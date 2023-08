Microfones dinâmicos podem ser ideais para shows ao vivo, karaokê, eventos, palestras e até mesmo podcasts. Estes modelos prometem absorver sons altos em sua frente e minimizar ruídos externos. Empresas como MXT, JBL , Shure , Fifine e Audio Technica oferecem opções por preços a partir de R$ 96 , como é o caso do MXT M-58, que apresenta cabo de três metros de comprimento, entrada tipo P10 e impedância nominal 600 Ohm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o JBL CSHM10, possui sensibilidade de 55 dB, alcance de frequência de 80 - 15000 Hz e design discreto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 185. Outra alternativa é o Audio Technica AT2040 traz tecnologia hipercardioide e pode ser indicado para podcasts por cerca de R$ 976. Confira a seguir seis microfones dinâmicos para comprar no Brasil.

Microfone dinâmico: 6 modelos para comprar no Brasil por a partir de R$ 96 — Foto: Reprodução/Freepik

Qual microfone de lapela comprar? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O modelo MXT M-58 é um microfone profissional de mão com impedância nominal 600 Ohm. O cabo apresenta três metros de comprimento e entrada tipo P10. O modelo oferece tecnologia unidirecional, que capta o som na parte da frente e tende a bloquear ruídos provenientes das laterais e com sensibilidade do campo magnético de 50 Hz, reproduzindo um vocal com mais clareza, baixa distorção e sinal limpo. Já a frequência fica para 80Hz a 15KHz.

Ele apresenta um design clássico, geralmente utilizado em shows, para palestras, eventos e fornece botões para ligar e desligar o aparelho. O dispositivo ainda acompanha um adaptador para entrada P2. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício, mas criticam a fragilidade da embalagem do produto. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 96.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: a conexão cabeada não proporciona muita liberdade

Gostou do produto? Compre aqui QUALIDADE DE SOM MXT Musical M-58 R$ 97 IR À LOJA

Todas as ofertas de MXT Musical M-58 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. QUALIDADE DE SOM MXT Musical M-58 R$ 97 IR À LOJA

2. JBL CSHM10 – a partir de R$ 185

O JBL CSHM10 é um microfone dinâmico com padrão supercardióide feito para ser utilizado em canto, falas, conferências e gravações. O CSHM10 possui sensibilidade de 55 dB, alcance de frequência de 80 - 15000 Hz e impedância de 600 OHMS. Sua conexão é com fio, mas o microfone não acompanha o cabo. O modelo possui um design discreto com liga de aço, todo na cor preta, com exceção do logo da marca e conta com um botão de liga/desliga para facilitar o seu manuseio.

Na Amazon, o JBL CSHM10 conta com 1,7 mil avaliações e classificação de 4 estrelas. Os comentários dos usuários elogiam o modelo por seu custo-benefício e bom desempenho nas tarefas para as quais foi pensado, como criação de conteúdo, chamadas de conferência, narração e dobragem. No entanto, ele não acompanha o cabo e também pode não ser a opção adequada para ouvidos mais exigentes. O produto pode ser encomendado por R$ 185.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não acompanha cabo

Gostou do produto? Compre aqui FUNÇÃO SILENCIAR JBL CSHM10 R$ 148 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL CSHM10 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FUNÇÃO SILENCIAR JBL CSHM10 R$ 148 IR À LOJA

3. JBL PMB100 – a partir de R$ 249

O JBL PMB100 é um microfone dinâmico com padrão cardioide desenvolvido para acompanhar a linha de caixas de som JBL PartyBox assim que for plugado. De acordo com as especificações, o periférico é recomendado para aqueles que gostam de cantar em festas e confraternizações. Em partes técnicas, o modelo possui sensibilidade de 55 dB, resposta de frequência de 50 Hz a 15 KHz e impedância de 600 OHMS.

Sua conexão é por meio de um cabo de 6,3 mm e é compatível com qualquer equipamento com entrada P10. Com 534 avaliações de compradores no site da Amazon, o PMB100 possui classificação de 4,3 estrelas. O modelo se destaca pela qualidade e nitidez do seu som, especialmente quando usado com as caixas de som da marca. No entanto, o comprimento do fio que acompanha o microfone foi algo criticado. Na Amazon, ele pode ser encomendado por R$ 249.

Prós: qualidade do som

qualidade do som Contras: cabo do microfone curto

Gostou do produto? Compre aqui COM CABO JBL PMB100 R$ 269 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL PMB100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM CABO JBL PMB100 R$ 269 IR À LOJA

4. Shure SV100 – a partir de R$ 273

O Shure SV100 pode ser uma escolha interessante para quem busca um modelo versátil e econômico. O periférico é um modelo cardióide de mão com captação unidirecional e com fio. Sua frequência é de 50 - 15.000 Hz. De acordo com as especificações, ele promete não apresentar problemas de feedback. O produto é vendido por valores que partem de R$ 273.

O microfone possui uma boa captação e saída de áudio, o que o torna uma boa alternativa para funções variadas, como karaokê, captação de instrumentos e gravação de podcasts. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo possui uma boa recepção do público, com nota máxima em 79% de suas avaliações, com destaques para a sua qualidade de som e custo-benefício.

Prós: é um modelo versátil

é um modelo versátil Contras: relatam que o cabo de conexão quebra com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui XLR Shure SV100 R$ 269 IR À LOJA

Todas as ofertas de Shure SV100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. XLR Shure SV100 R$ 269 IR À LOJA

5. Fifine K688 – a partir de R$ 499

O Fifine K688 é um modelo de microfone indicado para podcasters. Segundo a fabricante, este produto pode alcançar um nível de pressão sonora de 130 dB e sensibilidade de 58±3dB. Devido ao padrão cardióide, o modelo é direcional, podendo lidar com ruídos de fundo, como discos rígidos ou ventoinhas de computador, sendo capaz de captar detalhes originais, além da sua redução adicional de ruído.

Além disso, o modelo permite uma capacidade de monitoramento em tempo real, em companhia com o controle de volume do fone de ouvido e controle mudo no painel frontal. O equipamento pode ser conectado via entrada USB-C e XLR e está disponível por aproximadamente R$ 499. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram a alta captação do periférico.

Prós: alta captação

alta captação Contras: se desconecta com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui XLR E USB Fifine K688 R$ 499 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fifine K688 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. XLR E USB Fifine K688 R$ 499 IR À LOJA

6. Audio Technica AT2040 – a partir de R$ 976

O Audio Technica AT2040 é um modelo de microfone dinâmico pensado para o público podcasters e criadores de conteúdo — Foto: Divulgação/Audio Technica

O Audio-Technica AT2040 é um modelo de microfone dinâmico pensado para o público podcasters e criadores de conteúdo. Seu design traz um diafragma maior que os modelos convencionais, captando um som mais natural e de baixo ruído, além da tecnologia de cancelamento de ruído e sistema antivibração integrado, minimizando ainda mais a ocorrência de ruídos, choques ou vibrações. Compatível com Windows e macOS, o modelo é visto por valores que partem de R$ 976.

O periférico também apresenta para-brisas de malha, que oferecem uma filtragem interna e superior enquanto o padrão polar hipercardióide reduz a captação de sons das laterais e traseira para o máximo isolamento vocal. Ele acompanha um suporte giratório e um adaptador rosqueado de 5/8"-27" a 3/8"-16, além de uma bolsa protetora macia para armazenamento. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram o formato e as tecnologias de construção presente no microfone. No entanto, pontuam que se mudar um pouco o ângulo, ele não capta bem a voz.

Prós: formato e padrão polar hipercardióide

formato e padrão polar hipercardióide Contras: problemas de captação no ângulo

Gostou do produto? Compre aqui COM SUPORTE Audio-Technica AT2040 R$ 976 IR À LOJA

Todas as ofertas de Audio-Technica AT2040 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM SUPORTE Audio-Technica AT2040 R$ 976 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?