Mensagem do Dia dos Pais 2023: veja 5 apps com frases e cartões

Mensagens do Dia dos Pais 2023 são fáceis de encontrar em apps gratuitos para Android e iPhone ( iOS ). Aplicativos como "Feliz Dia Dos Pais 2023" ou " Mensagem para o Dia dos Pais " contam com diferentes tipos de recados que podem ser enviados diretamente pelo WhatsApp ou salvos na galeria do seu celular. As ferramentas ainda permitem criar cartões personalizados e escrever o que quiser para os seus familiares. A seguir, saiba como encontrar ou confeccionar mensagens emocionantes para enviar aos pais.

Mensagens de Dia dos Pais 2023: cinco aplicativos para conseguir imagens, vídeos e textos para enviar ao pai na data especial — Foto: Marcela Franco/TechTudo

📝 Qual melhor editor de imagens gratuito? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Feliz Dia Dos Pais 2023

O aplicativo "Feliz Dia dos Pais 2023" é uma solução simples e prática para quem quer encontrar mensagens de felicitação para os pais. O app, que é exclusivo para dispositivos Android, é gratuito e conta com diferentes sugestões de frases, com planos de fundo e fontes diversificadas. Para compartilhar os recados, basta tocar sobre uma das artes e pressionar o ícone de compartilhamento, localizado no canto superior esquerdo da tela. Depois, é preciso apenas escolher a forma de envio, que pode ser por aplicativos de mensagens, SMS, email, entre outros. Também é possível adicionar a arte como plano de fundo no celular ou salvá-la na galeria.

Aplicativo Feliz Dia Dos Pais 2023 permite o compartilhamento de mensagens por meio das redes sociais — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Frases para pai

Outra opção para parabenizar o seu progenitor no Dia dos Pais 2023 é o app "Frases para pai", que está disponível tanto para dispositivos Android quanto para iPhone (iOS). Assim como o primeiro item, o aplicativo é gratuito, mas conta com uma opção premium — com mais recursos e sem anúncios — por R$ 4,99.

Aplicativo Frases para pai fornece as opções de envio de imagem personalizada e apenas texto — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Para conferir as mensagens do app, basta abrir a tela inicial da ferramenta e escolher entre as frases do dia sugeridas. O usuário também pode ir até a aba "Frases" e procurar por outros recados manualmente. Depois de definir a arte que deseja, é possível editar tanto o texto quanto o plano de fundo para ter uma felicitação personalizada. Ao fim, basta tocar em “Compartilhar Imagem” e escolher se vai enviar a mensagem por WhatsApp, por e-mail ou por outro método. Também é possível compartilhar apenas o texto escolhido.

3. Moldura para dia dos pais

O app "Moldura para dia dos pais" oferece diferentes modelos de quadros para personalizar as suas mensagens de Dia dos Pais 2023. Disponível gratuitamente para celulares Android, o aplicativo permite editar as molduras existentes e adicionar textos, stickers, cores e filtros à sua arte. Depois de finalizada, a mensagem pode ser enviada aos seus contatos por meio do botão de compartilhamento, localizado na parte inferior esquerda da tela. Mais uma vez, é possível compartilhar o recado por apps de mensagem, e-mail e outros métodos.

Aplicativo Moldura para dia dos pais tem quadros diferenciados para os pais — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Cartão dia dos pais

O aplicativo "Cartão dia dos pais" é mais uma alternativa para quem prefere enviar artes personalizadas aos familiares. O recurso está disponível gratuitamente para usuários do Android e conta com diferentes templates de design. Caso não queira editar um dos modelos, também é possível criar um cartão do zero, selecionando plano de fundo, textura, texto e imagem manualmente. Ao fim do processo, o app permite compartilhar a sua produção em redes sociais como Instagram e Facebook, além do WhatsApp.

Aplicativo Cartão dia dos pais oferece edição de mensagens antes do compartilhamento — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Mensagem para o Dia dos Pais

Por fim, o aplicativo "Mensagem para o Dia dos Pais" é outra opção para usuários de iPhone encontrarem mensagens de Dia dos Pais 2023. Para achar os recados, basta navegar pela aba "Galería de Tarjetas" e favoritar as suas artes favoritas — que depois estarão disponíveis na seção "Meus favoritos". Além disso, o botão "Crear Tarjeta" permite produzir uma mensagem personalizada. Quando terminar, basta tocar sobre o ícone de compartilhamento e enviar a felicitação por meio de alguma rede social, e-mail ou SMS.

Aplicativo Mensagem para o Dia dos Pais possui coleção repleta de mensagens compartilháveis com poucos passos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Veja também: Os ‘vilões’ da luz: veja o que mais gasta energia e como economizar