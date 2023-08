Monitores com taxa de atualização de 240 Hz são ideais para jogadores competitivos. Isso porque um número maior de Hertz na tela pode aprimorar o tempo de resposta para ter vantagem nos games. Empresas como AOC , BenQ , LG , Samsung e HQ oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.090 , como é o caso do HQ Premium GP27V124, que traz 27 polegadas e AMD FreeSync . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Samsung Odyssey G40 oferece resolução Full HD e bordas discretas por valores que partem de R$ 1.979. Outra opção é o Samsung Odyssey Neo G9, que conta com 49 polegadas em um display curvo de 1000R por cerca de R$ 10.449. Veja a seguir seis monitores de taxa de atualização 240 Hz para comprar no Brasil.

Monitor 240 Hz: 6 modelos para melhorar a sua jogatina — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. HQ Premium GP27V124 – a partir de R$ 1.090

O HQ Premium GP27V124 é uma opção que mesmo com um custo mais acessível, oferece uma boa quantidade de recursos em um display grande, com 27 polegadas. Com resolução Full HD, o GP27V124 ainda oferece compatibilidade com AMD FreeSync, o que promete apresentar quadros livres de distorções e quebras de imagens conhecidas como tearing. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.090.

Para as conexões, o monitor que apresenta um visual muito moderno, oferece ainda entrada DisplayPort e HDMI, tendo ainda recurso que promete amenizar o efeito da luz azul nos olhos do usuário. Infelizmente o modelo não conta com muitas avaliações na Amazon, mas considerando suas especificações, o monitor da HQ tende agradar quem busca uma solução mais em conta.

Prós: custo baixo, suporte ao AMD FreeSync

custo baixo, suporte ao AMD FreeSync Contras: modelo mais simples

2. AOC Legend C27G2ZE – a partir de R$ 1.759

O Legend C27G2ZE, da AOC, é uma marca muito conceituada no segmento de monitores e oferece 27 polegadas. Além disso, tem como principal diferencial uma curvatura na tela. Com 1500R, a curvatura do C27G2ZE promete oferecer mais imersão, sendo um recurso que tende a favorecer o modo de uso mais próximo da tela. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 1.759.

O monitor com resolução Full HD também oferece compatibilidade com o AMD FreeSync, além de diversos recursos que podem aprimorar a experiência em jogos como os FPS (jogos de tiro), tendo um modo mira que pode auxiliar os jogadores. O equipamento da AOC que recebeu cinco estrelas em 88% das avaliações da Amazon, com comentários destacando a qualidade e desempenho do monitor, conta ainda com uma entrada HDMI 2.0, uma DisplayPort 1.2 e saída de áudio para fones de ouvido.

Prós: custo acessível, bons recursos, marca confiável

custo acessível, bons recursos, marca confiável Contras: design curvo pode não agradar a todos os usuários

3. Samsung Odyssey G40 – a partir de R$ 1.979

O Samsung Odyssey G40 apresenta 25 polegadas com resolução Full HD que promete ser uma solução que entrega todos os recursos que os jogadores mais exigentes procuram. O visual do equipamento é bem robusto e ao menos as bordas laterais e superior do display são bem discretas. O produto aparece por valores a partir de R$ 1.979.

Bem avaliado, o monitor aparece com 76% de avaliações com cinco estrelas, com comentários destacando a versatilidade e desempenho do mesmo, que oferece suporte ao Nvidia G-Sync e AMD FreeSync, além de um suporte e garantia maiores no mercado brasileiro.

Prós: bons recursos, confiabilidade, compatível com FreeSync e G-Sync

bons recursos, confiabilidade, compatível com FreeSync e G-Sync Contras: tamanho menor

O monitor UltraGear da LG é mais uma opção com 27 polegadas, que além de resolução Full HD, tem como diferencial a tecnologia do display. O painel IPS do equipamento promete entregar ângulos de visão melhores, além de cores mais vivas, o que deve agradar quem além de performance procura uma qualidade de imagem superior. O produto surge por cifras a partir de R$ 1.999.

O equipamento também é muito bem avaliado na Amazon com mais de 88% de notas máximas, com comentários que destacam a qualidade de construção, base ajustável e qualidade de imagem proporcionada pelo monitor. O UltraGear 27GN750-27 oferece ainda compatibilidade com recurso Nvidia G-Sync, tendo ainda as conexões HDMI, DisplayPort, USB e saídas para fones de ouvido.

Prós: tela maior, painel IPS, bons recursos

tela maior, painel IPS, bons recursos Contras: não há

5. BenQ Zowie XL2546K – a partir de R$ 3.899

A BenQ é mais uma marca muito conceituada no segmento de monitores gamer, tendo muito de seus equipamentos em competições de esporte eletrônico. O modelo XL2546K é uma solução com 24,5 polegadas que oferece uma boa quantidade de recursos, que prometem agradar quem busca uma opção para uma melhor performance com jogos. Ele aparece por cifras que partem de R$ 3.899.

O equipamento Full HD utiliza um painel com tecnologia TN, o que por sua vez pode não ser a melhor opção para quem não abre mão de mais qualidade visual. O monitor oferece ainda três conexões HDMI 2.0, uma DisplayPort e uma entrada para fones de ouvido. O BenQ ZOWIE XL2546K aparece com 88% de avaliações máximas com comentários que destacam o bom desempenho e recursos como controle de acesso rápido a configurações do monitor.

Prós: mais conexões, promete bom desempenho, controle de acesso rápido a funções

mais conexões, promete bom desempenho, controle de acesso rápido a funções Contras: tamanho e tecnologia do display, custo alto

6. Samsung Odyssey Neo G9 – a partir de R$ 10.449

O Odyssey Neo G9 é um monitor diferenciado com suas 49 polegadas em um display curvo de 1000R que promete oferecer um campo de visão único em seu segmento. O visual do monitor ultrawide chama muito a atenção principalmente pelo tamanho e curvatura da tela, o que é um dos pontos destacados pelos usuários que avaliaram o produto, que aparece com 67% de avaliações com cinco estrelas na Amazon. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 10.449 para comprar o produto.

O display conta com uma resolução bem diferente 5120 x 1440 pixels, o que deve exigir um pouco mais da GPU, mas sem dúvida vai proporcionar uma experiência única para os usuários. Com tecnologia miniLED, o monitor promete oferecer uma qualidade de imagem superior, sendo ainda compatível com HDR, FreeSync e G-Sync. Principalmente para quem procura um monitor para simulador automotivo, o Odyssey Neo G9 promete ser uma solução capaz de dispensar a combinação de mais telas e proporcionar um visual espetacular para suas corridas.

Prós: tela e resolução maior, tecnologia do display, curvo, suporte HDR

tela e resolução maior, tecnologia do display, curvo, suporte HDR Contras: custo alto

