iPhone desconectando do Wi-Fi? Veja 7 dicas que podem resolver

Se o seu iPhone está desconectando da rede Wi-Fi com frequência, saiba que há algumas ações simples que podem resolver o problema. Os ajustes são encontrados no próprio iOS , sistema operacional do celular, e podem te ajudar a melhorar a conectividade e estabilidade do aparelho. Além de verificar a força do sinal, é possível esquecer a rede Wi-Fi para se conectar novamente do zero, habilitar o recurso de conexão automática e desativar a Assistência Wi-Fi, por exemplo. A seguir, o TechTudo lista sete soluções capazes de melhorar a conexão do iPhone. Continue a leitura e saiba o que fazer se a Wi-Fi do iPhone está desconectando sozinha.

Cadastro de rede Wi-Fi no iPhone — Foto: Helito Bijora/TechTudo

1. Esqueça a rede Wi-Fi que está dando problema

Às vezes o problema pode estar na rede Wi-Fi em si. Portanto, a primeira solução é esquecer a rede que está dando problema e conectar-se novamente. Para fazer isso, abra os Ajustes do iPhone e selecione "Wi-Fi". Em seguida, toque no "i" azul ao lado da rede Wi-Fi que está apresentando problemas. Selecione "Esquecer esta rede" e, após a ação, conecte-se novamente inserindo sua senha. Realizar esse processo faz com que todas as configurações da rede Wi-Fi sejam redefinidas, permitindo se conectar ao ponto de acesso como se fosse a primeira vez.

Esquecendo a rede Wi-Fi no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

2. Verifique as configurações de VPN do iPhone

Se você usa uma VPN no seu iPhone, é possível que ela esteja causando problemas na conexão Wi-Fi. Para verificar se é isso que está acontecendo, abra os Ajustes do iPhone e selecione a opção "Geral". Em seguida, acesse o menu “Gestão de VPN e Dispositivo”. Toque em “VPN” e verifique se a conexão correta está ativa. Ao tocar no símbolo de “i”, você poderá verificar detalhes da rede VPN. Certifique-se de que as informações de configuração estão corretas. Caso contrário, atualize-as.

Verificando configurações de VPN no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

3. Verifique se a conexão automática está ativa

O iPhone tem uma opção de conexão automática que pode ajudar a manter a conexão Wi-Fi estável. O recurso permite manter o dispositivo sempre conectado à Internet enquanto ele estiver no alcance de alguma rede sem fio registrada no sistema.

Para verificar se a opção de conexão automática no iPhone está ativada, você pode seguir os seguintes passos: abra os Ajustes do iPhone e selecione "Wi-Fi". Toque no "i" azul ao lado da rede Wi-Fi que está apresentando problemas e certifique-se de que a opção "Conectar automaticamente" está ativada. Assim, você pode ter certeza de que seu iPhone sempre se conectará automaticamente à rede Wi-Fi de sua preferência.

Habilitando conexão automática no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

4. Desative a Assistência Wi-Fi

A Assistência Wi-Fi é uma opção muito útil que permite que o iPhone use a rede celular quando a conexão Wi-Fi está fraca, garantindo que o usuário permaneça conectado à Internet. No entanto, essa opção pode, às vezes, causar problemas de conexão. Caso esteja enfrentando problemas, é recomendável desativar a Assistência Wi-Fi.

Para desativá-la, basta seguir alguns passos simples. Primeiramente, abra os Ajustes do iPhone. Em seguida, selecione a opção "Celular" e role para baixo até o final da tela. Finalmente, desative a opção "Assistência Wi-Fi". Com esse simples procedimento, você poderá desfrutar de uma conexão mais estável e confiável em seu iPhone.

Desativando a Assistência Wi-Fi no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

5. Resete as configurações da sua rede

Se nenhuma das soluções acima funcionou, existem outras ações que podem ser tomadas para resolver problemas de rede no seu iPhone. Uma opção é tentar redefinir as configurações de rede do celular. Para isso, abra os Ajustes do iPhone e selecione a opção "Geral". Depois, role para baixo e toque em "Transferir ou Redefinir o iPhone". Em seguida, escolha "Redefinir" e confirme a ação.

Além disso, você pode tentar reiniciar o seu iPhone. Às vezes, problemas de rede podem ser resolvidos simplesmente reiniciando o dispositivo. Para isso, pressione e segure o botão lateral (ou superior) e um dos botões de volume até que o controle deslizante "Desligar" apareça na tela. Arraste o controle deslizante para desligar o iPhone e, em seguida, pressione e segure o botão lateral novamente até que o logotipo da Apple apareça na tela.

Redefinindo o iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

6. Atualize ou restaure o iOS à sua última versão

Outra opção é verificar se há atualizações de software disponíveis para o seu iPhone. Os updates podem incluir correções para problemas conhecidos de rede ou outras melhorias de desempenho. Se o seu iPhone estiver executando uma versão desatualizada do iOS, isso pode estar causando problemas de conexão Wi-Fi.

Certifique-se de que o seu iPhone esteja sempre atualizado com a versão mais recente do iOS. Você pode verificar se há atualizações de software abrindo os Ajustes e selecionando "Geral", seguido de "Atualização de software". Se houver uma atualização disponível, siga as instruções na tela para baixá-la e instalá-la.

Caminho para buscar atualizações de software no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

7. Verifique a força do sinal

É importante verificar a força do sinal Wi-Fi a que você está conectado. Se o sinal estiver fraco, isso pode estar afetando a qualidade da conexão. Para verificar a força do sinal, abra os Ajustes do seu iPhone e selecione a opção "Wi-Fi". Em seguida, ao lado da rede Wi-Fi que está causando problemas, você verá um ícone de sinal. Quanto mais barras cheias, mais forte é o sinal. Se este estiver fraco, experimente chegar mais perto do local do roteador.

Além disso, se você estiver enfrentando problemas de conexão, pode ser útil verificar se existem muitos dispositivos conectados à mesma rede Wi-Fi. Isso pode sobrecarregar a rede e afetar a qualidade da conexão. Se esse for o caso, tente desconectar alguns dispositivos.

Indicativo da força do sinal Wi-Fi no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Outra medida útil para melhorar a conexão Wi-Fi é reiniciar o seu roteador. Às vezes o roteador pode ficar congestionado com muitas informações, e reiniciá-lo pode ajudar a limpar a rede e melhorar a conexão. Para reiniciar o roteador, basta desligá-lo da tomada, aguardar alguns segundos e ligá-lo novamente.

Por fim, se você ainda estiver enfrentando problemas de conexão, pode ser útil entrar em contato com o suporte técnico da sua operadora de Internet ou do fabricante do roteador. Eles podem fornecer orientações específicas para o seu caso e ajudá-lo a resolver o problema.

