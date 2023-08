Melhores jogos offline grátis para Android e iPhone (iOS) sem Internet

Jogos offline para celulares Android e iPhone ( iOS ) são úteis em momentos que o usuário está sem Internet no smartphone. As lojas de apps Google Play Store e App Store contam com uma grande variedade de games disponíveis para download grátis, porém, com o passar do tempo, mais e mais títulos online são lançados com a necessidade de uma conexão com a Internet para jogar. Felizmente, ainda existem diversas alternativas gratuitas para gamers que desejam jogar offline nos seus smartphones. A seguir, confira a lista com os 50 melhores jogos offline grátis para Android e iPhone ( iOS ) que não exigem Internet para rodar no seu celular.

Pokémon Quest está entre melhores jogos offline — Foto: Divulgação/Nintendo

O game dos monstrinhos de bolso da Nintendo é um prato cheio para fãs da franquia que querem acompanhar a série até mesmo em seus celulares. Com visual que lembra Minecraft, o título permite que os jogadores coletem centenas de Pokémon diferentes e batalhem em diversas arenas com comandos simples e intuitivos, que facilitam bastante a jogatina em sessões curtas.

O divertido game da Ubisoft coloca os jogadores na pele de um tubarão faminto, que tem que explorar o oceano em busca de presas e se proteger dos diversos perigoso, como minas, barcos e peixes maiores. Os gráficos são bonitos e coloridos, e a jogabilidade bastante fluida e convidativa para jogadores menos experientes.

Hungry Shark World está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/Dario Coutinho

Um dos maiores fenômenos do mundo dos games nessa década, Minecraft também chegou aos smartphones com uma versão que não deve em nada para as lançadas para PCs e consoles. No game, é possível construir mundos do zero, usando os mais diversos tipos de materiais e muita criatividade.

Minecraft está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

A versão mobile da popular franquia da Bethesda faz bonito ao converter o universo apocalíptico de Fallout para as telas dos smartphones. No jogo de sobrevivência, o objetivo é construir bases e gerenciar suas populações com alimentação, tarefas individuais e lazer. O game é ideal para aqueles que buscam uma experiência mais profunda, mas que pode ser dividida em sessões esporádicas.

Fallout Shelter está entre melhores jogos offline — Foto: Divulgação/Bethesda Game Studios

Um dos grandes clássicos lançados para celulares, Temple Run influenciou uma série de títulos com sua jogabilidade simples e desafiadora. Deslizando os dedos pela tela, os jogadores movem o personagem, que corre continuamente e coleta moedas pelos cenários. O objetivo é conseguir pontuações mais altas, sobrevivendo enquanto as partidas se tornam mais rápidas e difíceis.

Temple Run 2 está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Um dos hits da Gameloft para Android e iOS, o game é uma versão do primeiro título da série N.O.V.A., que tem fortes inspirações na franquia Halo. Além de um modo online competitivo, Legacy também conta com modo solo offline, que não exige nenhum tipo de conexão com a Internet para jogar.

N.O.V.A. Legacy está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/TechTudo

O game da Nekki chamou a atenção dos usuários por seu estilo gráfico carismático e suas impressionantes animações, que criam lutas muito fluidas. No jogo, é possível equipar personagens com diversos tipos de armas e usar golpes especiais para detonar inimigos e chefes assustadores, com uma campanha com progressão no estilo RPG.

Shadow Fight 2 está entre melhores jogos offline — Foto: Divulgação/Nekki

Um dos grandes clássicos quando o assunto são jogos para celulares, Fruit Ninja se mantém divertido anos depois de seu lançamento original. Basta deslizar os dedos pela tela para fatiar as frutas e evitar que elas caiam. O título tem diferentes modos de jogo, que não exigem conexão com a Internet para jogar.

Fruit Ninja está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/Google Play Store

Mais um dos nomes de peso no universo dos games mobile, Angry Birds é provavelmente a mais popular das séries que se destacaram nos celulares. Use o pequeno estilingue para atirar os passarinhos invocados nas torres de madeira, vidro e metal e cause o maior estrago possível para detonar os porcos malvados.

Angry Birds está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O jogo publicado pela Electronic Arts refinou a formula dos tower defenses modernos com uma jogabilidade inteligente e cerebral. No total são 50 fases, onde os jogadores devem usar seus recursos para plantar suas unidades e combater os zumbis que tentam avançar pelo jardim. Com fases curtas e cheias de ação, o jogo é uma boa escolha para quem não tem muito tempo disponível.

Plants vs. Zombies está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/TechTudo

Subway Surfers foi lançado há mais de uma década, em 2012, mas continua sendo um jogo de grande relevância nos aparelhos Android e iPhone (iOS). O título da SYBO Games possui uma proposta bastante simples: personagens correndo em linha reta em estradas com três rotas, trens, obstáculos e itens para coletar enquanto fogem dos inimigos, um inspetor e seu cachorro. Trata-se de um jogo fácil, acessível e que conta com o estilo arcade para o jogador sempre correr atrás da maior pontuação e se divertir competindo com seus amigos.

Subway Surfers é um dos maiores sucessos dos aparelhos mobile e conta até com uma comunidade muito ativa de speedrunners atualmente — Foto: Reprodução/Google Play Store

Asphalt 8: Airborne é uma das melhores opções de jogos de corrida para Android e iPhone (iOS). Lançado em 2013, o jogo conta com ótimos gráficos, carros licenciados e uma gameplay interessante que possibilita, além do foco em vencer a corrida, realizar manobras e até eliminar adversários pelo caminho. O jogo contou com milhões de downloads e recebeu um sucessor em 2018 chamado de Asphalt 9: Legends, que teve melhorias gritantes nos gráficos, mas não recebeu do público e da crítica especializada o mesmo carinho que seu antecessor.

Asphalt 8 Airbone leva para os aparelhos mobile uma experiência incrível de corridas em alta velocidade — Foto: Divulgação/Gameloft

Candy Crush Saga é um jogo desenvolvido pela King e lançado em 2012. Trata-se de mais um título com mais de uma década de existência e que continua obtendo um número enorme de downloads. O game é um puzzle do sub-gênero "tile-matching", o que significa que o objetivo é combinar as peças disponíveis na tela para vencer nas rodadas.

No caso de Candy Crush, as peças são as diferentes guloseimas disponíveis para você combinar e superar os desafios. São centenas de fases para você colocar à prova sua capacidade de raciocínio e passar horas se divertindo.

Candy Crush Saga é uma grande febre entre os usuários de Android e iOS — Foto: Divulgação/King

14. Mars: Mars

Desenvolvido pela Pomelo Games, Mars: Mars é um jogo de plataforma que coloca o jogador na pele de astronautas voluntários que farão uma peculiar exploração no planeta Marte. O objetivo é utilizar de jetpack para saltar entre as plataformas, sempre buscando calcular a intensidade do movimento e o uso de combustível. É um game desafiador e que vai agradar aqueles que buscam uma aventura complicada e muito longa para passar horas e mais horas tentando chegar ao fim da jornada.

Mars: Mars é um desafio complicado e longo para consumir bastante de seu tempo — Foto: Divulgação/Pomelo Games

15. Pocket City

Pocket City é um simulador de construção de cidades. Lançado pela Codebrew Games, o jogo para Android e iPhone (iOS) coloca você no papel de um prefeito que precisa criar casas, comércios e indústrias na cidade, além de tomar cuidado para que a população não sofra com o crime e desastres naturais. Pocket City também se destaca por ter excelentes visuais e por não contar com microtransações para conceder vantagens extras aos jogadores. De uma forma geral, é uma boa opção para os fãs de simulação de cidades e de estratégia.

Pocket City é uma opção muito interessante de simulação de cidades nos celulares — Foto: Divulgação/Codebrew Games

Traffic Rider é um jogo para os interessados em curtir uma boa experiência em motos. O game não é um simulador, mas procura se aproximar um pouco do realismo ao levar a visão em primeira pessoa enquanto você pilota a moto em alta velocidade em meio ao tráfico pesado na cidade.

A desenvolvedora Soner Kara ainda trouxe um ótimo visual e um bom número de modos de jogo e de motos para você desbloquear com o dinheiro adquirido em cada desafio concluído. Há muito conteúdo para se aproveitar em Traffic Rider, que está disponível para Android e iPhone (iOS).

Traffic Rider conta com uma gameplay divertida e muito conteúdo para se divertir — Foto: Divulgação/skgames

Um jogo que, basicamente, nunca termina. Seu próprio nome, Infinity Loop (Loop Infinito, em inglês), indica essa característica. Desenvolvido pela Infinity Games , Infinity Loop é um jogo bastante viciante e que está disponível para Android e iPhone (iOS) para aqueles que desejam se testar em uma série de desafios de lógica.

Esses desafios em questão envolvem conectar as formas a fim de chegar ao símbolo de infinito, como se fosse um quebra-cabeça. Certamente, um game que irá melhorar suas capacidades de lógica e raciocínio.

Infinity loop está disponível para Android e iOS para você evoluir sua capacidade de raciocinar — Foto: Divulgação/Loop Game

18. Sky Wings: Pixel Fighter 3D

Os fãs de jogos de nave, os famosos Shoot 'em up, também podem contar com títulos de qualidade para Android e iPhone (iOS). Entre os diversos nomes disponíveis, está Sky Wings: Pixel Fighter 3D, um game de nave que impressiona logo de cara com visuais vibrantes e muito coloridos, aproveitando de toda a magia do pixel art.

Carregando a fórmula do estilo arcade dos fliperamas, Sky Wings: Pixel Fighter 3D apresenta uma grande diversidade de chefes, naves e fases para agradar até os fãs mais exigentes de Shoot'em up e aqueles que procuram um verdadeiro desafio.

Sky Wings: Pixel Fighter 3D é um belo jogo de nave e uma ótima opção para você colocar em sua lista de downloads — Foto: Divulgação/SHMUP Games

Shadow Fight 3 é uma fusão entre os gêneros RPG e de jogos de luta. Lançado pela Banzai Games em 2017 para Android e iOS, o jogo coloca você para controlar um guerreiro cujo destino ainda não está definido. Há um vasto mundo para explorar e muitos mistérios a serem desvendados enquanto se encara batalhas contra outros praticantes de artes marciais. Nesse caminho, é possível escolher três estilos luta diferentes para seguir, equipamentos para escolher e movimentos para aprender e tornar seu guerreiro o melhor de todos.

Shadow Fight 3 é uma fusão interessante entre jogos de luta e jogos do gênero RPG — Foto: Divulgação/NEKKI

20. Sniper 3D Assassin

Android e iOS também contam com bons jogos de tiro em primeira pessoa, os famosos FPS, gratuitos. Um exemplo é o Sniper 3D Assassin, lançado em 2014 pela Fun Games For Free. Apesar de ter quase 10 anos de idade, o título surpreende até hoje por ter visuais interessantes para os padrões dos celulares.

Além disso, Sniper 3D Assassin se destaca pelos seus controles intuitivos e a possibilidade de disputar online contra outros jogadores. Caso não goste de competição, o game também oferece um grande número de missões offline.

Sniper 3D Assassin conta com um modo multiplayer online e diversas missões offline para aqueles que não são fãs de competir contra outros jogadores — Foto: Divulgação/Fun Games For Free

Plague Inc. é um game de estratégia em tempo real que possui um objetivo bastante peculiar: fazer uma doença evoluir ao ponto de se tornar uma praga mortal que exterminará toda a humanidade. Desenvolvido pela Ndemic Creations e lançado em 2012, o jogo também leva o gênero de simulação e conta com elementos realistas para mostrar toda a propagação e a gravidade da praga pelo mundo. Apesar de ter uma temática estranha, Plague Inc. convenceu por levar uma ótima experiência pra os fãs de estratégia e se tornou muito popular nos aparelhos mobile.

Plague Inc. é um jogo com um objetivo bem estranho, mas que levou o gênero de estratégia em tempo real com muita qualidade — Foto: Reprodução/Steam

Sonic Dash 2: Sonic Boom é mais uma opção de jogo de plataforma sem fim com o objetivo de correr e evitar os obstáculos e inimigos pelo caminho. Como se trata da franquia da SEGA, temos o próprio Sonic e outros personagens da série para jogar.

Os anéis, inimigos e habilidades vistas nos jogos do ouriço também estão presentes em Sonic Dash 2: Sonic Boom para agradar principalmente os fãs da SEGA. O game lançado em 2015 conta com visuais em 3D exuberantes e e uma gameplay bastante divertida para fazer você passar horas se divertindo.

Sonic Dash 2: Sonic Boom é outra alternativa de jogo de correr por pistas infinitas, coletar itens e evitar obstáculos — Foto: Divulgação/Hardlight

Lançado em 2019 pela SayGames, Johnny Trigger é um jogo de plataforma e tiro para Android e iOS. O game coloca você na pele de um personagem que precisa correr, realizar acrobacias e, principalmente, ter uma boa mira para eliminar os inimigos antes que eles possam puxar o gatilho.

São diversas fases e batalhas eletrizantes contra chefes que tornam a experiência ainda mais interessante. Em cada fase, você ainda pode adquirir créditos do game para comprar novos itens e melhorar seu personagem.

Johnny Trigger tem uma proposta muito interessante para um jogo de tiro e plataforma em 2D — Foto: Divulgação/SayGames Ltd.

Desenvolvido pela Playsport Games e lançado em 2016, Motorsport Manager é um jogo para os interessados em ver como é a vida de um administrador de uma equipe de automobilismo. Além de contratar seus pilotos e mecânicos, é possível construir carros e tomar decisões em tempo real para levar sua equipe à vitória nas corridas e, eventualmente, ao título da temporada.

Entre essas decisões, estão até detalhes específicos, como correr riscos em pit stops, se adaptar às mudanças climáticas e elaborar as melhores estratégias com base no desempenho do carro para se obter sucesso nas corridas.

Seja um administrador de equipes de automobilismo em Motorsport Manager — Foto: Divulgação/Playsport Games

25. Major Mayhem 2

Major Mayhem 2 é um jogo que se inspira bastante na franquia Time Crisis, da Bandai Namco, ao mesmo tempo que conta com uma arte no estilo de Metal Slug, da SNK. A sequência de Major Mayhem foi lançada em 2018 pela Rocket Jump e traz uma aventura com muita ação e dezenas de fases para serem superadas.

A fórmula de Time Crisis é evidente logo nos primeiros segundos de gameplay, com a necessidade de se manter atrás de paredes ou objetos para se proteger de disparos e aguardar o momento certo para derrubar os inimigos. É um game viciante e utiliza com sucesso o estilo arcade dos fliperamas.

Major Mayhem 2 agradará os fãs de jogos de tiro, em especial aqueles que jogaram Time Crisis e Metal Slug — Foto: Divulgação/Rocket Jump

26. Red Ball 4

Em Red Ball 4, o jogador é uma bola vermelha que deve enfrentar inimigos rolando e pulando. Além de disponibilizar 75 níveis diferentes, o jogo também conta com bosses, trilha sonora e uma física realista. Se você curte games de plataforma e ação, o título está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Em Red Ball 4, os jogadores assumem o controle de uma bola vermelha — Foto: Reprodução/Google Play

2048 é um game que, inicialmente, parece simples: os jogadores precisam combinar os números até que eles alcancem o 2048. Dito isso, o usuário pode mover as peças para cima, baixo, direita ou esquerda a fim de juntar os blocos. Quando os valores são iguais, eles somam e se transformam em outro numeral. O game de raciocínio está disponível para Android, iOS e online.

2048 é um jogo de raciocínio desafiador e viciante — Foto: Reprodução/TechTudo

28. Prizefighters

Prizefighters é um jogo de luta gratuito disponível para Android e iOS. Com um estilo pixelado, o game apresenta um multiplayer em tempo real, diversas opções de customização e comandos simples. No modo Carreira, o jogador deve derrotar os adversários para subir ranques e se tornar o grande campeão.

Prizeighters é um jogo de luta gratuito disponível para Android e iOS — Foto: Reprodução/Google Play

29. Soul Knight

Soul Knight é um Shoot'em up de ação frenético. O título apresenta diversos personagens com habilidades únicas, além de disponibilizar mais de 170 armamentos distintos. Com uma gameplay simples e intuitiva, os usuários podem explorar masmorras, coletar armas e lutar ao lado de NPCs. O mundo é gerado aleatoriamente, oferecendo novidades a cada jogo. O game está disponível para Android e iOS.

Soul Knight é descrito como um Shoot'em up frenético e cheio de ação — Foto: Reprodução/Google Play

30. Noblemen: 1896

Noblemen: 1896 é um jogo perfeito para quem gosta dos gêneros guerra e estratégia. Em um universo alternativo, os usuários se veem lutando uma guerra em 1896. Dito isso, você deve destruir fortalezas inimigas se quiser triunfar. Canhões, aeronaves, barcos e cavalarias são alguns dos recursos disponíveis durante as batalhas. O título está disponível para Android e iOS.

Noblemen: 1896 é um jogo de guerra disponível para Android e iOS — Foto: Reprodução/Daniel Ribeiro

31. Kung Fu Z

A Terra sofre com o apocalipse zumbi e depende de Zak, um lutador faixa branca. O protagonista deve enfrentar horda de zumbis com socos, chutes e caçadas, além de contar com a ajuda dos poderes míticos da Serpente, do Tigre e do Dragão. Kung Fu Z é um game divertido para quem curte um clássico arcade com foco na ação e luta. Disponível para Android e iOS.

Kung Fu Z é um jogo de zumbi com artes marciais disponível para Android e iOS — Foto: Reprodução/Google Play

32. Dawn Break -Origin-

Dawn Break -Origin- é uma das várias opções para quem curte RPG. O título apresenta um número considerável de campanhas, além dos modos "Normal" e "Elite". Durante a jogatina, os usuários conhecem e jogam com heróis distintos. Há também a possibilidade de encontrar equipamentos e outros recursos raros. O game está disponível para download no Android e iOS.

Dawn Break -Origin- é um RPG de ação gratuito disponível para celulares Android e iOS — Foto: Reprodução/Google Play

Crossy Road possui um objetivo simples: levar uma galinha de um lado para o outro. O pequeno animal deve atravessar ruas, estradas e até mesmo rios para completar a fase. Além de ter um gameplay fácil, o jogo chama a atenção por conta do seu visual vibrante e quadrado. Você pode encontrá-lo no Google Play Store e na App Store.

Crossy Road é um simples e viciante jogo de plataforma disponível para celular — Foto: Divulgação/Hipster Whale

Swordigo conta a história de um jovem guerreiro, que é a única esperança do seu povo e sua terra contra demônios. O título é um RPG em 2D que permite ao jogador pular, saltar e cortar para atingir os objetivos e derrotar os inimigos. Durante a jogatina, você ganha experiência para aprimorar o seu personagem. O game está disponível para celulares Android e iOS.

Swordigo é um jogo de plataforma que mistura elementos de jogos de plataforma clássicos — Foto: Reprodução/Google Play

Sky Force Reloaded é um "jogo de navinha" que lembra bastante os clássicos dos fliperamas dos anos 90. Ao longo da jogatina, você pode montar e testar até nove aeronaves diferentes, coletar cartas bônus e resgatas agentes perdidos nos campos de batalha. O objetivo é derrotar os adversários e vencer a fase. O título está disponível de graça para celulares Android e iOS e por R$ 20,69 no Steam para PC.

Sky Force Reloaded é um jogo de tiro com naves que traz a sensação de jogar um clássico dos anos 90 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Com uma gameplay intuitiva, Stack desafia os jogadores a empilhar os blocos o mais alto possível. Ao posicionar os quadrados um em cima do outro, você acumula mais pontos. O visual agradável e a simplicidade tornam o título uma opção interessante para quem busca um jogo casual. O game está disponível para Android e iOS.

Em Stack, os jogadores devem empilhar os blocos o mais alto possível — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Utilizando uma estética moderna e minimalista, I Love Hue apresenta uma proposta diferente ao seus jogadores: padronizar as cores de um mosaico bagunçado. O título, além de oferecer o desafio padrão de um quebra-cabeça, ainda ajuda o usuário a desenvolver os sentidos de cores, percepção, harmonia e serenidade. Você pode encontrar o game na Google Play Store e na App Store.

I Love Hue é uma alternativa relaxante e diferente para quem curte quebra-cabeça — Foto: Divulgação/Gamers Global

Hill Climb Racing 2 é um jogo de corrida em 2D com pistas cheias de obstáculos. Com mais de 20 veículos diferentes, o jogador pode escolher entre carros, motos, caminhões e até mesmo um tanque. É possível personalizar a aparência do personagem e do veículo, além de desbloquear e melhorar partes dos automóveis. O game está disponível de graça para Android e iOS.

Hill Climb Racing 2 está entre melhores jogos offline — Foto: Reprodução/Daniel Ribeiro

39. Eternium

Com uma jogabilidade que homenageia clássicos como Diablo 3, Eternium é um dos melhores jogos para jogar offline. Durante a gameplay, você pode escolher entre um mago, um guerreiro ou um mercenário, enfrentar hordas de inimigos, explorar florestas e vilarejos, aprimorar o seu herói e fortificar seus itens. O título está disponível de graça para celulares Android e iOS e para PC (via Steam).

Disponível para celulares Android e iOS e PC, Eternium homenageia em sua gameplay clássicos do RPG — Foto: Reprodução/Steam

40. Cover Fire

Se você está procurando por jogos offline de tiro, Cover Fire pode ser uma boa opção. No modo história, o personagem faz parte da resistência e lidera uma equipe de mercenários, que deve livrar o planeta de uma corporação ameaçadora. Com armas e gráficos mais realistas para o padrão de um celular, o game ainda oferece ambientes destrutivos e uma variedade de recursos durante a gameplay.

Cover Fire deve rodar bem na maioria dos celulares. O jogo também está disponível para computador, tornando-se uma alternativa de jogo leve para jogar em PC fraco. Você pode baixá-lo de graça em aparelhos Android e iOS e no PC, por meio da loja virtual Steam.

Cover Fire é um jogo de tiro offline gratuito disponível para Android e iOS — Foto: Divulgação/App Store

41. Alto’s Odyssey

Alto's Odyssey é a continuação do aclamado Alto's Adventure. Com visuais de cair o queixo, o título promete uma experiência única aos seus jogadores. Alto e seus amigos exploram diversos ambientes, que vão desde as dunas até a cidade-templo. O jogo está disponível de graça na Google Play Store, por R$ 24,90 na App Store e por R$ 18,99 na Epic Games Store, por meio do pacote "Coleção Alto".

Com um visual contemplativo, Alto's Odyssey promete uma experiência única ao seus jogadores — Foto: Reprodução/Google Play

42. New Star Futebol

New Star Futebol é uma das opções disponíveis para quem busca um jogo de esporte grátis. No game, você pode gerenciar a sua carreira e vida pessoal, fortalecendo seus laços com seus companheiros de time, técnico e patrocinadores, por exemplo. O título está disponível para download para aparelhos Android e iOS.

New Star Futebol é um alternativa de jogo esportivo grátis — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Com um tom mais cômico em relação a outros nomes do gênero, Major Mayhem é um divertido jogo de tiro. Nele, você é um recruta do exército que deve passar por cenários repletos de inimigos a fim de resgatar a sua namorada. O game disponibiliza quatro modalidades, diversas missões e várias conquistas. Está disponível para Android, iOS e PC (Steam).

Major Mayhem é um jogo de tiro cômico disponível para Android e iOS e PC — Foto: Reprodução/Google Play

44. Vector: Parkour Run

Em Vector, o protagonista precisa fugir de um regime opressor enquanto realiza técnicas de parkour pela cidade. O título chama a atenção por conta de sua gameplay viciante e suas boas animações. Para quem busca um game casual, Vector: Parkour Run está disponível na Google Play Store, App Store e no PC (Steam).

Em Vector: Parkour Run, os jogadores devem fugir de um sistema opressor realizando parkour — Foto: Reprodução/Google Play

45. Jungle Marble Blast 3

Para quem procura por um puzzle divertido, Jungle Marble Blast 3 é uma boa alternativa. Com uma jogabilidade simples, você tem como objetivo limpar todas as bolas antes que elas cheguem ao final do caminho. Além disso, quanto melhor o seu combo, maior é a sua pontuação. O game está disponível para download para Android.

Jungle Marble Blast 3 é um divertido puzzle disponível para Android e iOS — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

46. Adventure Llama

Adventure Llama é um game casual inusitado: nele, você controla Pablo, uma lhama que explora as ruínas de uma antiga construção. Durante a gameplay, é possível correr, saltar, resolver enigmas, desbloquear novos mundos e adquirir fantasias. O título está presente na Google Play Store, na App Store e no Steam.

Em Adventure Llama, os jogadores controlam a Lhama Pablo — Foto: Reprodução/Google Play

47. The Frostrune

The Frostrune é um jogo de mistério e aventura inspirado na mitologia nórdica. Com ilustrações feitas à mão, o game coloca o jogador para resolver enigmas em uma ilha repleta de magia, mitos e maravilhas. A jogabilidade consiste em apontar e clicar nos cenários para progredir. O título está disponível para celulares Android e computador (por meio do Steam).

The Frostrune é um jogo de mistério inspirado na cultura nórdica — Foto: Reprodução/Google Play

Badland tem uma gameplay similar ao famoso Flappy Bird. O objetivo é levar a sua criaturinha até o final da fase. No entanto, em cenários tomados por sombras, há muitos obstáculos te esperando pelo caminho. O jogo de plataforma está disponível de graça para Android, por R$ 4,90 na App Store e por R$ 20 no Steam.

Badland aposta em cenários repletos de obstáculos — Foto: Reprodução/Google Play

Neste jogo de plataforma e ação, o jogador controla uma princesa que tem como objetivo escapar da torre em que está presa. Para isso, você deve completar níveis e escapar de monstros, aprimorar suas habilidades e desviar de obstáculos ao longo da jogatina. O título está disponível para download gratuito em aparelhos Android e iOS.

Once Upon a Tower é um jogo de ação e plataforma disponível para Android e iOS — Foto: Divulgação/Game Zebo

Trial Xtreme 4 é um jogo de corrida focado em motos. Além de enfrentar pistas desafiadoras e jogar em diversas modalidades, o usuário pode também personalizar o seu piloto e o veículo. Em sua descrição na Google Play Store, é dito que o game conta com mais de 160 fases que prometem bastante desafio. O game está disponível de graça em dispositivos Android e iOS.

Trials XTreme 4 é inspirado no tradicional Trials — Foto: Divulgação/Deemedya

