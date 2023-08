Onde assistir a Blade Runner? Relembre sinopse e elenco da franquia

A franquia de filmes Blade Runner foi lançada em 1982 e, até hoje, é considerada um clássico da ficção científica no cinema, além de ser uma das precursoras do subgênero cyberpunk. Baseado no romance Do Androids Dream of Electric Sheep?, de Philip K. Dick, o primeiro longa, estrelado por Harrison Ford, traz aspectos neo-noir para uma trama em um futuro decadente e distópico, onde os replicantes, que são clones humanos, são usados como escravos.

Com diversas indicações e prêmios em cerimônias consagradas do cinema, a franquia está disponível em várias plataformas de streaming, como Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video e YouTube. Pensando nisso, o TechTudo reuniu mais detalhes dos dois longas da franquia Blade Runner. Confira!

Blade Runner - O Caçador de Androides (1982) traz aspectos neo-noir para um para uma trama em um futuro decadente e distópico — Foto: Reprodução/IMDb

Blade Runner - O Caçador de Androides (1982)

Disponível para aluguel no Apple TV+, Google Play Filmes e YouTube, o longa, estrelado por Harrison Ford (franquia Indiana Jones) e dirigido por Ridley Scott (Gladiador), segue Rick Deckard, um caçador de androides que vagueia na selva de aço e microchips de 2019, em Los Angeles. Na trama, os clones humanos são usados como escravos em colônias fora da Terra e é neste cenário que um grupo fugitivo vive disfarçado.

Blade Runner - O Caçador de Andróides é estrelado por Harrison Ford — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Blade Runner - O Caçador de Androides foi indicado a diversas premiações, incluindo duas nomeações ao Oscar 1983, uma ao Globo de Ouro e várias ao British Academy Film Awards. O longa ainda despertou interesse acadêmico por conta de sua trama repleta de aspectos sociológicos, além de uma legião fiel de fãs, tornando-se um clássico cult do cinema. No IMDb, a produção tem nota 8,1, enquanto no Rotten Tomatoes a taxa de aprovação da crítica é de 89% e a do público chega a 91%.

Blade Runner 2049 (2017)

Com direção de Denis Villeneuve (Duna), o filme está presente no catálogo da Netflix e disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, e YouTube. A trama se passa 30 anos depois dos acontecimentos do primeiro longa quando K (Ryan Gosling), o mais novo caçador oficial de androides, descobre um segredo enterrado há muito tempo que ameaça o que restou da sociedade. Para salvar a tudo e todos, ele parte em busca de Rick Deckard, que está desaparecido.

Blade Runner 2049 teve cinco indicações ao Oscar 2018, e levou duas estatuetas nas categorias de Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais — Foto: Reprodução/IMDb

Igualmente popular, apesar de seu fraco desempenho comercial, Blade Runner 2049 foi aclamado pela crítica especializada logo após a sua estreia. Com cinco indicações ao Oscar 2018, o longa levou duas estatuetas nas categorias de Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais. Além disso, o desempenho da obra nos agregadores também é positivo, tendo nota 8,0 no IMDb e uma taxa de aprovação de 88% dos críticos e de 87% da audiência no Rotten Tomatoes.

