Monitores gamer são ideais para quem busca melhorar a experiência na hora da jogatina. Empresas como Samsung , LG , Philco e AOC oferecem modelos por preços a partir de R$ 619 , como é o caso do Samsung T350, monitor de 24 polegadas que apresenta suporte ao FreeSync e tela Full HD. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Monitor gamer: 6 modelos para usar com seu PC para jogos ou console — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Samsung T350 – a partir de R$ 619

O Samsung T350 é o modelo de abertura da lista. O monitor de 24 polegadas conta com borda mais fina que os monitores convencionais, o que deve ser interessante para usuários que procuram por mais imersão visual durante o uso, principalmente durante filmes, series e games. O display fornece uma taxa de atualização de 75 Hz e uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. A interface de conexão oferece entradas HDMI e D-Sub. O produto é visto por valores que partem de R$ 619.

O periférico também é um modelo de entrada com funções mais básicas, por isso, pode ser mais atrativo a usuários com baixa produtividade. No entanto, seu tempo de resposta é de 5 ms e acompanha modos Flicker Free, Game Mode e FreeSync, funções capazes de oferecer contraste ideal, mais nitidez, conforto e cenas com cores mais vivas. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram a qualidade da tela e as possibilidades de configurações. No entanto, criticam a falta de versatilidade na interface de conexão.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: interface de conexão pouco versátil

2. LG Ultragear 24ML600M – a partir de R$ 738

O LG 24ML600M é um monitor gamer de 24 polegadas, com uma boa seleção de tecnologias para sua faixa de preço. De acordo com as informações, ele possui uma tela IPS e resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e um tempo de resposta de 1 ms. Por ser um modelo de entrada, sua taxa de atualização é de 75 Hz, mas ele dispõe de tecnologia AMD FreeSync, que reduz o Screen Tearing e estabiliza taxas de quadro. Isso melhora a fluidez da imagem em jogos competitivos.

Além disso, o Design 3-Side Borderless traz bordas finas para o periférico, permitindo uma tela muito mais ampla e mais imersiva. O modelo custa, em média, R$ 738 na Amazon. O modelo foi avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, com destaques para sua alta performance e o baixo custo-benefício. No entanto, usuários relatam deadpixels após um determinado tempo de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apresenta deadpixels após um determinado tempo de uso

O LG 29UM69G é um modelo interessante para quem procura telas maiores que as convencionais. De acordo com a gigante sul-coreana, o modelo ultrawide, de 29 polegadas, proporciona 30% mais tela em relação a monitores comuns. O equipamento possui display antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e Game Mode que adapta a configuração do display para cada gênero de jogo. Além disso, o periférico apresenta tempo de resposta de 1 ms, tecnologia FreeSync e Black Stabilizer, o que pode ser interessante para quem procura conforto. Ele possui entradas HDMI, DisplayPort e USB-C, além de acompanhar cabo HDMI e organizador de cabos.

Vale destacar ainda a resolução de 2560 x 1080 pixels e inclinação no plano horizontal. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do monitor, com imagens sem travamentos e atrasos, além de sistema de som integrado. No entanto, criticam a falta de ajuste de altura e de suporte para Linux. O produto é indicado para gamers e profissionais que realizam edições de imagens e vídeos. A tela é encontrada por valores que partem de R$ 1.199.

Prós: sistema integrado de som e divisão da tela em quatro janelas

sistema integrado de som e divisão da tela em quatro janelas Contras: falta de compatibilidade com o sistema Linux

O Philco PMG27C900FG é um monitor ideal para quem procura uma opção intermediária. O modelo oferece um display curvo com 27 polegadas e eleva a resolução HDR10 para 1920 x 1080 pixels, o que pode otimizar a qualidade da imagem transmitida. A taxa de atualização segue a regra das outras especificações e oferece 165 Hz, número consideravelmente alto em relação a modelos mais em conta. Os recursos podem chamar a atenção de consumidores, pois ele traz FreeSync e Adaptive Sync para aumentar a fluidez dos jogos e evitar a quebra de quadros, conhecida como screen tearing.

O HDR10 também aparece no campo de tecnologias de imagem para aperfeiçoar brilho, contraste e precisão de cor. O campo da compatibilidade inclui cabos HDMI 2.0, Display Port, P2 e USB Charger, com destaque para o último, que é capaz de repor a energia de outros dispositivos. Atualmente, o monitor possui uma avaliação de 4,5 de 5 estrelas. Os consumidores destacaram positivamente o contraste automático, a qualidade da tela e sua rapidez. No entanto, criticam que o painel marca com facilidade, o que pode causar um desconforto. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.189 na Amazon.

Prós: tamanho significativo e taxa de atualização de 200 Hz

tamanho significativo e taxa de atualização de 200 Hz Contras: painel mancha com facilidade

5. AOC Hero 27G2 – a partir de R$ 1.279

O monitor AOC Hero 27G2 é uma boa opção para quem procura uma tela extremamente ampla e com funções extras. O modelo traz 27 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms, o que pode ser interessante para quem procura agilidade. O modelo também conta com alteração de altura, rotação da tela e conexões HDMI e VGA, além da tecnologia G-Sync, que proporciona uma imagem mais estável, imersão fluída e sem travamento.

Além disso, o design do item acompanha bordas ultrafinas, capaz de trazer a sensação de uma tela ainda maior e mais imersiva. Atualmente, o modelo está avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca pelo custo-benefício. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.279 para comprar o produto.

Prós: tela ampla

tela ampla Contras: valor elevado

6. Samsung Odyssey 27" G40 – a partir de R$ 1.849

O Samsung Odyssey 27” G40 é um monitor premium e focado em games. O modelo possui resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, painel IPS, que oferece cores claras e um amplo ângulo de visão de 178º ao usuário, e taxa de atualização de 240 Hz. Já na parte de velocidade, o item acompanha tempo de resposta de 1ms, além de preservar a fluidez da gameplay e eliminam os lags, oferecendo uma tela mais estável.

O G40 também é compatível com o G-Sync e AMD FreeSync Premium, que mantém a placa de vídeo do PC e o painel sincronizados para eliminar cortes, atrasos de tela e rasgos de imagens. Para descobrir áreas escondidas durante as partidas, o usuário também pode alterar a tela para a proporção 21:9 com a Ultrawide Game View. Interessados precisam investir R$ 1.849. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade do monitor.

Prós: resolução e velocidade

resolução e velocidade Contras: valor elevado

