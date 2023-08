Melhor celular gamer 2023: 7 opções para jogar com alta performance

Além do hardware de ponta, celulares gamers têm aplicativos e recursos específicos para otimizar o próprio desempenho durante os jogos e permitir a interação com comunidades de jogadores. Na lista a seguir, o TechTudo reúne sete celulares muito bons para jogar. Confira a ficha técnica, preço e destaques de cada um desses aparelhos, para que você possa escolher o melhor celular gamer para você.

Homem jogando no celular — Foto: Screen Post/Unsplash

Asus ROG Phone 7 Ultimate – a partir de R$ 11.039

Considerado por muitos o melhor celular gamer de 2023, o Asus ROG Phone 7 Ultimate é um smartphone de alta performance projetado para oferecer uma experiência de jogo imersiva e de alta qualidade. Pesando 239 gramas, ele se destaca pela tela AMOLED de 6,78 polegadas, com taxa de atualização de impressionantes 165 Hz e brilho de 1.500 nits — características que permitem a exibição de imagens mais fluidas durante os games e visualização até mesmo sob luz solar direta.

Outros pontos altos do smartphone são a presença do potente processador Snapdragon 8 Gen 2, que trabalha com 16 GB de RAM, e a bateria de 6.000 mAh. Além disso, o Asus ROG Phone 7 Ultimate chama a atenção pela inclusão de dois botões ultrassônicos nas bordas, os quais podem funcionar como gatilhos L e R na hora de jogar sem um controle dedicado. O celular vem ainda com um cooler externo que ajuda na ventilação do hardware, reduzindo a temperatura em até 20°C.

ROG Phone 7 Ultimate tem acabamento na cor branca e segunda tela na traseira — Foto: Divulgação/Asus

O aparelho inclui um aplicativo chamado "Armoury Create", que funciona como uma central de jogos e de informações sobre o status do celular, incluindo uso da CPU, memória, armazenamento e temperatura do sistema. O "Armoury Create" também oferece três modos de desempenho: Ultra Durável, que preserva a bateria; Dinâmico, que distribui a performance do celular com base em cinco prioridades; e X, específico para jogos, que concentra os recursos para proporcionar a experiência mais veloz e imersiva possível.

Ficha técnica do Asus ROG Phone 7 Ultimate:

Tamanho da tela: 6,78 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2448x1080 pixels)

Câmeras: principal de 50 MP, ultrawide de 13 MP e macro de 5 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm

Memória RAM: 16 GB

Armazenamento: 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

iPhone 14 Pro Max – a partir de R$ 7.745

O iPhone 14 Pro Max é um celular poderoso com recursos avançados que o tornam uma ótima opção para os gamers. Equipado com o processador A16 Bionic, um dos mais velozes do mercado, ele é capaz de rodar os jogos mais exigentes sem problemas. Além disso, o 14 Pro Max possui uma tela grande e vibrante de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, o que a torna perfeita pra jogos.

Outro destaque do smartphone da Apple é sua bateria de longa duração, capaz de aguentar até 28 horas com uma única carga. Isso significa que você pode jogar durante horas sem precisar se preocupar com a duração da bateria. Além desses recursos, o iPhone 14 Pro Max também oferece funções voltadas especialmente para gamers. É o caso do Game Center, que permite que você conecte-se com outros jogadores, compartilhe conquistas e faça download de jogos.

iPhone 14 Pro Max é escolha interessante para gamers — Foto: Divulgação/Apple

Ficha técnica do iPhone 14 Pro Max:

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1290 x 2796 pixels)

Painel da tela: Super Retina XDR OLED

Câmera principal: tripla de 48 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 12 MP (teleobjetiva)

Câmera de selfie: 12 megapixels

Sistema: iOS 16

Processador: A16 Bionic (Apple)

Memória RAM: 6 GB (estimado)

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 1 TB

Cartão de memória: não

Internet 5G: sim

Capacidade da bateria: 4.323 mAh (estimados)

Peso: 240 gramas

Dimensões: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm

Samsung Galaxy S23 Ultra – a partir de R$ 6.915

Com sua tela Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas, o Galaxy S23 Ultra é um dos maiores smartphones do mercado. O display é perfeito para jogadores não apenas por causa de seu tamanho, mas também de suas configurações, que incluem resolução Quad HD+ (1440x3088 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz.

O modelo topo de linha da Samsung também se destaca pelo processamento, que fica a cargo do potente Snapdragon 8 Gen 2, com 8 GB ou 12 GB de RAM. O espaço de armazenamento interno — de até 1 TB — também é generoso, de forma que não faltará espaço para guardar jogos pesados. Entre os destaques do S23 Ultra está ainda a bateria de 5.000 mAh, o que garante mais de um dia longe das tomadas.

Galaxy S23 Ultra em mãos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica do Galaxy S23 Ultra:

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+ 1440x3088 pixels

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Câmera principal: principal de 200 MP, ultrawide de 12 MP, e duas de 10 MP (periscópica e teleobjetiva)

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual-SIM (nano SIM)

Peso: 234 gramas

Dimensões: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Asus ROG Phone 6 Pro – a partir de R$ 8.279

O celular gamer Asus ROG Phone 6 Pro é uma boa escolha para os jogadores mais exigentes. Ele vem com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, um dos mais poderosos do mercado, permitindo que você jogue títulos mais pesados sem preocupações com travamentos ou lentidão.

Outro destaque do modelo é a tela AMOLED de 6,78 polegadas, resolução de 2448 x 1080 pixels e taxa de atualização de 165 Hz. A combinação proporciona uma experiência de jogo fluida, com gráficos nítidos e resposta rápida aos seus comandos.

ROG Phone 6 Pro tem tela customizável na parte de trás — Foto: Divulgação/Asus

Para garantir que você possa aproveitar seus jogos por longas horas sem preocupações, o Asus ROG Phone 6 Pro vem equipado com uma poderosa bateria de 6.000mAh, além de suporte para carregamento rápido de 65 W.

Ele ainda oferece recursos exclusivos para gamers, como o AirTrigger, que permite o controle dos jogos através de gestos das mãos, e o GameCool 6, um sistema de resfriamento avançado que mantém a temperatura do aparelho estável mesmo durante as partidas mais intensas.

Ficha técnica do Asus ROG Phone 6 Pro:

Peso e dimensão: 229 gramas; 173 x 77 x 10,3 mm

Sistema operacional: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm

GPU: Adreno 730

Memória RAM: 18 GB

Armazenamento: 512 GB

Tela: AMOLED de 6,78 polegadas e resolução de 2448 x 1080 pixels

Câmera traseira: 50 MP (principal), 13 MP (ultrawide) e 5 MP (macro)

Câmera frontal: 12 MP

Redes: 5G/4G/3G/2G no Nano SIM card

Bateria: 6.000 mAh

Carregador: USB-C de 65 Watts

O Motorola Edge 30 Ultra se destaca pela presença do poderoso processador Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garantindo o desempenho necessário para rodar os jogos mais exigentes sem problemas ou travamentos. A tela pOLED de 6,67 polegadas, com resolução FHD+ e taxa de atualização de 144 Hz é outro atrativo para os gamers.

Apesar de ser menor do que a da maioria dos smartphones listados nesta matéria, a bateria de 4.610 mAh do Motorola Edge 30 Ultra é bastante satisfatória. Com uma carga completa, os gamers podem jogar partidas por boas horas, sem a preocupação de ficarem sem energia rapidamente. Além disso, o suporte para carregamento rápido de 125 W permite recarregar o celular em pouco tempo.

Motorola Edge 30 Ultra — Foto: Divulgação/Motorola

O Edge 30 Ultra também conta com recursos específicos para gamers. É o caso do Game Turbo, que oferece gestos para controle dos jogos, melhorando a experiência de jogo e tornando a jogabilidade mais intuitiva e eficiente. Outro recurso útil é o GameCool 6, um sistema de resfriamento avançado que mantém a temperatura do telefone sob controle, mesmo durante as sessões mais intensas, evitando superaquecimento e garantindo um desempenho estável.

Ficha técnica do Motorola Edge 30 Ultra:

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução de tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel de tela: pOLED

Câmera traseira: 200 MP + 50 MP + 12 MP

Câmera frontal: 60 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Cartão de memória: não

Bateria: 4.610 mAh

Peso: 198,5 gramas

Dimensões: 161,8 x 73,5 x 8,4 mm

Xiaomi Black Shark 4 – a partir de R$ 2.698

Um dos principais destaques do Xiaomi Black Shark 4 é o processador Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm. Com o chip top de linha, o celular gamer da Xiaomi é capaz de rodar os jogos mais exigentes de forma suave e sem travamentos, garantindo que você desfrute de uma experiência fluida e sem interrupções.

A tela é outro ponto forte do Black Shark 4, com tecnologia Super AMOLED de 6,67 polegadas, resolução de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 144 Hz. Essa combinação proporciona gráficos nítidos e uma resposta rápida aos comandos, resultando em uma experiência de jogo mais agradável.

Xiaomi Black Shark 4 vem com processador Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Divulgação/XIaomi

A bateria do Xiaomi Black Shark 4 também merece destaque. São 4.500 mAh, com suporte para carregamento rápido de 120 W. Dessa forma, você poderá se dedicar às suas partidas por horas a fio sem se preocupar com a temida falta de energia. O Black Shark 4 conta ainda com recursos específicos para gamers, como o Game Turbo e o GameCool 6.

Ficha técnica do Xiaomi Black Shark 4:

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução de tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel de tela: Super AMOLED

Câmera traseira: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Câmera frontal: 20 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: não

Bateria: 4.500 mAh

Peso: 163,8 gramas

Dimensões: 163,8 x 76,4 x 9,9 mm

Redmi Note 12 Pro 5G – a partir de R$ 1.918

O Redmi Note 12 Pro 5G é o modelo de celular gamer mais barato demais desta lista. Apesar de mais modesto que os outros aparelhos, ele não deixa a desejar. Uma das características mais atraentes do celular é a tela OLED de 6,67 polegadas, com resolução nítida FHD+ de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de até 120 Hz.

O responsável pelo processamento do Redmi Note 12 Pro 5G é o processador Dimensity 1080 5G, da MediaTek, que promete desempenho rápido e eficiente durante as sessões de jogos. Além disso, o smartphone oferece opções de RAM em até 12 GB, e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno. A quantidade é suficiente para armazenar uma grande variedade de jogos, aplicativos e arquivos.

Redmi Note 12 Pro 5G é opção de celular gamer mais barato — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Note 12 Pro 5G é alimentado por uma bateria de 5.000 mAh, proporcionando uma ótima autonomia de energia. Além disso, o suporte para carregamento turbo de 67 W permite recarregar rapidamente o dispositivo e retornar aos jogos sem demora.

Ficha técnica do Redmi Note 12 Pro 5G:

Dimensões: 163 mm x 76 mm x 7,9 mm

Peso: 187 gramas

Tela: OLED FHD+ de 6,67"

Taxa de atualização: 120 Hz

Brilho: 900 nits (pico de brilho)

Câmera tripla: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Bateria: 5.000 mAh

Carregamento turbo: 67 W

Com informações de: Asus (1 e 2 ) Samsung, Apple, Motorola e Xiaomi

