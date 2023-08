Mancha preta na tela do celular: o que pode ser e como resolver

Manchas pretas na tela do celular estão entre os defeitos que mais podem assustar os usuários de celulares Android ou iPhone ( iOS ). Essas manchas podem aparecer por diversos motivos, desde quedas acidentais até problemas com pixels, e costumam causar preocupação entre os donos dos aparelhos. Nesses casos, a solução mais comum é levar o smartphone a uma assistência técnica. No entanto, há algumas maneiras de lidar com esses problemas em casa, sem precisar recorrer a profissionais especializados.

Nas linhas a seguir, o TechTudo explica as principais causas que podem resultar em manchas pretas na tela do celular. Para esta matéria, foram entrevistados o diretor comercial da Conserta Smart & Conserta Eletro, João Paulo Lopes, e o gerente da Smart Mobile, Rodrigo Bonacorso. Continue a leitura e saiba o que fazer em caso de defeitos no display do seu smartphone.

Pixels travados na tela podem ser resolvidos, mas os pixels mortos trazem problemas — Foto: Raquel Freire/TechTudo

📝 Como recuperar dados de um celular quebrado? Veja no Fórum TechTudo

Minha tela do celular ficou preta. O que pode ser?

1. Queda acidental

Se você deixou o seu telefone cair, é possível que tenha notado algumas manchas pretas na tela. Essas manchas podem ser um sinal de que o display do aparelho foi danificado no momento da queda. É importante destacar que mesmo que o telefone pareça estar funcionando corretamente, é possível que a queda tenha danificado alguns circuitos internos do dispositivo.

Rodrigo Bonacorso explica que “na maioria dos casos, os problemas relacionados à tela, como manchas pretas, esverdeadas, coloridas ou com linhas, ocorrem após uma queda acidental ou uma pressão mecânica que acaba danificando o display do aparelho”. O gerente da Smart Mobile ainda destaque que, em algumas situações, a queda ou pressão que o aparelho sofre não trinca o vidro de fora, mas acaba danificando internamente o display, podendo ocasionar mal contato.

2. Pressão mecânica

Se você costuma levar o seu telefone no bolso de trás das calças e sentar em cima dele, isso pode causar pressão mecânica na tela, resultando em possíveis danos e, inclusive, manchas pretas. Além disso, é importante lembrar que o calor excessivo do corpo também pode afetar a bateria e o desempenho do telefone, diminuindo sua vida útil. Por isso, é recomendado que você evite colocar o celular no bolso de trás das calças e procure alternativas mais seguras de armazenamento, como bolsos frontais ou bolsas.

Outra dica importante é utilizar capas e películas para proteger o celular de possíveis danos. Lembre-se também de realizar manutenções regulares no seu aparelho, como limpeza e atualizações de software, para garantir que ele funcione corretamente por mais tempo.

3. Pixels mortos

Se você notar manchas pretas na tela apenas em determinadas áreas, isso pode ser devido à presença de pixels mortos. Trata-se de pixels que deixaram de funcionar e não exibem mais a cor correta. É importante lembrar que isso não é um erro de software, e sim um problema físico que pode ocorrer em qualquer tela. Entre as causas dos pixels mortos estão danos físicos à tela, defeitos na fabricação e uso prolongado do display, segundo João Paulo Lopes.

Pixels mortos deixam a tela do monitor com inconvenientes pontos negros — Foto: Reprodução/Flirck – dino.quinzani

Embora os pixels mortos sejam frustrantes, existem algumas soluções possíveis. Uma delas é tentar "reviver" o pixel morto, o que pode ser feito por meio de aplicativos específicos. Outra opção é substituir a tela completamente, embora esta seja uma solução mais cara. Em qualquer caso, é importante averiguar o problema o mais rápido possível, para evitar que o dano se espalhe para outras áreas da tela ou fique ainda pior com o tempo.

4. Exposição à luz solar

É importante lembrar que expor o telefone à luz solar prolongada pode causar danos irreparáveis. Além das manchas pretas na tela, a exposição excessiva à luz solar pode fazer com que a bateria do celular superaqueça, e o aparelho descarregue mais rapidamente.

De acordo com João Paulo Lopes, a luz solar também pode afetar a qualidade das cores na tela e até causar manchas amarelas. Portanto, é recomendável evitar a exposição prolongada à luz solar. Proteja o seu telefone com uma capa ou guarde-o em local fresco e arejado quando não estiver em uso.

Como resolver?

Segundo Bonacorso, geralmente a solução para manchas pretas na tela do celular é a troca do visor. No entanto, “é sempre importante, quando o aparelho apresentar algum problema, procurar uma assistência técnica especializada para fazer uma análise”, explica o gerente da Smart Mobile.

Para resolver problemas de hardware, é recomendado levar o celular em uma assistência técnica — Foto: Picture Alliance/Getty Images

Já de acordo com João Paulo Lopes, antes de levar o aparelho em um profissional especializado, é importante verificar se há alguma configuração de cor incomum ou outras configurações que possam estar causando o problema. "Isso inclui configurações de temperatura de cor ou filtros de luz azul”, explica ele. Se o problema persistir, vale a pena entrar em contato com uma assistência técnica para identificar e reparar o erro.

Com informações de Howly, Vergizmo.

📽 Galaxy Z Flip 5: testamos o dobrável da Samsung; confira