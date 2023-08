Microfones da Rode podem ser uma opção viável para quem deseja produzir conteúdos na internet, como vídeos para o YouTube ou podcasts no formato de áudio. Esta lista reúne seis modelos da fabricante com diversos formatos e acessórios por valores que se iniciam em R$ 494 , como é o caso do Rode Videomicro, que é voltado para ser acoplado em câmeras e possui padrão cardioide. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Rode GO II promete oferecer um tamanho compacto, conexão sem fio e aparece por aproximadamente de R$ 2.663. Outro destaque é o Rode ‎NT1/AI1Kit, que acompanha um condensador de áudio, possui uma frequência que varia entre 20 Hz e 20 kHz e pode ser adquirido por cerca de R$ 2.893. Veja a seguir seis microfones da Rode disponíveis no Brasil.

Microfone Rode: 6 modelos para gravar vídeos com áudio de qualidade — Foto: Reprodução/Unsplash

Qual microfone de lapela comprar? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Rode Videomicro – a partir de R$ 494

O Rode Videomicro é o item mais barato desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui padrão cardioide, que visa capturar o áudio apenas da parte frontal e ignorar os ruídos das partes laterais e traseiras. Além disso, o dispositivo oferece uma frequência que parte de 100 Hz a 20 kHz. O produto pode ser encontrado por preços que começam em R$ 494.

Este acessório possui um formato para ser acoplado em câmeras filmadoras e é confeccionado em cerâmica preta, que busca alcançar uma alta performance. O equipamento é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o microfone consegue eliminar os ruídos e possui boa captação de áudio.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: precisa ser direcionado

Gostou do produto? Compre aqui COMPACTO Rode Videomicro R$ 494 IR À LOJA

Todas as ofertas de Rode Videomicro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPACTO Rode Videomicro R$ 494 IR À LOJA

O Rode Smartlav+ pode ser mais uma opção para gravar com qualidade. Segundo a fabricante, este modelo acompanha um cabo de 1,2 m, compatível com celulares e gravadores de áudio, frequência de 20Hz – 20kHz e padrão polar omnidirecional, que permite captar áudio de todas as direções, de maneira igual. O microfone está disponível a partir de R$ 609.

O item também conta com um tamanho de 4,5 mm, vem com uma espuma protetora e oferece uma sensibilidade de -35 dB. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores comentam que ele possui uma qualidade de som limpo e consegue atender às expectativas. No entanto, alguns reclamam que o cabo é curto.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: alguns reclamam que o cabo é curto

Gostou do produto? Compre aqui OMNIDIRECIONAL Rode Smartlav+ R$ 608 IR À LOJA

Todas as ofertas de Rode Smartlav+ × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. OMNIDIRECIONAL Rode Smartlav+ R$ 608 IR À LOJA

3. Rode Videomic Go – a partir de R$ 633

O Rode Videomic Go é outra alternativa para auxiliar nas gravações. De acordo com a marca, este modelo possui filtros de ruídos, que permitem uma captação frontal, e vem com um conector de 3,5 mm. Além disso, o dispositivo conta com uma estrutura confeccionada em plástico ABS, que promete ser resistente a desgastes. É possível adquirir o microfone pela economia de R$ 633.

A fabricante reforça que o modelo dispõe de uma frequência que vai de 100 Hz a 16 kHz e conta com um peso de 73 g. O modelo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores elogiam a captação de áudio proporcionada pelo equipamento.

Prós: estrutura robusta

estrutura robusta Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui LEVE Rode Videomic Go R$ 633 IR À LOJA

Todas as ofertas de Rode Videomic Go × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LEVE Rode Videomic Go R$ 633 IR À LOJA

O Rode Lavalier Go é mais uma escolha para quem busca algo discreto. Segundo a fabricante, o dispositivo vem equipado com um conector padrão de 3,5 mm, possui uma espuma para suprimir os ruídos, um clipe para ser preso a roupa ou demais equipamentos e conta com um padrão polar unidirecional. O microfone é vendido por aproximadamente R$ 727.

Outras especificações apontadas pela fabricante, mostram que o item oferece uma sensibilidade de -35 dB. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores indicam que o dispositivo é construído com um material de qualidade e oferece uma boa captação de áudio. Entretanto, alguns reclamam que o acessório não acompanha manual de instruções.

Prós: atende a proposta

atende a proposta Contras: alguns consumidores alegam que ele não vem com manual de instruções

Gostou do produto? Compre aqui UNIDIRECIONAL Rode Lavalier Go R$ 727 IR À LOJA

Todas as ofertas de Rode Lavalier Go × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. UNIDIRECIONAL Rode Lavalier Go R$ 727 IR À LOJA

5. Rode GO II – a partir de R$ 2.663

O Rode GO II é outra opção para gravações profissionais. De acordo com a fabricante, este modelo possui o padrão polar omnidirecional, que pode ser indicado para gravações em ambientes fechados, sejam entrevistas ou vídeos para o YouTube. O modelo conta com um sistema sem fio e receptor de canal duplo. O produto é comercializado por cerca de R$ 2.663.

Além disso, este equipamento oferece conectividade via cabo de 3,5 mm ou USB, e também é compatível com celulares, câmeras e computadores. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o microfone possui um bom alcance e consegue gravar em uma qualidade de som satisfatória. Contudo, alguns reclamam da autonomia de cinco horas da bateria.

Prós: por ser sem fio, oferece mais praticidade

por ser sem fio, oferece mais praticidade Contras: compradores reclamam da duração da bateria

Gostou do produto? Compre aqui RECARREGÁVEL Rode GO II R$ 2.663 IR À LOJA

Todas as ofertas de Rode GO II × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RECARREGÁVEL Rode GO II R$ 2.663 IR À LOJA

O Rode ‎NT1/AI1Kit é o item mais caro desta lista. Essa opção se trata de um kit completo, que pode ser recomendado para realizar gravações complexas. Segundo as especificações da fabricante, este modelo acompanha um condensador de áudio, um aro para apoiar o microfone e um painel de regulagem. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.893.

O dispositivo utiliza o padrão de conexão USB, é compatível com computadores e possui confecção em aço. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o kit é funcional no que se propõe a fazer.

Prós: acompanha o kit completo

acompanha o kit completo Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui COM ESCUDO Rode ‎NT1/AI1Kit R$ 2.893 IR À LOJA

Todas as ofertas de Rode ‎NT1/AI1Kit × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ESCUDO Rode ‎NT1/AI1Kit R$ 2.893 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo