetro no Spotlight é que ele permite que você multiplique suas tarefas sem perder o controle do tempo. Seja no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra atividade que exija limites de tempo, a ativação rápida do temporizador pode tornar sua rotina mais eficiente.

Com o Spotlight, você pode ativar um cronômetro rapidamente digitando “iniciar timer” e ajustando o tempo que precisar — Foto: Giulia Vibosi/TechTudo

3. Ligar para um contato

Você pode fazer ligações rapidamente pelo Spotlight sem ter que abrir o aplicativo Telefone ou Contatos. Basta digitar o nome do contato e ele mostra as opções de ligação disponíveis, como celular, FaceTime ou WhatsApp. Tocando na opção desejada, a chamada é iniciada.

Outro recurso que também pode ser usado é ligar para um contato usando a pesquisa de voz. Basta tocar no ícone do microfone na barra de pesquisa e dizer o nome ou número de telefone do contato que deseja ligar.

Com o Spotlight, você pode buscar por um contato e ligar diretamente da busca — Foto: Divulgação/Apple

4. Usar o Spotlight como uma calculadora

Se você busca por praticidade ao fazer cálculos no dia a dia, o Spotlight também pode se tornar uma calculadora instantânea. A ferramenta pode ser favorável para resolver problemas matemáticos, conferir contas, fazer conversões ou qualquer outra situação que envolva números. Digitando a operação que deseja solucionar como “12+8” ou “50/5”, o recurso de busca mostra o resultado na hora. Tocando no resultado, ele é copiado ou aberto no aplicativo Calculadora.

Para cálculos mais complexos, com potências, raízes, porcentagens e funções trigonométricas, o Spotlight também é uma boa ferramenta. Para isso, é preciso usar os símbolos matemáticos correspondentes, como “^” para potência, “sqrt” para raiz quadrada, “%” para porcentagem e “sin”, “cos” e “tan” para seno, cosseno e tangente. Por exemplo, digitando “2^3” ou “sqrt(16)”, o sistema de pesquisa mostra o resultado na hora.

O Spotlight é a sua calculadora portátil. Você pode fazer conversões de moedas digitando no campo de busca — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Fazer uma pesquisa de voz

A pesquisa de voz é uma funcionalidade valiosa disponível no Spotlight. Ao tocar no ícone do microfone na barra de busca, você pode pesquisar por meio da sua voz. Essa praticidade é especialmente positiva em situações em que as mãos estão ocupadas ou quando você precisa de resultados rápidos sem a necessidade de digitar.

Com a busca por voz na ferramenta, basta falar o que você deseja encontrar, como um restaurante próximo, informações sobre o clima ou até mesmo detalhes sobre um contato da sua lista. O reconhecimento de voz do iPhone é altamente preciso, tornando a experiência ainda mais agradável e eficiente.

Você pode usar a sua voz no Spotlight para pesquisar qualquer coisa — Foto: Giulia Vibosi/TechTudo

6. Buscar por resultados de jogos esportivos

Que tal uma experiência esportiva mais rápida e prática? O Spotlight ajuda a buscar os resultados de jogos do seu time favorito. Além de saber as datas das próximas partidas e ver as tabelas dos campeonatos, essa funcionalidade também pode ser uma forma de se divertir e torcer pelo seu time.

Ao digitar o nome de uma equipe ou liga esportiva, como “Warriors”, “Lakers” ou “Seleção Brasileira”, a ferramenta vai mostrar os resultados dos últimos jogos e os próximos duelos. Tocando nos resultados, é possível ver mais detalhes, como placar, gols, cartões e estatísticas. Também é possível abrir o aplicativo Esportes para ver mais opções.

Digite o nome do seu time no Spotlight e ele vai te mostrar os resultados do último jogo — Foto: Divulgação/Gadget Hacks Shop

7. Puxar aplicativos da busca para a Tela Inicial

Uma forma de otimizar sua experiência de adicionar um aplicativo à Tela de Início é usar o Spotlight. Essa funcionalidade permite encontrar e transferir aplicativos da busca para a Tela de Início, sem ter que navegar pelos menus ou pastas. Isso pode ser útil para organizar os aplicativos favoritos, acessá-los mais facilmente e personalizá-los.

Para transferir um aplicativo da busca para a Tela de Início, localize o app desejado nos resultados da busca, pressione e arraste para sua tela inicial. Assim, as ferramentas favoritas estarão convenientemente disponíveis em um espaço de destaque, garantindo que suas tarefas diárias sejam executadas de forma ágil e eficiente.

No Spotlight, você consegue buscar pelo nome do aplicativo e o arrastar para onde você quiser — Foto: Giulia Vibosi/TechTudo

Com informações de Apple.

Veja também: 6 funções básicas do iPhone que todo usuário deveria saber fazer no iOS