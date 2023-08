Lua Azul: veja horário e dicas para tirar foto com iPhone ou Android

A chamada "Lua Azul" ocorre nesta quarta-feira (30), a partir das 22h35 (horário de Brasília). O fenômeno, que acontece quando o satélite está no ponto da órbita de máxima aproximação da Terra, torna a lua maior e mais brilhante, mas não azul de verdade. Como de costume em eventos do tipo, muitos tentarão garantir uma foto do corpo celeste, mas essa tarefa pode não ser tão fácil assim. Isso porque, ao tirar fotos da lua com o celular, é comum que apareça apenas um pontinho brilhante no céu escuro. A boa notícia é que, na Lua Azul, o satélite fica mais próximo à Terra e, por isso, torna-se mais luminoso e aparenta ter tamanho maior. Assim, com as dicas certas, é possível garantir um bom clique.