Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis: veja com imagens bonitas

Mandar uma mensagem de boa noite pelo WhatsApp para os seus contatos é possível com a ajuda de aplicativos disponíveis para download grátis em celulares Android e iPhone ( iOS ). Entre as opções, há apps que contam com imagens bonitas, frases prontas, vídeos, GIFs e até mesmo áudios. Em alguns casos, você pode montar a sua própria arte ao editar o texto e o plano de fundo e, com isso, criar novas mensagens de boa noite com carinho para WhatsApp.

Veja, a seguir, a lista com 10 apps que oferecem mensagens de boa noite para WhatsApp com imagens lindas, incluindo flores, de amor, paisagens e mensagens bíblicas (com Deus). O TechTudo também preparou uma galeria de fotos com 60 opções para você salvar no celular ou pelo WhatsApp Web, diretamente no seu PC. Desfrute!

Confira aplicativos e imagens com mensagens de boa noite para WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

10 aplicativos com mensagens de boa noite para WhatsApp grátis

A seguir, veja os apps para encontrar lindas mensagens de boa noite para WhatsApp.

5 opções para Android

Veja as opções de aplicativos com mensagens de boa noite para WhatsApp em Android — Foto: Reprodução/Unsplash/Daniel Romero

1. Boa Noite com Imagens e Frases

Boa Noite com Imagens e Frases (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frasesyreflexiones.buenasnoches&hl=pt_BR&gl=US) traz diversas imagens e GIFs para você que busca novas mensagens de boa noite para WhatsApp. O aplicativo é dividido em categorias, com opções que incluem flores, lua, amor, Deus e bons sonhos. Ainda oferece fotos com textos para desejar boa semana. O app também permite visualizar as imagens mais populares e as mais recentes.

Aplicativo "Boa Noite com Imagens e Frases" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

2. Boa Noite Abençoada

Boa Noite Abençoada (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frasesyreflexiones.bendicionesdebuenasnoches&hl=pt_BR&gl=US) é indicado para quem procura por GIFs e mensagens de boa noite com Deus para WhatsApp. Há opções de imagens relacionadas com textos que falam sobre fé, carinho e bons sonhos e ainda possui pastas com frases bíblicas, motivacionais e de otimismo. O aplicativo também traz as fotos mais acessadas e as últimas adicionadas.

Aplicativo "Boa Noite Abençoada" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Frases de Boa Noite com Imagem

Frases de Boa Noite com Imagem (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silverapps.frasesbonitasdebuenasnoches&hl=pt_BR&gl=US) contém uma pasta exclusiva com mensagens de boa noite com carinho para WhatsApp. Além disso, o aplicativo oferece opções de boa noite com flores e rosas, além de imagens com textos românticos que podem ser compartilhadas diretamente com o seu amor. O app também possui GIFs e permite favoritar os conteúdos que desejar.

Aplicativo "Frases de Boa Noite com Imagem" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Frases e Mensagens

Frases e Mensagens (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catbag.messages&hl=pt_BR&gl=US) é ideal para encontrar frases de boa noite para WhatsApp grátis. O aplicativo traz opções de textos prontos e permite que você crie a sua própria arte com a escolha do plano de fundo a partir das imagens disponíveis. Também é possível editar o conteúdo e escrever uma mensagem personalizada. O app ainda oferece frases amorosas, motivacionais, religiosas, relacionadas com datas comemorativas e com outros cumprimentos, incluindo boa semana e boa tarde.

Aplicativo "Frases e Mensagens" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5. Bom Dia, Boa Noite e Boa Tarde

Bom Dia, Boa Noite e Boa Tarde (https://play.google.com/store/apps/details?id=us.floridaapps.goodmorning&hl=pt_BR&gl=US) disponibiliza imagens, GIFs, vídeos, áudios e textos com mensagens de boa noite para o WhatsApp. Também é possível criar artes personalizadas com as frases que você definir com as opções de fotos que estão disponíveis no aplicativo. Ainda há mensagens que falam sobre amor à distância, amor à primeira vista, amor eterno e até mesmo cantadas.

Aplicativo "Bom Dia, Boa Noite e Boa Tarde" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5 opções para iPhone (iOS)

Confira os apps com imagens de boa noite para WhatApp no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Unsplash/Thai Nguyen

1. Mensagens Prontas

Mensagens Prontas (https://apps.apple.com/br/app/mensagens-prontas/id1517859974) conta com lindas mensagens de boa noite para WhatsApp. O aplicativo traz uma lista com sugestões de frases, mas você também pode editar e escrever o conteúdo que quiser, incluindo emojis. Em seguida, é possível adicionar uma imagem de fundo, que pode ser do próprio app ou da galeria do seu iPhone. Também há mensagens de agradecimento a Deus, amizade, amor, aniversário, dias da semana e com outros temas.

Aplicativo "Mensagens Prontas" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

2. Boa noite Frases com fotos

O aplicativo Boa noite Frases com fotos (https://apps.apple.com/br/app/boa-noite-frases-com-fotos/id1160687588) traz imagens fofas de mensagens de boa noite para WhatsApp, incluindo ilustrações com nuvens, estrelas e lua. Com o app, é possível editar a cor, o alinhamento e o tamanho dos textos, além de adicionar stickers. Com isso, fica fácil escrever um recado customizado e individualizado para os seus contatos.

Aplicativo "Boa noite Frases com fotos" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Bom dia Tarde e Boa Noite

Bom dia Tarde e Boa Noite (https://apps.apple.com/us/app/bom-dia-tarde-e-boa-noite/id6449149045) possui vídeos, GIFs e imagens de boa noite, além de permitir criar a sua própria arte a partir de fotos do app e frases prontas. É possível ajustar o tamanho, a cor e o alinhamento do texto. O aplicativo também oferece conteúdos sobre amizade, vida, motivação, sabedoria e outras temáticas.

Aplicativo "Bom dia Tarde e Boa Noite" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Mensagens prontas & frases

O aplicativo Mensagens prontas & frases (https://apps.apple.com/br/app/mensagens-prontas-frases/id1575371245) conta com mensagens de boa noite e boa semana para WhatsApp e outros temas em GIFs, imagens, vídeos e textos. O app destaca os conteúdos mais compartilhados e oferece opções em diversas categorias, como frases de músicas e relacionadas com amizade, carinho e motivação.

Aplicativo "Mensagens prontas & frases" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5. Imagens com Frases Bíblicas

Imagens com Frases Bíblicas (https://apps.apple.com/br/app/imagens-com-frases-b%C3%ADblicas/id1467471957) apresenta mensagens bíblicas de boa noite para WhatsApp e oferece também imagens sobre agradecimento, alegria, amizade, amor e família. O app ainda conta com uma pasta exclusiva com diversas opções de frases de boa noite para WhatsApp, que podem ser facilmente salvas e compartilhadas com os seus contatos.

Aplicativo "Imagens com Frases Bíblicas" — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Veja 60 imagens de boa noite para WhatsApp

Abaixo, você pode conferir várias fotos com mensagens de boa noite para o WhatsApp. Salve as imagens desejadas e aproveite para utilizá-las em grupos ou em conversas individuais. Também copie o link deste conteúdo do TechTudo para que, sempre que precisar, salvar mais mensagens de boa noite para amigos, familiares, namorado (a), marido, esposa e outros contatos.

Mensagem de boa noite para namorado ou namorada WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases e Mensagens

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens Prontas

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite amor para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite com Deus para WhatsApp — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite com Deus para WhatsApp — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite com Deus para WhatsApp — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite com Imagens e Frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom Dia, Boa Noite e Boa Tarde

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom Dia, Boa Noite e Boa Tarde

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom Dia, Boa Noite e Boa Tarde

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases de Boa Noite com Imagem

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases de Boa Noite com Imagem

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases de Boa Noite com Imagem

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases de Boa Noite com Imagem

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases e Mensagens

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases e Mensagens

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Frases e Mensagens

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa noite Frases com fotos

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa noite Frases com fotos

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa noite Frases com fotos

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa noite Frases com fotos

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa noite Frases com fotos

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa noite Frases com fotos

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom dia Tarde e Boa Noite

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom dia Tarde e Boa Noite

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom dia Tarde e Boa Noite

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom dia Tarde e Boa Noite

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Bom dia Tarde e Boa Noite

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Imagens com Frases Bíblicas

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Imagens com Frases Bíblicas

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Imagens com Frases Bíblicas

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens Prontas

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Mensagens Prontas

Mensagem de boa noite para WhatsApp grátis — Foto: Reprodução/Boa Noite Abençoada

