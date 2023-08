NS WhatsApp: 6 motivos para não usar o APK

NS WhatsApp é um aplicativo para Android criado com o intuito de promover funcionalidades extras ao WhatsApp, como opções de personalização e configurações especiais. Ele funciona como uma modificação do WhatsApp comum, tornando a experiência do usuário mais especial e única. No entanto, trata-se de um APK que só é encontrado em lojas não oficiais de apps, e que não possui garantia de segurança de dados ou de bom funcionamento. Para piorar, ele viola os termos de uso do WhatsApp, possibilitando que a plataforma remova o usuário.

O WhatsApp é considerado uma plataforma de mensagens com um foco significativo na segurança e privacidade dos seus usuários. Ao optar por uma versão não oficial através de um APK, você abre mão de ferramentas importantes como a criptografia de ponta a ponta, a autenticação por dois fatores, chave de segurança e muitos outros. Por isso, vamos te mostrar 6 motivos para não usar o NS WhatsApp. Confira!

NS WhatsApp é um versão não oficial do mensageiro que pode trazer riscos para os usuários — Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

1. Risco de malwares no celular

Um malware é tipo de software malicioso que permite que qualquer tipo de programa de computador, celular ou outro aparelho eletrônico se torna capaz de se instalar sozinho e/ou causar danos. Ele realiza operações indesejadas nos dispositivos atingidos, roubando dados ou simplesmente causando transtorno ao usuário.

Versões modificadas de aplicativos como NS WhatsApp, especialmente aquelas não provenientes de fontes confiáveis, podem conter malwares e diversos outros tipos de software maliciosos. Eles podem comprometer a segurança do seu dispositivo, roubar informações pessoais, realizar atividades fraudulentas e até mesmo danificar o celular. Portanto, priorize sempre aplicativos com segurança comprovada.

2. Acesso fora de lojas oficiais

Versões confiáveis do WhatsApp são disponibilizadas nas lojas de aplicativos oficiais, como a Google Play Store e a App Store da Apple. Essas lojas têm diretrizes de segurança e processos de verificação que ajudam a garantir que os aplicativos sejam seguros para os usuários. Versões modificadas geralmente não passam por esses processos, aumentando o risco de segurança. Um detalhe importante é sempre observar se o aplicativo possui um selo de segurança ao lado de seu nome.

A versão oficial do WhatsApp é encontrada em lojas licenciadas — Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

3. Mensagens não são criptografadas

Uma das características distintivas do WhatsApp é a criptografia de ponta a ponta, que protege suas mensagens de serem lidas por terceiros. A garantia do aplicativo é eficaz e comprovada, se tornando referência nos dias atuais. Em versões modificadas, diversos recursos de segurança como a criptografia podem ser comprometidos, expondo suas conversas a possíveis interceptações e acessos não autorizados.

Versões como do NS WhatsApp não garantem que suas trocas de mensagens estarão seguras contra invasões ou não serão vazadas. É um risco constante que se corre ao utilizá-lo apenas para ter recursos especiais. Enquanto isso, o aplicativo oficial garante que ninguém pode ler ou ouvir suas conversas, nem mesmo o WhatsApp. De acorco com sua Central de Ajuda, "as mensagens e chamadas são protegidas com um cadeado exclusivo e somente você e a pessoa que recebe a mensagem têm acesso à chave especial para destrancá-lo e ler as mensagens".

4. Vazamento de dados

Por falar em riscos, o vazamento de dados é um dos principais motivos para não utilizar nem o NS WhatsApp e nem outro app parecido. As versões não oficiais do aplicativo de mensagens podem não ter as mesmas medidas rigorosas de segurança de dados implementadas nas versões oficiais. Isso pode aumentar o risco de vazamento de dados pessoais, incluindo números de telefone, mensagens, fotos e outras informações confidenciais.

Os seus dados são sua existência na internet. Assim como na vida off-line é preciso tomar cuidado com o que fazem com sua imagem, no mundo on-line esse cuidado é redobrado. Afinal, há um campo enorme de possibilidades sobre o que podem fazer com informações vazadas.

Os seus dados correm perigo no NS WhatsApp — Foto: Reprodução/Unsplash/Clint Patterson

5. Falta de transparência dos desenvolvedores

O NS WhatsApp é desenvolvido por terceiros não afiliados ao WhatsApp oficial. A falta de transparência sobre quem são esses desenvolvedores, suas intenções e práticas de segurança pode deixar os usuários em uma posição vulnerável. Você pode se perguntar: qual o verdadeiro intuito desses programadores? Como exatamente eles lucram com isso? E não vai conseguir muitas respostas, justamente por não sabermos exatamente quem programa o APK. Ele nem possui uma página de perguntas frequentes, por exemplo. São importantes estruturas da segurança on-line que fazem falta.

6. Você pode ser banido do WhatsApp

O uso do NS WhatsApp pode violar os termos de serviço da plataforma oficial. Acontece que o WhatsApp tem medidas para detectar e restringir o uso de versões não autorizadas, podendo resultar no banimento temporário ou permanente da sua conta. Além de não garantir sua segurança, esse APK pode te gerar mais essa dor de cabeça.

Embora versões modificadas do WhatsApp possam oferecer recursos extras, é importante considerar os riscos de segurança e privacidade associados a essas versões. Optar por utilizar a versão oficial do WhatsApp, mantendo o aplicativo atualizado e adotando práticas de segurança recomendadas, é a abordagem mais segura para proteger suas informações pessoais e comunicações on-line.

A plataforma oficial pode te remover por ir contra as regras — Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Com informações de WhatsApp e Live Positively.

