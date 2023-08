Já o Dell G15 conta com tela de 15,6 polegadas na resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz por cerca de R$ 5.599. Outra opção é o Acer Predator Helios 300, que é voltado para jogadores que precisam de uma máquina com maior potência por cerca de R$ 8.999. Veja a seguir sete notebooks gamer para comprar no Brasil.

Notebook gamer: 7 modelos para jogar em qualquer lugar — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Lenovo Ideapad Gaming 3 - a partir de R$ 3.905

O Lenovo Ideapad Gaming 3 é uma opção para quem busca um notebook gamer de entrada. Ele conta com um processador AMD Ryzen 7 5800H com velocidade de 4,4 GHz, 8 GB de memória RAM que pode ser expandida até 32 GB, placa de vídeo Nvidia GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada e SSD de 256 GB. O sistema do Ideapad Gaming tem dois coolers e quatro saídas de ar para manter o sistema estável quando for exigido. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 3.905.

O Ideapad Gaming possui 423 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Além do custo-benefício, o modelo é elogiado pela potência do seu processador e placa de vídeo, capazes de rodar até mesmo jogos atuais em boa qualidade e qualidade de construção. Já a capacidade de RAM e armazenamento originais, bem como a duração da bateria são aspectos nos quais este modelo da Lenovo poderia ser melhor, de acordo com os comentários.

Prós: potência e qualidade de construção

potência e qualidade de construção Contras: baixa capacidade de armazenamento e RAM, duração da bateria

2. Acer Nitro 5 - a partir de R$ 4.799

O Nitro 5, da Acer, é uma alternativa interessante para quem procura um setup para upgrades futuros. Isso porque ele conta com dois slots de armazenamento livres - um SATA III para HD ou SSD de até 2 TB e um híbrido M.2 PCIe 3.0/SATA III para até 1 TB e memória RAM expansível até 64 GB. De fábrica, o notebook vem com 8 GB de RAM, um SSD de 1 TB, processador i5 11400H com até 4.5 GHz de velocidade e placa de vídeo NVIDIA GTX 1650 de 4 GB. Sua tela de 15,6 polegadas é Full HD com taxa de atualização de 144 Hz e o teclado é retroiluminado na cor vermelha e possui a função NitroSense que permite o controle de overclock, perfis de jogo e outras funções. O produto surge por valores a partir de R$ 4.799.

Com 716 avaliações de clientes na Amazon, o Acer Nitro 5 possui classificação de 4,7 estrelas. O notebook se destaca por sua velocidade, design e capacidade de rodar jogos pesados como GTA 5 e Red Dead Redemption 2 em alta qualidade, além de jogos mais atuais com gráficos mais modestos. Já a qualidade de som, duração da bateria e quantidade de memória RAM foram pontos nos quais o Nitro 5 deixou a desejar, de acordo com alguns compradores.

Prós: velocidade, design e bom desempenho em jogos atuais

velocidade, design e bom desempenho em jogos atuais Contras: qualidade de som, duração da bateria e baixa memória RAM

O Dell G15 é outra opção para gamers que gostam de ter o controle da máquina na palma da mão. O Alienware Command Center reúne a biblioteca do jogador e possibilita a configuração de hardware para diferentes tipos de jogos. Ao pressionar Fn + F9 é ativada a função Game Shift, que aciona um modo de desempenho dinâmico no aplicativo para manter o máximo de resfriamento. O G15 vem com um processador i5 12500H de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM (expansível até 32 GB), placa NVIDIA RTX 3050 de 4 GB e SSD de 512 GB. Ele ainda conta com teclado retroiluminado em iluminação laranja e marcações WASD e tela de 15,6 polegadas Full HD e atualização de 120 Hz.

O Dell G15 já foi avaliado por 25 compradores e possui classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon. A velocidade e capacidade de rodar a maioria dos jogos em FPS alto foram os pontos mais destacados do modelo. Um ponto negativo citado foi o de o notebook esquentar muito durante o uso. O modelo possui 1 porta USB-C, 3 portas USB 3.2 Tipo A, 1 porta HDMI 2.1 e 1 porta de rede localizadas nas laterais e traseira do notebook. O produto aparece por cifras a partir de R$ 5.599.

Prós: velocidade e potência para rodar a maioria dos jogos em FPS alto

velocidade e potência para rodar a maioria dos jogos em FPS alto Contras: pode esquentar bastante durante o uso

4. Lenovo Legion 5 - a partir de R$ 6.798

O Lenovo Legion 5 é uma opção para os que não desejam realizar um upgrade de memória tão cedo. O modelo vem com 16 GB de memória RAM, além do processador AMD Ryzen 7 5800H de 4,4 GHz, SSD de 512 GB e placa de vídeo RTX 3050 com 4 GB de memória dedicada. É possível alternar entre diferentes modos de funcionamento (maior FPS, duração da bateria, ou balanceado para uso diário) com a função Q Control ativada por Fn + Q. O notebook pode ser conectado a até três monitores externos, possui tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas, teclado retroiluminado na cor branca e vem com Windows 11 e três meses de Xbox Game Pass Gratuito para iniciar a jogatina assim que ele sair da caixa.

O Legion 5 é classificado com 4,7 estrelas na Amazon com base em 145 opiniões de compradores e 90% das avaliações com nota máxima. A potência do notebook, capaz de rodar os jogos mais atuais em qualidade "ultra" e também softwares pesados sem problemas, qualidade de acabamento e as baixas temperaturas durante o uso foram as qualidades mais citadas sobre o notebook da Lenovo. Já o seu peso elevado que dificulta a portabilidade e a duração da bateria foram aspectos que deixaram a desejar, de acordo com alguns usuários. Ele aparece por valores a partir de R$ 6.798.

Prós: potência para rodar jogos atuais com gráficos potentes, qualidade de acabamento, não esquenta durante o uso

potência para rodar jogos atuais com gráficos potentes, qualidade de acabamento, não esquenta durante o uso Contras: duração da bateria e peso

5. Gigabyte G5 ME - a partir de R$ 7.278

O Gigabyte G5 ME vem com processador i5 12500H de 4,5 GHz, placa Nvidia RTX 3050 de 4 GB, 16 GB de memória RAM que pode ser expandida para até 64 GB e SSD de 512 GB. O modelo é uma opção interessante para usuários que prezam por um setup que também tenha estilo, já que seu teclado retroiluminado possui 15 opções de cores. O modelo vem com 1 entrada USB 2.0 Tipo A, 1 entrada USB 3.2 Tipo A, duas entradas USB 3.2 Tipo C, 1 entrada HDMI, 1 entrada de áudio e vídeo, 1 entrada para microfone, 1 entrada de rede e 1 entrada MicroSD. O modelo aparece por cerca de R$ 7.278.

O notebook ainda não possui avaliações de compradores no site da Amazon, mas de acordo com as suas configurações, o G5 ME deve ser capaz de rodar jogos pesados e atuais com altas configurações gráficas e softwares complexos sem dificuldade. O seu design também é um ponto positivo para quem procura um notebook gamer com desenho minimalista, mas bem acabado. O ponto negativo do notebook da Gigabyte é o seu valor elevado em relação aos concorrentes.

Prós: configuração compatível com jogos atuais e design

configuração compatível com jogos atuais e design Contras: valor elevado

6. Avell A52 MOB - a partir de R$ 7.321

O A52 MOB vem com processador i5 11400H de até 4,5 GHz, placa NVIDIA RTX 3050 de 4 GB, 8 GB de RAM (expansível até 64 GB) e SSD de 250 GB. O notebook da Avell conta com dois slots livres para instalação de SSD M.2 (um com suporte para SATA III) para realização de upgrades futuros. O modelo possui tela Full HD com 120 Hz de 15,6 polegadas, teclado retroiluminado RGB e Windows 10. Como opções de conectividade ele oferece 1 entrada USB 3.2 Tipo A, 1 entrada USB 2.0 Tipo A, 1 entrada USB 3.2 Tipo C, 1 entrada para MicroSD, 1 entrada HDMI, 1 entrada de rede e 1 entrada de áudio P2. O notebook é veniddo por cifras a partir de R$ 7.321.

O Avell A52 MOB conta com 5 opiniões de compradores e classificação de 5 estrelas no site da Amazon. A potência, velocidade e funcionamento silencioso são os pontos destacados nos comentários dos usuários a respeito do modelo. O ponto negativo do notebook fica por conta do seu preço elevado, que o torna uma opção de baixo custo-benefício para jogadores mais casuais em comparação com os outros modelos da lista.

Prós: potência, velocidade e funcionamento silencioso

potência, velocidade e funcionamento silencioso Contras: preço elevado

7. Acer Predator Helios 300 - a partir de R$ 8.999

O Predator Helios 300 é outro notebook gamer da Acer voltado para jogadores que precisam de uma máquina com maior potência. Ele conta com processador i7 11800H de 4,6 GHz de velocidade máxima, placa Nvidia RTX 3070 com 8 GB de memória dedicada, 16 GB de memória RAM (expansível até 64 GB) e SSD de 512 GB. Ele possui dois slots livres para futuros upgrades, um SATA III para HD ou SSD de até 2 TB e um M2 compatível com a interface PCIe 4.0 para SSD de até 2 TB. O Helios 300 possui tela Full HD de 15,6 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz, teclado retroiluminado com quatro zonas de iluminação e Windows 11.

O Predator Helios 300 já foi avaliado por quatro compradores e é classificado com 5 estrelas no site da Amazon. Além do hardware potente para rodar os jogos atuais com alta qualidade, o notebook da Acer também se destaca pela facilidade para a realização de upgrades, no entanto, o valor elevado do modelo faz com que poucos gamers tenham acesso a esses recursos. Os interessados precisam desembolsar R$ 8.999 para comprar o produto.

Prós: potência, velocidade e facilidade para upgrades

potência, velocidade e facilidade para upgrades Contras: valor elevado

