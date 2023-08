Mais seguro do que o Google? 8 buscadores que você deveria conhecer

O Google é o buscador mais utilizado no mundo, mas há várias outras opções de buscadores que são tão seguros quanto e que respeitam mais a sua privacidade. Não é novidade que a ferramenta de buscas sabe diversas informações sobre seus usuários , traçando um perfil de cada um deles para criar anúncios personalizados. Outras plataformas, no entanto, oferecem uma navegação mais privada. É o caso de nomes como DuckDuckGo , Swisscows e Startpage. A seguir, conheça oito ferramentas de busca para quem quer um "Google mais seguro".

Lista reúne oito sugestões de buscadores mais seguros que o Google

O que torna um buscador mais seguro do que o Google?

O Google armazena diferentes informações sobre seus usuários, desde cookies a outros números que ajudam a traçar um perfil de cada pessoa que acessa a Internet. Embora o buscador informe que esses dados pessoais são utilizados para melhorar a usabilidade e criar uma experiência personalizada, pode-se dizer que a função principal dessa coleta é criar anúncios segmentos — que costumam converter em vendas mais facilmente.

Existem diferentes buscadores que não guardam informações dos usuários, o que garante mais privacidade e segurança. Assim, dados importantes, como IP, localização e histórico de busca, não são compartilhados com os buscadores.

Quais são os tipos de buscadores seguros?

De forma resumida, existem dois tipos de buscadores seguros: o primeiro se refere aos "mecanismos de metabusca", que reúnem informações de diferentes sites de pesquisa. Acessando-os, os usuários conseguem encontrar resultados que achariam no Google, por exemplo, mas sem visualizar anúncios segmentados. Vale lembrar que essas plataformas ainda podem ter propagandas, mas elas não são baseadas em suas informações pessoais.

Por outro lado, outros buscadores têm seus próprios sistemas de buscas, com rastreadores robôs crawlers dedicados a indexar as páginas que serão mostradas nas pesquisas. O problema dessa categoria é que, em alguns casos, o número de sites exibidos não é tão grande quanto os do Google.

1. Duckduckgo

O DuckDuckGo (https://duckduckgo.com/) é uma das alternativas ao Google mais populares na Internet. Com aproximadamente 10 milhões de pesquisas diárias, a plataforma tem foco em segurança e utiliza mais de 400 fontes para gerar seus resultados. O site não armazena o histórico de pesquisa dos usuários — ou seja, suas buscas não serão influenciadas por assuntos que você pesquisou previamente — e ainda exibe menos anúncios do que o seu concorrente.

Outro diferencial atrativo do site é a possibilidade de inserir o caractere "!" durante as buscas. Com isso, o DuckDuckGo vai direcionar o usuário para os mecanismos de pesquisa de outros sites, poupando trabalho e otimizando a investigação. Por exemplo, pesquisando "!TechTudo iPhone" no buscador, o site do TechTudo será aberto automaticamente em sua seção de buscas, mostrando os resultados para "iPhone".

Além do buscador, o DuckDuckGo também conta com uma extensão para o Chrome (https://chrome.google.com/webstore/detail/duckduckgo-privacy-essent/bkdgflcldnnnapblkhphbgpggdiikppg) e um navegador exclusivo, que pode ser baixado no site da empresa.

Página inicial do buscador DuckDuckGo

2. Startpage

O Startpage (https://www.startpage.com/pt/) é um buscador fundado em 1998 e que se autointitula como o "mecanismo de pesquisa mais privado do mundo". Segundo o site, a plataforma é criptografada, impedindo que outros endereços rastreiem o IP dos usuários ou tenham acesso a informações pessoais para segmentar anúncios.

Além do buscador, a empresa também conta com uma extensão, que pode ser adicionada ao Chrome e promete dar mais segurança à navegação (https://chrome.google.com/webstore/detail/startpage-privacy-protect/cdkhedhmncjnpabolpjceohohlefegak?hl=en).

Página Inicial do StartPage

3. Swisscows

O Swisscows (https://swisscows.com/pt) é outro mecanismo de busca focado em segurança. De acordo com o seu site, a plataforma não usa cookies e nem outros tipos de rastreadores — logo, as publicidades do buscador são contextuais e não personalizadas, já que ele não traça um perfil sobre seus usuários.

Assim como os sites anteriores, a ferramenta é gratuita e também conta com extensões para Chrome ou Firefox (https://chrome.google.com/webstore/detail/swisscows/ibimaeimnogcdnjmmlpodbhhbejnpaij?hl=en).

Página inicial do Swisscows

O Disconnect Search (https://search.disconnect.me/) é um buscador que visa bloquear rastreadores de invadirem a privacidade de seus usuários. Disponível para navegadores como Chrome, Firefox e Opera, o lema da plataforma é "we track the trackers" ("nós rastreamos os rastreadores", em tradução literal). O site ainda bloqueia anúncios personalizados, o que faz com que as buscas sejam ligeiramente mais rápidas.

Página inicial do Disconnect Search

5. Search Encrypt

A plataforma de buscas SearchEncrypt (https://www.searchencrypt.com/) também é gratuita e se destaca por sua criptografia local com Perfect Forward Secrecy (PFS). Segundo a empresa, trinta minutos depois de realizar uma pesquisa, os resultados são eliminados — o que, em tese, ratifica o apelo à privacidade do buscador. Além disso, o site também não armazena cookies e nem traça perfis de seus usuários.

Página Inicial do Search Encrypt

6. Ecosia

O diferencial do próximo mecanismo de busca desta lista não tem a ver com sua tecnologia propriamente dita. O Ecosia (https://www.ecosia.org/) doa 80% de seus lucros para organizações de reflorestamento — e o número de árvores plantadas pelo projeto é exibido logo na página inicial do site. O buscador ratifica que não vende as informações dos usuários e nem utiliza ferramentas de monitoramento.

O Ecosia também conta com uma extensão para Google Chrome (https://chrome.google.com/webstore/detail/ecosia-the-search-engine/eedlgdlajadkbbjoobobefphmfkcchfk?hl=pt-br).

Página inicial do Ecosia

7. Brave

O Brave (https://search.brave.com/) é um buscador gratuito produzido pela mesma empresa do navegador homônimo. A plataforma reúne informações de outros buscadores (como Bing e Google) com resultados próprios. Além de não rastrear os usuários, o Brave também dá a opção de bloquear anúncios — embora essa configuração não seja pré-definida. Também é possível baixar o navegador (https://brave.com/pt-br/) da empresa gratuitamente.

Tela inicial do Brave

8. Metager

Por fim, o Metager (https://metager.de/) é o último mecanismo de busca focado em segurança desta lista. O buscador, que é mantido por organização sem fins lucrativos, esconde os IPs dos usuários e bloqueia anúncios segmentados — embora ainda haja anúncios contextuais na plataforma. É possível ainda utilizar uma versão sem propagandas, mas é preciso recarregar tokens: a cada pesquisa, um token é utilizado. 500 tokens, por exemplo custam 5€ (cerca de R$ 27).

Página inicial do MetaGer

