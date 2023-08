Mensagem de bom dia para WhatsApp grátis: confira com imagens lindas

Encontrar uma mensagem de bom dia para WhatsApp grátis é mais fácil e prático do que você imagina. Isso porque existem aplicativos que oferecem diversas imagens lindas de bom dia para WhatsApp e podem ser baixados em celulares com o sistema operacional Android e no iPhone ( iOS ). Com isso, você terá acesso a vários conteúdos com flores lindas e outros temas que podem ser compartilhados com quem desejar. Alguns apps ainda vão além das fotos e contam com GIFs, vídeos, frases e áudios.

A seguir, confira 10 aplicativos que vão ajudar a encontrar a próxima mensagem de bom dia para WhatsApp que poderá ser encaminhada com carinho para várias pessoas, alguém em especial, namorado (a) ou em grupos. Além disso, o TechTudo criou uma galeria de fotos com 60 opções que podem ser salvas e usadas ao longo da semana no smartphone ou PC (WhatsApp Web). Aproveite!

Confira as opções de aplicativos e imagens com mensagens de bom dia no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

📝 WhatsApp: contatos podem ser bloqueados pelo app automaticamente? Entenda no Fórum do TechTudo

Aplicativos com mensagens de bom dia para WhatsApp grátis

Abaixo, veja as sugestões de apps que oferecem mensagem de bom dia para WhatsApp grátis para celular.

5 opções para Android

Confira opções de aplicativos para Android com mensagens de bom dia para WhatsApp grátis — Foto: Foto: Reprodução/Mariana Tralback

1. Frases de Bom dia com Imagens

Frases de Bom dia com Imagens (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silverapps.frasesbonitasdebuenosdiassaludosdiarios&hl=pt_BR) reúne lindas mensagens de bom dia para WhatsApp.

O aplicativo contém GIFs e separa as fotos por categorias, incluindo mensagem de bom dia com carinho, motivação, sabedoria e paisagens. O app também traz opções específicas para filho, filha, mãe, pai e família, grupo e até mesmo ideias para quem procura mensagem de bom dia para WhatsApp com flores lindas.

Aplicativo "Frases de Bom dia com Imagens" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

2. Bom dia Zap Zap

Bom dia Zap Zap (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makeztec.bomdiadatitia&hl=pt_BR) é outra opção para quem procura mensagem de bom dia para WhatsApp grátis. O aplicativo, que contém GIFs, traz uma pasta exclusiva para as mensagens de bom dia, mas também é possível criar os seus próprios conteúdos com fotos da galeria.

Com isso, você pode digitar o texto desejado e adicionar emojis, o que permite montar uma mensagem de bom dia para WhatsApp personalizada. O app também indica quais são as fotos mais compartilhadas nas últimas 24 horas e nos últimos sete dias.

Aplicativo "Bom dia Zap Zap" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Bom dia, Boa tarde, Boa Noite

Bom dia, Boa tarde, Boa Noite (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileboss.bomdiatardenoite&hl=pt_BR) conta não apenas com mensagem de bom dia especial para WhatsApp, mas também com frases, vídeos e GIFs, ampliando as possibilidades de se comunicar com os contatos no mensageiro.

O aplicativo também possui áudios que são separados por vozes masculinas e femininas, incluindo opções românticas que podem ser utilizadas para surpreender maridos, esposas, namoradas e namorados.

Aplicativo "Bom dia, Boa tarde, Boa Noite" — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Bom Dia Imagens Bonitas

O aplicativo Bom Dia Imagens Bonitas (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themasterapp.frasesbonitasdebuenosdias&hl=pt_BR) traz mensagens de bom dia para o WhatsApp separadas por categorias. Com isso, há opções de mensagem de bom dia com gratidão a Deus, divertidas, direcionadas para o seu amor e separadas por dias da semana. O app também oferece pastas exclusivas com mensagens de reflexão, motivacionais, amizade, bíblicas e aniversário.

Aplicativo "Bom Dia Imagens Bonitas" — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5. Bom Dia Boa Tarde e Boa Noite

Esse aplicativo contém uma pasta com mensagem de bom dia engraçada para WhatsApp, incluindo memes que podem ser compartilhados para levar alegria aos seus contatos. O app Bom Dia Boa Tarde e Boa Noite (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frasesyreflexiones.mensajesdebuenosdiastardesynoches&hl=pt_BR) também oferece GIFs e opções com desenhos, direcionadas para amigos, com imagens de cachorros e ursos de pelúcia.

Aplicativo "Bom Dia Boa Tarde e Boa Noite" — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5 opções para iPhone (iOS)

Veja opções de aplicativos em iPhone para acessar mensagens de bom dia para WhatsApp — Foto: Reprodução/Unsplash/Bagus Hernawan

1. Bom dia Tarde e Boa Noite

O aplicativo apresenta vídeos e mensagens de bom dia para WhatsApp com imagens lindas. As opções de fotos incluem fotos sobre carinho, amor, Deus, sabedoria, motivação, café e relacionadas com os dias da semana.

Bom dia Tarde e Boa Noite (https://apps.apple.com/br/app/bom-dia-tarde-e-boa-noite/id6449149045) também permite que você edite imagens com os conteúdos que desejar ou com sugestões de frases do próprio app. É possível alterar o tamanho, a cor e o alinhamento dos textos. Com isso, você poderá ter uma mensagem de bom dia para o WhatsApp exclusiva e autêntica.

Aplicativo "Bom dia Tarde e Boa Noite" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

2. Mensagens prontas & frases

Mensagens prontas & frases (https://apps.apple.com/br/app/mensagens-prontas-frases/id1575371245) possui vídeos, GIFs, textos e imagens de bom dia e outras categorias, como amizade, amor, carinho, motivação e boa semana. O aplicativo permite que você crie suas próprias artes a partir de alguns planos de fundos pré-definidos. Além disso, é possível conferir as imagens mais compartilhadas.

Aplicativo "Mensagens prontas & frases" — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Dias da semana

Caso você esteja procurando mensagem de bom dia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado ou domingo para WhatsApp, então esse aplicativo pode ajudar. Dias da semana (https://apps.apple.com/br/app/dias-da-semana/id1451460067) também possui outras categorias, como família, motivação, bíblicas e fotos relacionadas com músicas. Ao acessá-las, é possível conferir as imagens mais curtidas.

Aplicativo "Dias da semana" — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Bom dia, Boa tarde Boa noite

O app Bom dia, Boa tarde Boa noite (https://apps.apple.com/br/app/bom-dia-boa-tarde-boa-noite/id6450551802) traz sugestões de bom dia, mas também reúne imagens de outros tipos, como mensagens de agradecimento, amizade, amor e Ano Novo e indiretas. O aplicativo também possui diferentes possibilidades de conteúdos de aniversários direcionados para amiga, amigo, avô, avó, cunhada, cunhado, prima, primo e outros familiares.

Aplicativo "Bom dia, Boa tarde Boa noite" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5. Bom dia, Boa tarde e Boa noite

O aplicativo Bom dia, Boa tarde e Boa noite (https://apps.apple.com/br/app/bom-dia-boa-tarde-e-boa-noite/id1563484924) possui GIFs e imagens de bom dia para WhatsApp grátis que são separados em pastas.

Há uma exclusiva para os conteúdos de bom dia, mas também é possível acessar outros temas, incluindo datas comemorativas e pedidos de desculpas. O app também traz imagens sobre fé, esperança, otimismo, paciência e até opções para serem utilizadas no Natal e na época da Páscoa.

Aplicativo "Bom dia, Boa tarde e Boa noite" — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Confira 60 imagens de bom dia para WhatsApp

Nas linhas a seguir, confira dezenas de imagens de bom dia para enviar no WhatsApp. Basta salvar a foto no seu dispositivo e, depois, compartilhar com contatos no mensageiro. Uma dica é guardar o link desta matéria do TechTudo para sempre ter à mão novas imagens de bom dia.

Mensagem de bom dia para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom dia Tarde e Boa Noite

Mensagem de bom dia para WhatsApp — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

Mensagem de bom dia segunda-feira para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia sexta-feira para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia para namorado ou namorada WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia para WhatsApp domingo — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia quinta-feira para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia de sábado para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia terça-feira para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia quarta-feira para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom Dia Imagens Bonitas

Mensagem de bom dia para WhatsApp com flores lindas — Foto: Reprodução/Bom Dia Zap Zap

Mensagem de bom dia com gratidão a Deus para WhatsApp — Foto: Reprodução/Bom dia, Boa tarde, Boa Noite

Mensagem de bom dia com gratidão a Deus para WhatsApp — Foto: Reprodução/Frases de Bom dia com Imagens

Mensagem de bom dia para grupo de WhatsApp — Foto: Reprodução/Frases de Bom dia com Imagens

Mensagem de bom dia para marido ou esposa WhatsApp — Foto: Reprodução/Frases de Bom dia com Imagens

Mensagem de bom dia segunda-feira para WhatsApp — Foto: Reprodução/Dias da semana

Mensagem de bom dia para WhatsApp domingo — Foto: Reprodução/Dias da semana

Mensagem de bom dia para grupo de WhatsApp — Foto: Reprodução/Mensagens prontas & frases

