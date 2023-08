O que é celular recondicionado? Veja se aparelho vale a pena

Celulares recondicionados são uma alternativa para quem quer comprar um smartphone sem gastar muito. Diferente das alternativas usadas, os aparelhos nessa condição passam por uma análise técnica criteriosa, feita por especialistas, que podem determinar a troca de peças para consertar um defeito ou para deixar o celular em um estado melhor. Ainda assim, os modelos recondicionados nem sempre vêm com garantia e podem ter baterias antigas — fatores que podem pesar na decisão do consumidor. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica em detalhes o que são celulares recondicionados, para que você avalie se vale a pena comprar um telefone nessas condições.

Descubra o que é celular recondicionado e saiba se esta opção vale a pena ou não — Foto: Unsplash/Przemyslaw Marczynski

O que significa celular recondicionado?

Celulares recondicionados nada mais são do que dispositivos usados que foram restaurados e reformados para retornar ao mercado. No geral, esses aparelhos foram entregues às lojas ou operadoras em promoções de troca, em que a entrega do celular vale desconto na aquisição de um novo smartphone, por exemplo.

Nesse caso, os produtos usados são avaliados e, em seguida, reparados por profissionais. O conserto pode abranger a tela ou algum outro componente específico que, durante o uso anterior, sofreu avarias e pode ser substituído. Após o procedimento, o celular retorna às prateleiras.

Algumas fabricantes oferecem esse serviço por conta própria. É o caso da Apple, que, nos Estados Unidos, comercializa iPhones e outros produtos recondicionados em seu site com desconto de até 15%. No Brasil, a Dell comercializa computadores nessas condições no outlet da sua loja virtual.

Celular recondicionado passa por análise técnica antes da venda — Foto: Reprodução/Freepik

Qual a diferença entre recondicionado e usado?

No geral, os celulares recondicionados passam por uma vistoria técnica minuciosa. Essa avaliação, dependendo da situação, pode até resultar em uma intervenção feita por um especialista para trocar uma peça defeituosa, como uma tela quebrada. Ou seja, mesmo com defeito, o telefone tem a chance de voltar ao mercado por um custo mais acessível.

Já o celular usado é, geralmente, vendido em sua condição original. O produto até pode ser avaliado por um especialista para verificar as suas condições, caso seja comercializado pelo Trocafy e Trocafone, as duas maiores plataformas de celulares usados do Brasil. Entretanto, o smartphone não passa por esse processo de restauração e reparos, como acontece com os dispositivos recondicionados.

Cabe ressaltar que também é possível comprar celulares usados com conhecidos, anúncios em redes sociais ou por canais como o Enjoei e Mercado Livre. Nesses casos, é importante consultar o vendedor para identificar a condição do produto e para verificar se o aparelho já passou por alguma manutenção ou não.

Apple vende iPhone recondicionado nos Estados Unidos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como saber se o iPhone é original ou recondicionado?

A Apple oferece um indicador bem simples para verificar se o iPhone é recondicionado ou não. Para isso, você só precisa acessar as configurações do celular para verificar o modelo do aparelho, que é composto por oito dígitos, sempre iniciados por uma letra.

Se o identificador do seu iPhone começa com a letra F (por exemplo, FGJC3BZ/A), isso significa que o aparelho é recondicionado ou remanufaturado. Se é iniciado com a letra M, o celular é novo. Há ainda modelos iniciados com a letra N. Neste caso, o indicador aponta que se trata de um aparelho de substituição. Já a letra P informa que o smartphone foi personalizado.

Verifique o modelo do seu iPhone para saber se é recondicionado ou não — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Celular recondicionado tem garantia?

Antes de adquirir o smartphone, é preciso verificar os termos e condições do vendedor. Afinal, nem sempre o produto chega ao consumidor com garantia de um ano – vai depender da situação e da empresa. Todavia, conforme previsto pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito à chamada “garantia legal”, de 90 dias, mesmo que a loja não especifique.

De acordo com a legislação, o prazo começa a contar a partir da entrega efetiva do produto. Ou seja, ao recebê-lo, o consumidor tem até três meses para se queixar de defeitos no celular. Também há o direito de arrependimento, caso a venda tenha sido realizada fora do estabelecimento comercial.

“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”, diz o 49º artigo do Código de Defesa do Consumidor.

A bateria dos celulares recondicionados é nova?

Nem sempre os celulares recondicionados vêm com uma bateria renovada. Isso porque, em alguns casos, a troca de peças pode estar relacionada somente ao componente que sofreu avarias durante o uso pelo dono anterior. Assim, se apenas a tela do celular foi danificada, por exemplo, somente ela será trocada. Os demais componentes permanecerão iguais, sem alterações.

Nem sempre os celulares recondicionados têm bateria nova — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Antes de adquirir o produto, verifique as informações do anúncio. Veja se a loja indica quais peças foram repostas e quais permanecem originais, de fábrica. Se os detalhes não estão disponíveis na página de venda, entre em contato com o vendedor para verificar o estado da bateria do smartphone. A dica também é válida ao comprar um celular usado.

Celulares recondicionados são duráveis?

A durabilidade de um celular recondicionado depende do estado do produto durante a compra. Se o aparelho não sofreu muitas avarias anteriormente, é possível que o smartphone permaneça tão funcional quanto um dispositivo novo. No entanto, a realidade pode ser a mesma para um aparelho que sofreu acidentes e teve as peças trocadas posteriormente.

Em outras palavras, a resposta para essa pergunta varia de situação para situação. De toda forma, o tempo de vida útil do aparelho está diretamente relacionado aos cuidados do usuário. Mesmo um telefone novo, lacrado, pode durar pouco tempo se o proprietário não utiliza carregadores certificados e não acessórios de proteção, por exemplo.

Celulares recondicionados podem durar tanto quanto um aparelho novo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Celular recondicionado vale a pena?

Os celulares recondicionados são uma opção para quem deseja economizar. No geral, esses produtos podem ser encontrados com valores mais acessíveis, especialmente se for um modelo mais antigo. Eles são até uma saída para quem deseja comprar um telefone com armazenamento maior, mas não pode arcar com a diferença do custo ao optar por uma unidade nova.

O processo também é mais sustentável. Ao optar por um produto usado ou recondicionado, os consumidores reposicionam um celular funcional, que foi descartado pelo dono anterior, no mercado. Em muitos casos, o aparelho está impecável e, mesmo assim, poderia estar em uma lixeira se não fosse recondicionado.

Todavia, é preciso ter mais cuidado na hora da compra. É necessário verificar todos os detalhes para se certificar se o aparelho está, de fato, em bom estado. Além disso, esses produtos são vendidos com uma garantia de apenas três meses, um forte contraste em relação à garantia de um ano oferecida pelas fabricantes ao adquirir um produto novo.

Com informações de Apple, Forbes, Governo Federal e TechAdvisor

