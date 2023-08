Larissa Manoela: 10 filmes e programas de TV com a atriz

O nome de Larissa Manoela está em alta desde que a atriz se envolveu em briga pública com os pais. No último domingo (13), ela quebrou o silêncio e deu entrevista para o Fantástico . Com mais de 15 anos de carreira, Larissa Manoela tem cerca de 15 filmes e novelas no currículo, como Além da Ilusão, Modo Avião e mais. Ela também já trabalhou com grandes nomes no mercado, como Paulo Gustavo (Minha Mãe é Uma Peça), Maisa ( De Volta aos 15 ) e Selton Mello (O Auto da Compadecida).

Para relembrar grandes projetos da carreira atriz, o TechTudo separou 10 filmes e programas de TV com Larissa Manoela. Veja enredo, elenco e saiba onde assistir aos títulos online.

Modo Avião, da Netflix, é um dos maiores filmes de Larissa Manoela; veja outros títulos com a atriz — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Onde assistir ao filme Time Lapse? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Carrossel (2012 - 2013)

Carrossel é uma das novelas mais populares de Larissa Manoela. A produção, que é remake de título mexicano, foi ao ar no SBT de 2012 até 2013. A adaptação tem todos os capítulos disponíveis na Netflix e foi dirigida por Del Rangel e Reynaldo Boury. Ao todo, a versão brasileira de Carrossel acumula 6,8 pontos no IMDb.

O enredo foca na professora Helena Fernandes, da atriz Rosanne Mulholland (Entre Idas e Vindas), que deseja ensinar sobre as coisas mais importantes da vida para os seus alunos. Outros nomes do elenco são Maisa e Jean Paulo (Vai na Fé), como Valéria e Cirilo, respectivamente.

Remake de Carrossel teve Larissa Manoela e Maisa no elenco — Foto: Reprodução/SBT

Carrossel: O Filme (2015)

O sucesso de Carrossel foi tanto que a novela ganhou um filme, também disponível na Netflix. No longa, lançado em 2015, os alunos da Escola Mundial vão para um acampamento. Lá eles descobrem que o terreno está ameaçado, já que um grupo de empresários quer destruir o local. Por isso, os estudantes se unem para impedir que isso aconteça.

O filme é avaliado em 5,3 no IMDb, com direção de Alexandre Boury e Mauricio Eça. A bilheteria de Carrossel superou a marca de R$ 20 milhões e garantiu a confirmação da sequência, Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina, que chegou aos cinemas no ano seguinte.

A novela Carrossel deu origem a dois filmes, disponíveis na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Além da Ilusão (2022)

Além da Ilusão foi a novela das seis da Rede Globo, exibida em 2022. Criada por Alessandra Pogg, a história fala sobre o casal Elisa (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti). Os pais da jovem, porém, não aprovam o relacionamento e em uma briga, o próprio pai acaba atirando na filha — e deixa a culpa recair no namorado. Anos depois, ele escapa da cadeia e encontra Isadora, a irmã mais nova de Elisa, que é idêntica à moça.

Danilo Mesquita (Ricos de Amor), Bárbara Paz (A Porta Ao Lado) e Antonio Calloni (Os Dias Eram Assim) também fazem parte do elenco da novela, como Joaquim, Úrsula e Matias, pai de Elisa e Isadora. Os capítulos estão disponíveis no catálogo do Globoplay e, no IMDb, Além da Ilusão tem alta avaliação, com 8,2 pontos.

Além da Ilusão: Larissa Manoela foi a protagonista da novela, Isadora — Foto: Reprodução/Fábio Rocha/Globo

Modo Avião (2020)

Modo Avião é um dos filmes originais da Netflix com Larissa Manoela. O longa fez sucesso, se tornando um dos títulos estrangeiros mais assistidos da plataforma. Ao todo, cerca de 28 milhões de contas assistiram nas primeiras semanas de lançamento. No enredo, Larissa é Ana, uma jovem estilista que é viciada no celular — tanto que acaba se envolvendo em um acidente enquanto usa o aparelho. Para repensar as suas prioridades, ela é enviada para o interior, onde mora o seu avô.

O filme é avaliado em 5,1 pontos no IMDb, com 50% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. A direção é de César Rodrigues. Erasmo Carlos e o atual noivo de Larissa Manoela, André Luiz Frambach (Cara e Coragem), completam o elenco como Germano e João.

Larissa Manoela atuou ao lado do noivo, André Luiz Frambach, em Modo Avião — Foto: Reprodução/Netflix

Fala Sério, Mãe! (2017)

Baseado em livro de mesmo nome de Thalita Rebouças, Fala Sério, Mãe! conta a história de Malu e Ângela, mãe e filha interpretadas por Larissa Manoela e Ingrid Guimarães (De Pernas pro Ar). As duas estão passando por fases difíceis e o relacionamento familiar acaba sendo marcado por discussões. O longa aborda temas comuns a todos os adolescentes, como escola, virgindade e o início da independência.

O filme está disponível no Globoplay e no catálogo do Amazon Prime Video. É avaliado com 6,1 pontos no IMDb e tem direção de Pedro Vasconcelos. Paulo Gustavo e João Guilherme (De Volta aos 15) são outros artistas do elenco. Enquanto Paulo interpreta ele mesmo, João faz o interesse amoroso de Malu, Nando.

Fala Sério, Mãe!, com Larissa Manoela, é adaptação de livro de Thalita Rebouças — Foto: Reprodução/Downtown Filmes

Lulli (2021)

Em Lulli, outra parceria da atriz com a Netflix, Larissa Manoela faz uma estudante de medicina ambiciosa, chamada Lulli Flores. A sua vida muda completamente após sofrer um acidente no hospital, durante um exame de ressonância magnética, e ganhar a habilidade de ler a mente das pessoas, dos seus pacientes até colegas de classe.

César Rodrigues dirige o longa, que acumula 4,8 pontos no IMDb. Já o roteiro é de Thalita Rebouças. Vinícius Redd (Deus Salve o Rei), Amanda de Godoi (Malhação: Seu Lugar no Mundo) e Guilherme Fontes (Mulheres de Areia) também fazem parte da trama, como Diego, Vanessa e Dr. César.

Larissa Manoela é protagonista de Lulli, produção da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

O Palhaço (2011)

Escrito, dirigido e estrelado por Selton Mello, O Palhaço é um filme nacional de sucesso, com mais de 10 indicações no Grande Prêmio Brasileiro de Cinema, além de reconhecimento no Chicago International Festival, em 2012. O enredo conta a história de um palhaço infeliz, que decide abandonar a vida do circo, deixando seu pai e a sua família para trás.

O longa está disponível tanto na Netflix, quanto no Amazon Prime Video e Telecine, e é avaliado em 7,2 pontos no IMDb, com 79% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Este foi um dos primeiros papéis de Larissa Manoela, que tinha apenas 9 anos quando interpretou a jovem Guilhermina. Danton Mello (Vai que Dá Certo) e Paulo José (Por Amor) fazem parte do elenco, como Aldo e Valdemar.

Em O Palhaço, Larissa Manoela atua ao lado de Selton Mello — Foto: Reprodução/Globo Filmes

Cúmplices de um Resgate (2015)

Outro remake de novela mexicana, a produção se passa em um reino distante e conta a história das gêmeas Manuela e Isabela, interpretadas por Larissa Manoela. As duas foram separadas ao nascer, por uma bruxa má, e não sabem da existência de sua família original. Os capítulos da telenovela também estão disponíveis na Netflix e o título tem 5,5 pontos no IMDb.

Além de Larissa Manoela, João Guilherme, Duda Nagle (A Dona do Pedaço) e Juliana Baroni (Sonho de Verão) estão na obra como os personagens Joaquim, Otávio e Rebeca. A direção da adaptação ficou por conta de Reynaldo Boury.

Cúmplices de um Resgate: Larissa Manoela protagonizou remake de novela mexicana — Foto: Reprodução/SBT

Diários de Intercâmbio (2021)

Larissa Manoela e Thati Lopes (Esposa de Aluguel) interpretam as melhores amigas Bárbara e Taila. A dupla tem o sonho de viajar para os Estados Unidos, mas o objetivo parece cada vez mais distante. A história muda quando Bárbara tem a ideia de se inscrever em um programa, para trabalharem como babás para famílias norte-americanas.

Bruno Montaleone (Amor Perfeito) e Emanuelle Araújo (Samantha!) também estão no filme como Lucas e Zoraia. O longa, original da Netflix, é dirigido por Bruno Garotti e tem 5,4 pontos no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, tem 42% de aprovação do público.

Meus 15 Anos: O Filme (2017)

Bia (Larissa Manoela) ganha um concurso e vai receber uma grande festa de 15 anos, com show de Anitta incluso. Mas a jovem não tem amigos na escola e precisa da ajuda de seu único aliado, Bruno, do ator Daniel Botelho (Tudo Igual… SQN), para garantir o sucesso do evento. Ela só não esperava chamar tanta atenção com o seu aniversário.

A direção é de Caroline Okoshi Fioratti e o elenco também lista Clara Caldas (Z4) e Rafael Infante (Minha Família Perfeita) como Jéssica e Eduardo. O filme está disponível na Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video e acumula 5,2 pontos no IMDb.

Em Meus 15 Anos: O Filme, Larissa Manoela é Bia — Foto: Reprodução/Downtown Filmes

Assista: seis dos melhores filmes da Netflix em 2023 até agora