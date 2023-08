Pioneira: 6 vezes em que a Apple alterou seus produtos e mudou o mercado

A Apple é conhecida por sua cultura de inovação e por estar na vanguarda de novas tecnologias e conceitos. Além de criações que revolucionaram o mercado de computadores e eletrônicos , a empresa da maçã foi responsável por provocar grandes mudanças no segmento ao fazer mudanças consideradas visionárias em seus produtos. A troca do teclado pelo display touchscreen e a remoção da entrada 3,5 mm no iPhone estão entre as mudanças inovadoras da empresa que marcaram o mercado e foram seguidas por vários concorrentes.

Em um primeiro momento, muitas das mudanças feitas pela empresa podem ter causado estranhamento, mas em pouco tempo foram reconhecidas como um avanço natural para os eletrônicos. A seguir, confira seis vezes em que a Apple foi inovadora e alterou a forma como dispositivos são pensados e produzidos.

Ecossistema de produtos Apple — Foto: Reprodução/Unsplash/Vista Wei

1. Eliminou o teclado físico dos celulares

Ao lançar o primeiro iPhone, em 2007, a Apple causou uma revolução profunda em tudo que se sabia sobre smartphones, principalmente no que diz respeito à forma de usar os aparelhos. Antes dele, a maioria dos celulares era projetada com teclados físicos, geralmente compostos por botões individuais para discagem e envio de mensagens de texto. No entanto, o iPhone trouxe um design completamente novo, baseado em uma tela sensível ao toque que dispensava a necessidade de teclas físicas. Não demorou muito para a tela touchscreen ser adotada por outras fabricantes, o que consolidou a tecnologia como padrão até os dias de hoje.

iPhone foi um dos primeiros celulares com tela touchscreen e sem teclado físico — Foto: Reprodução/Apple

2. Lançou o primeiro PC sem porta para disquete

Durante muito tempo, os disquetes foram utilizados em computadores como o principal meio de armazenamento e transferência de dados. Contudo, não fazia parte dos planos de Steve Jobs contar com uma porta para o dispositivo ao elaborar o conceito do iMac original. Lançado em 1998, o computador da Apple apresentava um design inovador e colorido. Ao não utilizar um drive de disquete, a empresa enfatizou sua visão de uma experiência de computação mais moderna e voltada para o futuro. Isso eventualmente contribuiu para a redução do uso de disquetes como meio de armazenamento, à medida que outras empresas também começaram a seguir essa tendência.

iMac foi o primeiro computador a eliminar o porta disquete — Foto: Reprodução/Apple

3. Retirou drives de CD e DVD de seus laptops

A Apple começou a retirar os drives de CD e DVD de seus notebooks a partir do final da década de 2000. Para dar o primeiro passo em direção ao conceito de laptops mais finos e leves, a companhia optou por não incluir um leitor de disco no seu primeiro MacBook Air, lançado em janeiro de 2008. A decisão fez com que a empresa priorizasse a conectividade sem fio e outras formas de transferência de dados, como a utilização de drives USB externos ou o download de softwares. Outras fabricantes seguiram a tendência gradativamente, e hoje a maioria dos notebooks do mercado não conta com leitor de CD e DVD.

O MacBook Air foi o responsável por eliminar o porta CD e DVD dos notebooks — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

4. Removeu do iPhone a entrada 3,5 mm para fones de ouvido

A Apple foi uma das primeiras empresas a retirar a entrada de fone de ouvido de 3,5 mm de seus smartphones. A mudança foi introduzida com o lançamento do iPhone 7 em setembro de 2016. Antes disso, a entrada era uma característica padrão em quase todos os dispositivos eletrônicos que reproduziam áudio, incluindo smartphones.

Apple começou a retirar a entrada 3,5 mm a partir do iPhone 7 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

A decisão da Apple foi considerada controversa na época e gerou debates e discussões na indústria e entre os consumidores. A empresa, no entanto, argumentou que a remoção da entrada liberaria espaço para outros componentes e aumentaria a resistência à água de seus aparelhos. Dessa forma, incentivou o uso de fones de ouvido sem fio, como os AirPods, que se conectam via Bluetooth, e também promoveu o uso de dispositivos com fio que se conectam à porta Lightning ou por meio de adaptadores. Hoje, vale dizer que a empresa está substituindo a entrada pelo USB-C, que deve chegar com o iPhone 15.

5. Criou a tecnologia Touch ID para desbloqueio de dispositivos

O Touch ID é um sistema de autenticação biométrica que permite aos usuários desbloquearem dispositivos (como iPhones, iPads e MacBooks) e realizar transações autorizadas usando suas impressões digitais. A tecnologia foi introduzida pela primeira vez no iPhone 5S, lançado em setembro de 2013, oferecendo uma camada adicional de segurança aos métodos tradicionais de autenticação, como senhas ou códigos PIN. O sucesso do recurso levou outras empresas de tecnologia a desenvolverem sistemas de autenticação biométrica semelhantes, como os leitores de impressão digital em smartphones e laptops.

iiPhone 5S lançado em 2013 introduziu o recurso Touch ID, que virou tendência de mercado — Foto: Divulgação/Apple

6. Lançou um MP3 player com um mini disco rígido de armazenamento

Lançado em outubro de 2001, o primeiro iPod é considerado um dos marcos mais significativos na história da música digital. O dispositivo revolucionou a forma como as pessoas consomem música, muito em função do seu inovador mini disco rígido de armazenamento. A tecnologia possibilitou que usuários armazenassem mais de mil músicas de seus artistas favoritos em um único dispositivo compacto, que poderia ser carregado no bolso. Para se ter uma ideia, enquanto o iPod original tinha 5 GB de espaço interno, boa parte dos MP3 Players da época ofereciam entre 8 e 64 MB.

Primeira geração do iPod classic, lançado pela Apple em 2001 — Foto: Reprodução/Apple

Como tirar print no iPhone: conheça três maneiras