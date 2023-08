One Piece da Netflix: tudo o que você precisa saber sobre o live-action

A série live-action de One Piece será lançada no catálogo da Netflix no dia 31 de agosto e está gerando grande expectativa nos fãs do anime e do clássico mangá de Eiichiro Oda. Com produção da Tomorrow Studios, a trama acompanhará Luffy, um jovem com o corpo elástico que sonha em criar sua própria tripulação e partir em uma aventura para se tornar o próximo Rei dos Piratas, encontrando um tesouro mítico há tanto desaparecido.

Com Steven Maeda (Arquivo X) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.) como showrunners do projeto original do streaming, Oda, o criador do mangá, também atua como produtor executivo. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com todas as informações divulgadas até agora sobre a série live-action do mangá clássico One Piece. Confira!

One Piece (Netflix): o público já conhece a caracterização dos personagens do live-action — Foto: Divulgação/Netflix

Quando One Piece será lançado?

Durante o evento do TUDUM 2023, que ocorreu em junho, a Netflix anunciou que a série live-action de One Piece chega ao catálogo da plataforma mundialmente no dia 31 de agosto, para a felicidade dos fãs da franquia japonesa. Seguindo o padrão de estreia do serviço, provavelmente o lançamento estará disponível a partir das 4h, no horário de Brasília.

Qual arco do mangá será adaptado?

A primeira temporada da adaptação live-action de One Piece cobrirá o arco East Blue do mangá. Nesta parte mais introdutória, os principais personagens da trama são apresentados com mais detalhes e é justamente onde o protagonista Monkey D. Luffy começa sua jornada como pirata rumo a busca pelo tesouro mítico. Além disso, é aqui que o recrutamento de Zoro, Nami, Usopp e Sanji acontece, bem como a luta de Luffy contra Arlong.

One Piece (Netflix): a série é estrelada pelo ator mexicano Iñaki Godoy — Foto: Divulgação/Netflix

Quem são os atores da série?

Estrelado por Iñaki Godoy (Quem Matou Sara?) no papel do protagonista Monkey D. Luffy e Emily Rudd (Rua do Medo: 1994 - Parte 1) interpretando Nami, o elenco de One Piece - A Série ainda é formado por Mackenyu Arata (Beijo da Morte) como Roronoa Zoro, Taz Skylar (O Chef) dando vida a Sanji e Jacob Romero Gibson (Greenleaf) como Usopp.

Também estão no elenco Peter Gadiot (Yellowjackets), Morgan Davies (A Morte do Demônio: A Ascensão), Jeff Ward (Agentes da S.H.I.E.L.D), Celeste Loots (The Date) e Steven John Ward (Contra o Relógio).

A adaptação de One Piece em live-action foi anunciada pela plataforma em 2017 — Foto: Divulgação/Netflix

Onde as gravações da série aconteceram?

O live-action foi gravado na Cidade do Cabo, África do Sul, especificamente no Cape Town Film Studios. Inicialmente programadas para começar no verão de 2020, as gravações da série foram adiadas por conta da pandemia de COVID-19. Com o atraso da produção, as filmagens só começaram em março de 2021 e foram concluídas em agosto de 2022.

One Piece (Netflix): a produção é inspirada no mangá homônimo de Eiichiro Oda — Foto: Divulgação/Netflix

Quem vai ser o dublador de Luffy no Brasil?

Assim como todo anime ganha uma dublagem nacional, com a série live-action de One Piece não vai ser diferente. O dublador brasileiro responsável por dar vida ao protagonista Monkey D. Luffy será Vyni Takahashi, conhecido por seus trabalhos em The Walking Dead, Gotham e na série animada da Turma da Mônica.

Ele foi escolhido através de um concurso nas redes sociais da Netflix, em que três profissionais mostravam suas versões para a voz do personagem. Além do vencedor, Daniel Figueira e Lipe Volpato foram considerados.

One Piece (Netflix): trama seguirá Monkey D. Luffy, um garoto que tem o sonho de se tornar o Rei dos Piratas — Foto: Divulgação/Netflix

Quantos episódios a série vai ter?

Ao todo, One Piece terá oito episódios de cerca de uma hora de duração cada. Todos eles serão disponibilizados no catálogo da Netflix no dia da estreia da adaptação live-action, possibilitando maratonar a série toda de uma vez. Conheça abaixo o nome de cada episódio:

Amor de madrugada O Homem do Chapéu de Palha Não Conte Histórias Os piratas estão chegando Coma no Baratie! O Chef e o Garoto da Tarefa A garota com a tatuagem de peixe-serra Pior do Leste

One Piece (Netflix): a produção deverá cobrir toda a saga East Blue, uma das partes introdutórias aos principais personagens — Foto: Divulgação/Netflix

Vai ter segunda temporada?

Com um extenso material original -- até agosto deste ano, 1030 episódios atuais do anime e 95 volumes de mangá --, a adaptação da Netflix tem material para uma segunda temporada e provavelmente resumirá alguns dos acontecimentos da história de One Piece. No entanto, ainda não há confirmação de uma 2ª temporada.

Se a série for bem-sucedida após a estreia e uma renovação for anunciada pelo streaming, há grandes chances de que cada nova season retrate uma saga e alguns dos arcos sejam cortados ou mesmo "compactados" dentro da trama.

