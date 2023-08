Mouse Zowie: 7 modelos da BenQ com foco em jogos por a partir de R$ 375

A Zowie é uma linha gamer da BenQ que conta com amplo portfólio de mouses voltado para os fãs de jogos. A lista a seguir reúne modelos ideais para aprimorar a jogatina por preços a partir de R$ 375 , como é o caso do BenQ Zowie FK1-B, que traz DPI ajustável e cabo USB 2.0 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o BenQ Zowie EC3-C conta com pegada ergonômica e cinco botões por valores que partem de R$ 499. Outra opção é o BenQ Zowie ZA12-B, que apresenta conexão USB 3.0 por cerca de R$ 548. Veja a seguir sete mouses Zowie para comprar no Brasil.

Mouses Zowie prometem ergonomia e alto desempenho — Foto: Divulgação/Zowie

Quais as melhores dicas para comprar um mouse? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. BenQ Zowie FK1-B – a partir de R$ 375

O FK1-B mesmo sendo uma opção de entrada, já oferece uma boa quantidade de recursos. O mouse tem DPI ajustável com resoluções de 400/800/1.600 ou 3200 DPI, tendo ainda conectividade USB 2.0 com cabo de dois metros. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 375.

O FK1-B conta ainda com cinco botões e segundo a fabricante, é indicado para pegadas com a palma ou estilo garra. 79% das avaliações do produto na Amazon deram cinco estrelas, com comentários destacando a qualidade do produto e custo mais acessível.

Prós: acessível, pegada confortável, DPI ajustável

acessível, pegada confortável, DPI ajustável Contras: visual muito simples

Gostou do produto? Compre aqui SENSOR ÓPTICO BenQ Zowie FK1-B R$ 375 IR À LOJA

Todas as ofertas de BenQ Zowie FK1-B × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SENSOR ÓPTICO BenQ Zowie FK1-B R$ 375 IR À LOJA

2. BenQ Zowie S1 – a partir de R$ 437

O S1 é mais um mouse que conta com um visual mais sóbrio, mas assim como o modelo apresentado anteriormente, também possui DPI ajustável entre 400 e 3.200. O S1 traz ainda um cabo USB de dois metros e também conta com recurso plug & play, ou seja, basta conectá-lo para começar a utilizar, dispensando assim a instalação de drivers. Ele aparece por cifras a partir de R$ 437.

O mouse que aparece com uma avaliação máxima por parte de 96% dos consumidores da Amazon, tem um design mais adequado para destros e promete oferecer conforto e precisão para os jogadores. Assim como a maior parte dos modelos da marca, o S1 também é oferecido nas cores preta ou branca.

Prós: DPI ajustável, design confortável

DPI ajustável, design confortável Contras: visual muito simples

Gostou do produto? Compre aqui DPI AJUSTÁVEL BenQ Zowie S1 R$ 437 IR À LOJA

Todas as ofertas de BenQ Zowie S1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DPI AJUSTÁVEL BenQ Zowie S1 R$ 437 IR À LOJA

3. BenQ Zowie S2 – a partir de R$ 474

O S2 é um mouse pequeno que assim como as soluções apresentadas até aqui, também é mais adequado para destros. O mouse gamer que é oferecido nas cores preta ou branca, também possui cabo USB de dois metros e DPI ajustável entre 400 e 3.200. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 474 na Amazon.

Nas demais características, o mouse que apesar de contar com poucas avaliações também é muito bem avaliado, tem um visual simples, cinco botões e design que tende a ser mais adequado para quem tem mãos pequenas.

Prós: DPI ajustável, ideal para mãos pequenas

DPI ajustável, ideal para mãos pequenas Contras: nenhum diferencial considerando preço mais alto

Gostou do produto? Compre aqui AMBIDESTRO ZOWIE S2 R$ 449 IR À LOJA

Todas as ofertas de ZOWIE S2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AMBIDESTRO ZOWIE S2 R$ 449 IR À LOJA

4. BenQ Zowie EC3-C – a partir de R$ 499

O BenQ Zowie EC3-C é um mouse que privilegia a ergonomia. Ele é um equipamento que traz peso reduzido e cabo USB de dois metros com uma pegada que pode ser ideal para destros que possuam mãos maiores. O produto surge por valores que partem de R$ 499.

O equipamento também conta com cinco botões, mas assim como boa parte dos mouses da marca, tem um visual mais discreto. O EC3-C tem avaliações com cinco estrelas por parte de mais de 70% dos consumidores, que destacam principalmente a pegada confortável do periférico.

Prós: mais leve, DPI ajustável

mais leve, DPI ajustável Contras: visual simples, sem diferenciais relevantes

Gostou do produto? Compre aqui ERGONÔMICO BenQ Zowie EC3-C R$ 499 IR À LOJA

Todas as ofertas de BenQ Zowie EC3-C × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICO BenQ Zowie EC3-C R$ 499 IR À LOJA

O BenQ Zowie FK2-B é um mouse médio, o que pode fazer com que ele ofereça mais conforto para quem tem uma pegada mais aberta. O equipamento também oferece DPI ajustável entre 400 e 3.200, tendo ainda cabo de dois metros e conectividade USB 3.0 comum a equipamentos da linha. O mouse aparece por valores que partem de R$ 519.

O mouse gamer também é muito bem avaliado, tendo recebido cinco estrelas por parte de 82% dos consumidores que adquiriram o mesmo na Amazon. Ele conta ainda com cinco botões e um visual discreto, sendo muito parecido com mouses convencionais, o que pode agradar usuários que querem um setup minimalista.

Prós: DPI ajustável, promete mais conforto

DPI ajustável, promete mais conforto Contras: visual muito simples

Gostou do produto? Compre aqui PARA DESTROS BenQ Zowie FK2-B R$ 519 IR À LOJA

Todas as ofertas de BenQ Zowie FK2-B × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA DESTROS BenQ Zowie FK2-B R$ 519 IR À LOJA

6. BenQ Zowie EC2-C – a partir de R$ 529

O EC2-C é um mouse médio que no site da fabricante aparece em três versões, que possuem dimensões distintas. Ele é essencialmente mais funcional para destros, traz um visual bem sóbrio, o que pode agradar alguns usuários.

Nos demais aspectos, o equipamento recebeu avaliação máxima por parte de 78% dos usuários que comentaram pontos como conforto e leveza do equipamento. O produto oferece basicamente as mesmas funções e características da linha, com DPI ajustável, cinco botões e cabo USB de dois metros.

Prós: DPI ajustável, tamanho médio tende a ser conveniente para mais usuários

DPI ajustável, tamanho médio tende a ser conveniente para mais usuários Contras: custo alto

Gostou do produto? Compre aqui LEVE BenQ Zowie EC2-C R$ 529 IR À LOJA

Todas as ofertas de BenQ Zowie EC2-C × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LEVE BenQ Zowie EC2-C R$ 529 IR À LOJA

7. BenQ Zowie ZA12-B – a partir de R$ 548

O ZA12-B também é uma solução que conta com variações de tamanho, de modo que, de acordo com a versão escolhida, existe uma pequena variação no preço. O mouse, assim como os demais, não conta com nenhum diferencial no design e acaba sendo mais uma opção bem discreta. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 548 para comprar o produto.

O ZA12-B, que é um mouse de tamanho médio, oferece DPI ajustável nas faixas de 400, 800, 1.600 e 3.200, assim como cabo USB com dois metros de comprimento, cinco botões e conectividade USB 3.0. Apesar de aparecer em oferta apenas na cor preta, o mouse que conta com uma avaliação positiva por parte de 83% dos consumidores da Amazon também conta com uma versão na cor branca.

Prós: DPI ajustável

DPI ajustável Contras: custo alto

Gostou do produto? Compre aqui PLUG AND PLAY BenQ ZOWIE ZA12-B R$ 548 IR À LOJA

Todas as ofertas de BenQ ZOWIE ZA12-B × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PLUG AND PLAY BenQ ZOWIE ZA12-B R$ 548 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo