Mensagem de dia dos pais: 4 sites com frases, cartões e mais para enviar

É possível encontrar mensagens de Dia dos Pais 2023 para enviar no WhatsApp ou outros meios em vários sites, gratuitamente. A data é comemorada neste domingo (13) no Brasil e, com isso, muitos filhos e filhas procuram a ajuda da Internet na hora de prestar suas homenagens. Plataformas populares e grátis como o Canva e o Pinterest podem ser uma boa opção para encontrar frases comemorativas, cartões temáticos e recados emocionantes para imprimir e entregar junto a um presente, enviar via WhatsApp ou compartilhar em perfis nas redes sociais.

Confira, a seguir, quatro sites com frases, cartões e mensagens de Dia dos Pais 2023 para copiar e enviar hoje.

Dia dos pais: veja sites com frases, cartões e mensagens para enviar no WhatsApp hoje — Foto: Reprodução/Freepik

1. Canva

Um dos editores online mais populares entre usuários amadores, o Canva disponibiliza vários cartões com mensagem de Dia dos Pais para enviar neste domingo. Os textos estão inseridos em artes prontas com diversos modelos de layout, desde os mais sóbrios até os mais criativos e vibrantes, em um catálogo gratuito que fornece dezenas de opções personalizáveis.

As frases contidas nos cartões do Canva são, em sua maioria, mensagens inspiradoras e emocionantes e citações de escritores famosos sobre a paternidade e a relação entre pais e filhos, mas o usuário tem a liberdade de editar o texto para torná-lo mais próximo do que deseja. Os cartões podem ser baixados facilmente para o computador para que sejam enviados por e-mail ou compartilhados pelo WhatsApp ou redes sociais.

Mensagem de Dia dos Pais 2023: Canva tem cartões com mensagens prontas para enviar — Foto: Reprodução/Canva

2. Pinterest

O Pinterest é o ambiente ideal para quem busca textos inspiradores para compartilhar neste Dia dos Pais. As frases estão contidas em cartões de diferentes layouts e temáticas, desde artes engraçadas a recados emocionantes. É possível baixar os arquivos individualmente para compartilhar ou criar uma pasta com várias mensagens reunidas e enviar um mural completo para o pai, surpreendendo-o com uma página de homenagens.

A plataforma também permite que o usuário encontre pastas de outras pessoas com mensagens de dia dos pais, ideias de presentes, imagens e cartões comemorativos para se inspirar. Além das figuras, ainda é possível encontrar GIFs e memes que também podem ser compartilhados neste domingo e render boas risadas.

Frases para Dia dos Pais 2023: saiba como enviar usando o Pinterest — Foto: Reprodução/Pinterest

3. Calendarr

O site Calendarr, que tem como premissa o fornecimento de calendários completos, também disponibiliza frases e mensagens para datas comemorativas. Na seção de Dia dos Pais, o usuário vai encontrar opções diferentes dos sites citados acima. Aqui, o visitante tem acesso a textos mais elaborados sobre a paternidade para enviar neste domingo, com frases mais longas e dedicatórias exclusivas, além de alguns cartões de celebração.

Algumas das mensagens possuem teor mais genérico, mas é possível encontrar recados emocionantes que falam sobre a relação de pai e filho. Além disso, há textos específicos para alguns cenários, como mensagens de filho pequeno para pai, mensagem para pai idoso ou para pai falecido, que podem ser compartilhados nas redes sociais como forma de homenagem e lembrança.

Cartão de Dia dos Pais 2023 com frase: veja como encontrar mensagens emocionantes no site Calendarr — Foto: Reprodução/Calendarr

4. Pensador

O site Pensador mistura frases de Dia dos Pais com cartões comemorativos que podem ser compartilhados pelas redes sociais ou enviados pelo WhatsApp. O site possui um catálogo variado com mais de 50 opções de homenagens, desde as mais curtas às mais longas, com teor poético e que fala sobre admiração do filho em relação ao pai.

Um dos diferenciais é que o site organiza as frases em categorias, possibilitando encontrar mensagens com temáticas diferenciadas. Há, por exemplo, religiosas sobre paternidade, textos que podem ser enviados para o marido sobre paternidade e recados de Feliz Dia dos Pais para empresas compartilharem com seus colaboradores.

Mensagens Dia dos Pais: site Pensador oferece várias frases para copiar e colar — Foto: Reprodução/Pensador

