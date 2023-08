Monitor 24 polegadas: 6 modelos por a partir de R$ 609

Monitores de 24 polegadas podem ser uma boa opção para assistir a séries e filmes, estudos, trabalho e jogos. Além disso, podem servir como uma segunda tela para produtividade. Empresas como LG , Samsung e AOC oferecem modelos acessíveis por preços a partir de R$ 609 , como é o caso do LG 24MP400, que possui tela IPS de 24 polegadas com resolução Full HD. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Samsung T350 acompanha uma tela Full HD e suporte ao AMD Radeon FreeSync por cerca de R$ 618. Outra opção é o AOC Hero 24G2, que conta com resolução Full HD e bordas finas por cerca de R$ 1.129. Confira seis modelos de monitores de 24 polegadas para comprar no Brasil.

Monitor 24 polegadas: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 609 a R$ 1.129 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. LG 24MP400 – a partir de R$ 609

O LG 24MP400 é um modelo widescreen com proporção 16:9 e de custo da lista. Ele possui tela IPS de 24 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. De acordo com as especificações, o item da marca sul-coreana oferece uma experiência mais imersiva devida ao AMD FreeSync com 5 ms GTG, uma função que oferece imagens sem cortes e falhas de repetições. A taxa de atualização é de 60 Hz e as bordas finas apresentam um visual mais moderno. O 24MP400 também oferece diminuição nas mudanças de temperatura da cor, trazendo uma impressão de cor idêntica à imagem real, o que pode ser confortável para horas prolongadas de uso.

Equipado com Flicker Safe, função que elimina o efeito Flicker, ou seja, rápidas variações de brilho , pode ser uma boa opção para quem procura um monitor para tradicional com performance medianas. Já o OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor e customizar a tela em até 14 modos. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e que a tela oferece o que foi prometido. Porém, outros destacaram pixels mortos após um determinado tempo de uso. O produto é vendido por cerca de R$ 609.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: usuários relatam riscos e deadpixels nas telas

Gostou do produto? Compre aqui FLICKER SAFE LG 24MP400 R$ 619 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG 24MP400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FLICKER SAFE LG 24MP400 R$ 619 IR À LOJA

2. Samsung T350 – a partir de R$ 618

O monitor Samsung T350 também é um modelo de entrada da lista. O item possui uma taxa de atualização de 75 Hz, valor inicial para oferecer maior fluidez às imagens, enquanto a tecnologia AMD Radeon FreeSync promete manter tudo em sincronia para uma experiência sem atrasos ou falhas durante o uso. O periférico disponibiliza entrada HDMI para conexão com outros dispositivos, além de portas VGA e DVI. Além disso, o display de 24 polegadas acompanha uma resolução Full HD com 1920 x 1080 pixels e é feito com a tecnologia IPS. Esta função preserva a nitidez e a vivacidade das cores em toda a tela, prometendo um uso sem distorções de brilho ou cor, independentemente para onde o usuário estiver olhando.

Além disso, ele acompanha o modo Eye Saver, uma configuração que reduz automaticamente a emissão de luzes azuis da máquina, responsáveis por aumentar a tensão ocular. Já para os fãs de games, o periférico traz o Modo Game, função que oferece uma variedade de personalização, que garantem a melhor qualidade e experiência de imagem durante as partidas. Avaliado em 4,9 de 5, os compradores destacam a qualidade de imagem e o botão para configuração analógica. Reclamações falam da ausência de entrada P2. Interessados podem comprar este monitor por a partir de R$ 618 na Amazon.

Prós: custo-benefício e fácil configuração

custo-benefício e fácil configuração Contras: ausência de entrada de áudio P2

Gostou do produto? Compre aqui VISOR LCD Samsung T350 R$ 995 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung T350 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VISOR LCD Samsung T350 R$ 995 IR À LOJA

3. LG Ultragear 24ML600M – a partir de R$ 738

O LG Ultragear 24ML600M é uma outra opção de baixo custo-benefício e que acompanha um sistema com alta performance. Com suporte ao AMD FreeSync, o painel IPS é desenvolvido para apresentar cores vivas em alta resolução, segundo a empresa. O item possui duas conexões HDMI, uma entrada D-SUB e DVI. Com sua taxa de atualização de 75 Hz e Screen Split 2.0, o monitor de 24 polegadas é visto por valores que partem dos R$ 738 na Amazon.

Outro detalhe importante fica por conta do Motion Blur Reduction, tecnologia que acompanha o tempo de resposta de 1 ms para evitar rastros na imagem, além de Modo Leitura, função que reduz a cor azul das imagens protegendo sua visão e oferecendo uma condição mais confortável para leitura. Avaliado com nota 4,9 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade do monitor para exibir vídeos e imagens, devido às cores apresentadas.

Prós: ele permite customizar a tela em até 14 modos

ele permite customizar a tela em até 14 modos Contras: citam a falta de saída P2 para fones de ouvido

Gostou do produto? Compre aqui AJUSTE DE EIXO LG Ultragear 24ML600M R$ 779 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG Ultragear 24ML600M × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AJUSTE DE EIXO LG Ultragear 24ML600M R$ 779 IR À LOJA

O Samsung Smart Monitor Tizen M5 ‎S24AM506NL é um monitor que pode ser usado mesmo sem um computador. O item acompanha o sistema Tizen, da marca sul-coreana, na versão 5.5, o mesmo usado nas smart TVs da marca. Isto significa que ele roda apps como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. O periférico possui painel IPS LCD, uma tela de 24 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, interessados precisam investir R$ 973 para adquiri-lo.

De acordo com a fabricante, o modelo se destaca com a compatibilidade de conteúdo em HDR10, o que pode ser interessante para quem procura uma tela para ver filmes e séries. Além das funções Ultrawide Game View e Adaptive Picture, voltada a otimizar automaticamente o brilho da tela conforme o ambiente. Sua ficha técnica menciona tempo de resposta de 14 ms e taxa de atualização de 60 Hz. Ele conta com conectividade Bluetooth, Wi-Fi e HDMI.

Prós: é um monitor smart

é um monitor smart Contras: configurações são difíceis

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Samsung Smart Monitor Tizen M5 ‎S24AM506NL R$ 973 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Smart Monitor Tizen M5 ‎S24AM506NL × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Samsung Smart Monitor Tizen M5 ‎S24AM506NL R$ 973 IR À LOJA

5. Samsung Odyssey G30 – a partir de R$ 1.081

O Samsung Odyssey G30 se destaca pela visão expansiva. Com 24 polegadas, esta tela é atrativa para uso gamer, para filmes ou séries, principalmente aqueles que precisam de uma ampla visão do cenário. O item conta com 144 Hz de taxa de atualização e um tempo de resposta ultrarrápido de 1 ms MPRT com AMD FreeSync premium. O produto é visto por cifras a partir de R$ 1.081. A resolução Full HD está distribuída em dimensões de 37 cm de altura por 53,9 cm de largura, enquanto a interface de conexão hospeda duas entradas HDMI e outra DisplayPort.

Além disso, é possível inclinar, girar e virar a tela no formato que o usuário quiser. O item é indicado, também, para usuários com alta produtividade e que precisam de mais de uma aba aberta simultaneamente. Porém, a tecnologia interna garante altíssima nitidez e verossimilhança de brilho e cor para imagens e vídeos. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta qualidade do produto, a reprodução nítida de imagem e as opções de filtro. Porém, criticam que não oferta entrada para suporte de mesa.

Prós: apresenta resolução nítida

apresenta resolução nítida Contras: ausência de encaixes para suporte de mesa

Gostou do produto? Compre aqui GIRA E INCLINA Samsung Odyssey G30 R$ 1.034 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Odyssey G30 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GIRA E INCLINA Samsung Odyssey G30 R$ 1.034 IR À LOJA

6. AOC Hero 24G2 – a partir de R$ 1.129

O AOC Hero 24G2 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade. O item faz parte da linha gamer da marca e é um modelo de 24 polegadas com resolução Full HD, sendo 1920 x 1080 pixels. A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms. O monitor possui um visual que traz bordas finas para a tela, o que pode ser interessante para quem procura um monitor para edições de fotos e vídeos, além de uma base com controle preciso da altura. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 1.129.

O periférico conta com AMD FreeSync, função que elimina qualquer corte ou travamento por meio da sincronização do GPU e do monitor. Além disso, ele é compatível com PS5 e Xbox Series X até 120 Hz. Um dos seus destaques também fica para o Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez. Na Amazon, o modelo recebeu avaliação de 4,7 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor oferece uma confortabilidade maior e uma alta performance. No entanto, criticam que ele costuma vazar luz nas laterais.

Prós: custo-benefício, base que permite alterar a altura e resolução

custo-benefício, base que permite alterar a altura e resolução Contras: vazamento de luz no monitor

Gostou do produto? Compre aqui GAMER AOC Hero 24G2 R$ 1.259 IR À LOJA

Todas as ofertas de AOC Hero 24G2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER AOC Hero 24G2 R$ 1.259 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart