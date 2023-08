Nosso Destino: conheça personagens e elenco da série da Netflix

Nosso Destino , o novo dorama da Netflix , estreou na última quarta-feira (23) e já atingiu o primeiro lugar no Top de séries da plataforma. Com 8,7 pontos no IMDb, a produção sul-coreana é dirigida por Nam Ki Hoon e fala sobre Jang Shin-yu, um advogado frio, que é atormentado por uma maldição milenar. Tudo muda para o rapaz quando ele conhece a servidora pública Lee Hong-jo, que tem a chave para a sua cura. Os protagonistas são interpretados por Ro Woon (O Rei de Porcelana) e Jo Bo-ah (Meu Estranho Herói).

Transmitido originalmente pela emissora JTBC, a Netflix exibe novos episódios de forma simultânea aos lançamentos da Coreia do Sul, às quartas e quintas-feiras. Yura (Clima do Amor), Ha-Joon (Promotor do Mal) e Lee Bong-Ryun (Intensivão do Amor) são outros nomes que integram o elenco do dorama, como Na-Yeon, Jae-Gyeong e Ma Eun-Young. A seguir, conheça os personagens de Nosso Destino e saiba quem é quem na série.

Os atores Ha-Joon, Yura, Jo Bo-ah e Ro Woon são os protagonistas de Nosso Destino — Foto: Reprodução/JTBC

Jo Bo-Ah como Lee Hong-Jo

Lee Hong-Jo é uma jovem que trabalha como servidora pública, de baixo escalão, na Prefeitura de sua cidade. Apesar de ser extremamente dedicada às tarefas do dia a dia, e ser elogiada pelo trabalho, ela está sozinha na maior parte do tempo. Sem família e sem amigos próximos, Lee Hong-Jo tem como um dos seus maiores desejos viver um relacionamento amoroso e se aproximar dos colegas de trabalho.

As coisas começam a mudar para Hong-Jo quando, após trabalhar em processo público sobre a demolição de um templo antigo, ela se vê dona de uma caixa misteriosa, com poderes mágicos. Além de poder realizar seus sonhos, a jovem também tem a cura para a maldição de Jang Shin-Yu, um advogado frio e calculista que cruzou o seu destino. Hong-Jo é interpretada pela atriz Jo Bo-Ah, que é creditada em outros doramas como Tale of the Nine-Tailed, O Promotor Militar Dobermann e A Inocente.

Jo Bo-Ah estrela Nosso Destino como Lee Hong-Jo — Foto: Reprodução/JTBC

Ro Woon como Jang Shin-Yu

O idol Ro Woon, do grupo de K-pop SF9, é quem interpreta Jang Shin-Yu. Ele é um advogado poderoso e talentoso, que vem de família rica e influente na Coreia do Sul. É conhecido por vencer casos difíceis e não se importar muito com os outros. O rapaz esconde dos colegas que vive atormentado por uma maldição milenar, que corre em sua família há gerações. Como consequência, ele convive com a presença de uma mão vermelha misteriosa e é diagnosticado com uma doença degenerativa desconhecida.

Sua família é dona de um antigo templo, que é ameaçado de ser demolido após um acidente fatal na região. Para evitar isso, ele tenta convencer uma líder religiosa a ajudá-lo, mas com ela acaba descobrindo muito mais: a pessoa responsável por sua cura é Lee Hong-Jo, dona da caixa mágica que estava escondida no templo. Além de O Rei de Porcelana, Ro Woon já atuou em outros K-dramas, como Amanhã e School 2017.

Ro Woon é o advogado Jang Shin-Yu em Nosso Destino — Foto: Reprodução/JTBC

Ha-Joon como Kwon Jae-Gyeong

O rapaz também trabalha na Prefeitura, como Lee Hong-Jo, mas é um advogado de alto escalão, extremamente relevante para o órgão público. A sua beleza e o seu ar misterioso conquistam as pessoas por onde passa, incluindo a própria Hong-Jo, que se apaixonou à primeira vista por Jae-Gyeong. O amor, entretanto, não é correspondido, já que ele tem dificuldades em se abrir para novas pessoas. O profissional esconde, por exemplo, que vem de origem humilde, com muitos traumas familiares na história.

Nosso Destino: Ha-Joon é Kwon Jae-Gyeong no dorama — Foto: Reprodução/JTBC

Yura como Yoon Na-Yeon

Outra idol no elenco é Yura, do grupo feminino Girl’s Day. Em Nosso Destino, ela é Yoon Na-Yeon, namorada de Shin-Yu, que não faz ideia da maldição do rapaz. Focada nos ganhos materiais, a jovem vem de família rica e não tem medo de ir atrás do que quer. Filha do Prefeito da cidade em que Hong-Jo trabalha, ela também já estudou com a protagonista, ainda na época de escola. As duas, porém, romperam a amizade e tem grandes mágoas até hoje. Na-Yeon costuma estar bem vestida e preza pelas aparências.

A idol Yura interpreta Yoon Na-Yeon em Nosso Destino — Foto: Reprodução/JTBC

Lee Pil-Mo como Jang Se-Heon

Jang Se-Heon é pai de Shin-Yu. Apesar de não ser tão frio quanto o filho, o homem consegue ter uma personalidade mais distante, principalmente quando o assunto é a sua esposa. Ele também já sofreu com a maldição da família, mas recuperou-se da doença. Preocupa-se com a saúde de Shin-Yu e deseja ver o jovem casado e com filhos. A família de Se-Heon é dona da Bau Construction, empresa da qual ele é CEO atualmente.

Nosso Destino: Lee Pil-Mo é Jang Se-heon, pai de Shin-yu — Foto: Reprodução/JTBC

Jung Hye-Young como Song Yoon-Joo

Yoon-Joo é mãe de Shin-Yu, casada com Se-Heon. Com personalidade expansiva, ela costumava ser uma atriz muito famosa. Tudo mudou na sua vida quando engravidou do filho, há mais de 30 anos, tendo que se casar e deixar a carreira artística para trás. É uma mulher infeliz, que não poupa ofensas quando vai conversar com o seu marido. De toda forma, ela também se preocupa imensamente com o filho e deseja o melhor para Shin-Yu.

Nosso Destino: a mãe de Shin-Yu, Yoon-Joo, é interpretada por Jung Hye-Young — Foto: Reprodução/JTBC

Hyun Bong-Sik como Gong Seo-Goo

Gong Seo-Goo, do ator Hyun Bong-Sik (Idol), é o novo chefe de Lee Hong-Jo, após a servidora ter sido transferida. Frustrado pela morte de sua mãe e por nunca ter conseguido a promoção dos sonhos, ele transfere toda a sua raiva para Hong-Jo, garantindo que ela não faça novos amigos enquanto trabalha na Prefeitura. Seo-Goo também acredita que parte de seus fracassos é culpa da menina, que cometeu uma gafe há anos e impossibilitou seu crescimento na carreira.

Hyun Bong-Sik é o chefe abusivo Gong Seo-Goo em Nosso Destino — Foto: Reprodução/JTBC

Lee Bong-Ryun como Ma Eun-Young

Ma Eun-Young é uma das chefes de Gong Seo-Goo, para quem Hong-Jo também responde. A mulher é admirada pelos colegas de trabalho e é extremamente preocupada com a sua carreira. Ela só não poderia esperar estar no centro de uma polêmica, após virar assunto de fofoca pelo seu divórcio com um homem mais jovem — que já está se relacionando com outra mulher. Após tanto sofrimento, ela decide se preocupar mais em se divertir e conhecer novas pessoas.

Nosso Destino: Lee Bong-Ryun é Ma Eun-Young, funcionária da prefeitura — Foto: Reprodução/JTBC

Park Kyung-Hye como Son Sae-Byeol

Servidora da Prefeitura, atua ao lado do chefe Gong Seo-Goo e não deixa Hong-Jo ter um minuto de paz. Son Sae-Byeol faz questão de excluir a protagonista sempre que pode, praticando bullying constante com a jovem no trabalho. Nas horas livres, gosta de se reunir com os colegas para beber após o expediente, apesar de fazer questão de que Hong-Jo nunca os acompanhe.

Mi-Ram como Yoo Su-Jeong

Yoo Su-Jeong, da atriz Mi-Ram (As Células de Yumi), é outra colega de trabalho da Prefeitura. Apesar de ser amiga de Sae-Byeol, ela não atua tão fortemente no bullying contra Hong-Jo. É uma jovem inocente e apaixonada. Inclusive, suas maiores paixões no momento são justamente Jang Shin-yu e Kwon Jae-kyung, advogados com quem Hong-Jo vai se envolver.

As atrizes Mi-Ram e Park Kyung-Hye são Su-Jeong e Sae-Byeol em Nosso Destino — Foto: Reprodução/JTBC

Kim Hye-Ok como Eun-Wol

Eun-Wol é uma xamã poderosa, que protegeu o santuário do Monte Onju por mais de 50 anos. Ela é justamente a esperança de Shin-yu, quando a prefeitura ameaça demolir o santuário de sua família. Desde que sofreu um acidente doméstico, vive em uma casa de repouso para idosos, mas isso não diminuiu seus poderes. Inclusive, Eun-Wol é quem avisa para o protagonista que Hong-Jo é a verdadeira dona da caixa de madeira e que a menina poderá ser a resposta para os problemas do advogado.

Nosso Destino: Kim Hye-Ok é a xamã Eun-Wol — Foto: Reprodução/JTBC

Com informações de IMDb, JTBC e Netflix.

