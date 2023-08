Microfones baratos são ideais para quem deseja trabalhar com criação de conteúdo para internet ou até mesmo para auxiliar em reuniões de trabalho sem gastar muito. Empresas como Redragon , Multilaser , Knup, Trust e MXT oferecem opções por valores a partir de R$ 20 , como é o caso do Knup KP-911, que possui um formato de lapela, ideal para diminuir ruídos externos nas gravações. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outra opção é o Trust GXT 232 Mantis, que acompanha um condensador de áudio, pode ser conectado via cabo USB e é vendido por aproximadamente R$ 134. Já o Redragon Seyfert GM100, acompanha um conector de 3,5 mm, vem equipado com um tripé rotacional e pode ser adquirido por cerca de R$ 199. Veja a seguir seis microfones baratos para comprar no Brasil.

Microfone barato: veja 6 modelos por menos de R$ 200 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Qual microfone de lapela comprar? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Knup KP-911 é a opção mais barata desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui um formato de lapela e pode ser colocado preso na camisa, gravata ou bolso. O dispositivo oferece um conector P2, de 3,5 mm, compatível com celulares, notebooks ou desktops. O item pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 20.

A marca indica este modelo para gravações em ambientes externos, pois o seu formato permite evitar ruídos externos. No site da Amazon, o produto é avaliado com 3,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam o tamanho compacto e a praticidade de uso. Porém, alguns reclamam que o cabo é muito curto e apontam problemas de incompatibilidade com alguns notebooks.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns consumidores reclamam que o cabo é curto

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Knup KP-911 R$ 14 IR À LOJA

Todas as ofertas de Knup KP-911 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Knup KP-911 R$ 14 IR À LOJA

2. Warrior PH255 – a partir de R$ 39

O Warrior PH255, da Multilaser, é mais uma escolha para quem busca algo em conta. Segundo a fabricante, este modelo conta com uma base aderente, uma haste regulável, botão para mutar o áudio e também vem com alguns LEDs, ideal para os que buscam decorar um cenário gamer. O equipamento pode ser conectado via cabo USB e está disponível a partir de R$ 39.

Embora o item conte com som omnidirecional, que busca captar o áudio de todas as direções, ele também dispõe de filtros para reduzir os ruídos externos. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a qualidade oferecida pelo microfone e o design. No entanto, alguns indicam que o material é frágil.

Prós: modelo compacto

modelo compacto Contras: usuários se queixam de material frágil

Gostou do produto? Compre aqui GAMER Warrior PH255 R$ 39 IR À LOJA

Todas as ofertas de Warrior PH255 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER Warrior PH255 R$ 39 IR À LOJA

3. Trust 23790 – a partir de R$ 75

O Trust 23790 é outra alternativa abaixo dos R$ 100. De acordo com as especificações da marca, este modelo acompanha um tripé, que permite posicionar o equipamento e ajustar o ângulo da maneira mais adequada. Além disso, ele também é compatível tanto com desktops quanto notebooks. O microfone é comercializado por aproximadamente R$ 75.

O dispositivo também vem com um cabo USB de 1,8 m e possui uma instalação plug and play. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores apontam que ele é de fácil uso e consegue captar todo o áudio do ambiente. Porém, alguns reclamam de ruídos de fundo na gravação.

Prós: acompanha um tripé

acompanha um tripé Contras: compradores reclamam que a gravação fica com ruídos de fundo

Gostou do produto? Compre aqui AJUSTÁVEL Trust 23790 R$ 81 IR À LOJA

Todas as ofertas de Trust 23790 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AJUSTÁVEL Trust 23790 R$ 81 IR À LOJA

O MXT M-58 é outra opção que pode agradar os usuários. Este modelo possui um formato tradicional e, segundo a fabricante, o item oferece uma sensibilidade de 55 dB e possui um padrão polar unidirecional, que visa captar o áudio apenas da voz do apresentador. Interessados podem adquirir o acessório pela economia de R$ 96.

O dispositivo acompanha um cabo conector de três metros, no formato P10 e trabalha a uma frequência que varia entre 80 Hz e 15 KHz. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do microfone. Entretanto, alguns apontam que o áudio puxa mais para o grave.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: conector P10, que pode não ser compatível em alguns dispositivos

Gostou do produto? Compre aqui QUALIDADE DE SOM MXT Musical M-58 R$ 97 IR À LOJA

Todas as ofertas de MXT Musical M-58 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. QUALIDADE DE SOM MXT Musical M-58 R$ 97 IR À LOJA

5. Trust GXT 232 Mantis – a partir de R$ 134

O Trust GXT 232 Mantis é outra recomendação que pode atender os criadores de conteúdo. De acordo com a marca, o item acompanha um tripé e um condensador de áudio, que visa reduzir os estouros da gravação. O modelo também dispõe de conexão via cabo USB, de 1,5 m e promete ser compatível em computadores e dispositivos mobile. O microfone é visto por cerca de R$ 134.

A fabricante recomenda este dispositivo para locuções, vlogs, podcasts e transmissões ao vivo. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que o produto possui uma instalação simples e oferece uma boa qualidade de áudio. Contudo, alguns indicam que a captação é um pouco baixa.

Prós: vem com condensador de áudio

vem com condensador de áudio Contras: alguns compradores reclamam da captação do áudio

Gostou do produto? Compre aqui COM TRIPÉ Trust GXT 232 Mantis R$ 134 IR À LOJA

Todas as ofertas de Trust GXT 232 Mantis × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM TRIPÉ Trust GXT 232 Mantis R$ 134 IR À LOJA

O Redragon Seyfert GM100 é o modelo mais caro desta lista. Assim como o item anterior, este também dispõe de um tripé e condensador de áudio omnidirecional. Segundo a fabricante, o microfone oferece um cabo conector de 3,5 mm, compatível com desktops, notebooks, tablets e celulares. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 199.

A marca aponta que o modelo oferece uma frequência que varia de 50 Hz a 16 KHz, já a sensibilidade fica entre -30 dB a 3 dB. No site da Amazon, o microfone é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a durabilidade e o áudio. Por outro lado, alguns afirmam que o suporte do microfone deixa a desejar.

Prós: modelo acompanha diversos acessórios

modelo acompanha diversos acessórios Contras: custo elevado

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN MODERNO Redragon Seyfert GM100 R$ 199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon Seyfert GM100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN MODERNO Redragon Seyfert GM100 R$ 199 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?