Microfone para gravar vídeo: veja 6 modelos para criadores de conteúdo

Microfones para gravar vídeos são ideais para os criadores de conteúdo que querem um áudio de qualidade. Empresas como Boya, Trust , Fifine, HyperX , Logitech e Audio Technica oferecem modelos com configuração omnidirecional, bidirecional, condensadora e de lapela. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

O modelo mais barato da lista é o Boya ‎BY-M1, disponível por R$ 85. Já o Trust GXT 232 Mantis, acompanha um condensador de áudio, pode ser conectado via cabo USB e é vendido por aproximadamente R$ 159. Outra opção é o Audio Technica AT2020 Pro, que traz microfone condensador cardióide e conexão XLR por cerca de R$ 769. Veja a seguir seis microfones para gravar vídeo disponíveis no Brasil.

Lista reúne 6 modelos de microfone para gravar vídeo; itens para criadores de contéudo partem de R$ 85 — Foto: Divulgação/Unsplash (Vadim Artyukhin)

O Boya ‎BY-M1 é o microfone com menor custo-benefício da lista. Ele é um modelo lapela com padrão polar omnidirecional, que pode favorecer gravações em ambientes internos e externos. O item acompanha um cabo de 6 metros, ideal para os que precisam gravar distantes dos dispositivos e também possui padrão de conexão P3, compatível com celulares, câmeras e computadores. Além disso, ele promete uma sensibilidade de 30 dB.

A caixa também acompanha um clipe que permite prender o acessório na roupa, o que pode ser interessante para quem procura fazer gravações na rua ou em áreas externas. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a qualidade da captação de áudio e recomendam o acessório para os iniciantes na produção de conteúdo para internet. No entanto, alguns consideram que o tamanho do cabo é exagerado. O produto é visto por valores que partem de R$ 85.

2. Trust GXT 232 Mantis – a partir de R$ 159

O Trust GXT 232 Mantis é um modelo pensado e recomendado para criadores de conteúdo, especialmente para atividades no YouTube, Twitch e Facebook. De acordo com a marca, o item acompanha um tripé e um condensador de áudio, que visa reduzir os estouros da gravação. A fabricante recomenda este dispositivo para locuções, vlogs, podcasts e transmissões ao vivo.

O 232 Mantis também dispõe de conexão via cabo USB, de 1,5 m e promete ser compatível em computadores e dispositivos mobile. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que o produto possui uma instalação simples e oferece uma boa qualidade de áudio. Contudo, alguns indicam que a captação é um pouco baixa. O microfone é visto por cerca de R$ 159.

3. Fifine K688 – a partir de R$ 499

O Fifine K688 é um modelo de microfone indicado para podcasters. Segundo a fabricante, este produto pode alcançar um nível de pressão sonora de 130 dB e sensibilidade de 58±3dB. Devido ao padrão cardióide, o modelo é direcional, podendo lidar com ruídos de fundo, como discos rígidos ou ventoinhas de computador, sendo capaz de captar detalhes originais, além da sua redução adicional de ruído.

O periférico permite uma capacidade de monitoramento em tempo real, em companhia com o controle de volume do fone de ouvido e controle mudo no painel frontal. De acordo com as especificações, o equipamento pode ser conectado via entrada USB-C e XLR e está disponível por aproximadamente R$ 499. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram a alta captação do periférico.

4. HyperX QuadCast – a partir de R$ 624

O HyperX QuadCast concentra design de confecção em metal preto, mas com acabamentos em um tom vivo de vermelho. O periférico oferta um desenho robusto, vertical e longo, com um botão traseiro que muda a captação entre as modulações estéreo, omnidirecional, cardióide, bidirecional. Além disso, seu pedestal fornece apoio para o produto, que é encaixado por elásticos que promovem estabilidade e combatem vibrações e choques. O acessório oferece uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz, e pode ser mutado por um simples toque de dedos na parte superior. Ele pode ser encontrado por valores que partem de R$ 624.

Em conexão, o QuadCast oferece cabo de conexão USB, enquanto o design acompanha uma entrada P2 para conectar-se a fones de ouvido. Este modelo também pode ser acoplado em tripés suspensos. O modelo também conta com luz LED vermelha que indica quando o item não está mutado e é compatível com PCs convencionais, macOS e até com PS4. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design elegante, a facilidade para mutar o sistema e os quatro padrões modulares. Contudo, destacam negativamente a performance do produto quando utilizado em ambientes mais agitados.

5. Blue Yeti – a partir de R$ 712

O Blue Yeti Logitech for Creators é uma opção para consumidores dispostos a investir em um equipamento profissional. Do tipo condensador, o microfone possui quatro opções selecionáveis de captação de áudio e controles para volume do fone de ouvido, além de uma opção de desligar o áudio. Seu suporte permite ajuste de inclinação e rotação para facilitar a captura de áudio em diversos ambientes. O modelo também seu próprio software para configuração de áudio e recurso Plug & Play compatível com Windows e macOS. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 712 para comprar o produto.

Além disso, o software Blue VO!CE oferece gravações com um som claro, efeitos aprimorados, modulação avançada e amostras de áudio HD. O microfone conta com quase 13 mil avaliações de compradores na Amazon e é classificado com 4,8 estrelas. De acordo com os usuários, o Blue Yeti se destaca pela sua qualidade de som, design e construção robusta. O seu preço, no entanto, o torna uma opção pouco atrativa para quem busca um microfone simples para as atividades do dia a dia.

6. Audio Technica AT2020 Pro – a partir de R$ 769

O Audio Technica AT2020 Pro é o modelo mais caro da lista. Ele é um microfone condensador cardióide, ou seja, está apto para captar os sons da parte frontal e um pouco da região lateral, sendo ideal para lives. O periférico acompanha uma bolsa de transporte, confeccionada em tecido sintético, e um encaixe para tripés e suportes. O dispositivo é visto por valores a partir de R$ 769.

A interface de conexão proporciona conectividade cabeada via XLR: uma porta compatível com a maioria das caixas amplificadoras e interfaces de áudio do mercado. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e o baixo nível de ruído. No entanto, criticam que não acompanha cabo de conexão.

