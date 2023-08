Pix Parcelado: 8 aplicativos para fazer o pagamento

O Pix Parcelado surgiu em 2021 e vem se popularizando como uma alternativa que para quem não tem o dinheiro total de uma compra, mas quer aproveitar as vantagens do Pix. Bancos como o Nubank e o PicPay possibilitam que o Pix parcelado seja feito pelo cartão de crédito utilizando o limite dele, cobram juros, mas parcelam em até 12 vezes. Já Pagaleve e Drip disponibilizam o Pix parcelado sem cartão de crédito, sem juros, mas com o número de parcelas reduzidas e que funciona apenas em lojas parceiras. A seguir, confira uma lista completa de apps para aproveitar essa modalidade de pagamento.

Com o Pix parcelado, a loja recebe o valor integral da compra no momento do pagamento e o cliente paga em parcelas — Foto: Getty Images/SOPA Images

O que é Pix parcelado?

O Pix parcelado garante o envio de dinheiro de maneira instantânea na hora do pagamento, mas permite que o cliente pague o total em parcelas. A quantia chega para o recebedor em um único pagamento no valor total, mas quem envia pode dividir o pagamento em até 24 vezes, dependendo da instituição financeira contratada. Na prática, o banco empresta dinheiro para o cliente fazer o Pix e ele paga as parcelas nas condições que a instituição financeira oferece.

Apps para fazer Pix parcelado

No Digio, o Pix parcelado usa o limite disponível do cartão de crédito e o cliente pode dividir o pagamento em até 12 vezes. O usuário também pode pagar por compras em qualquer loja e também enviar Pix para pessoa física.

Ao inserir o valor desejado, o app faz o cálculo da taxa de 9,9% ao mês junto com a sua parcela. Para usar o Pix com o cartão de crédito, escolha "Parcelar no DigioCartão", selecione em quantas vezes quer pagar e concorde com os termos e condições. A opção apenas estará disponível se o cliente tiver limite suficiente no cartão de crédito.

Digio oferece pix parcelado no app — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

2. Drip

A Drip é uma plataforma que reúne diferentes lojas em um só aplicativo, onde você pode comprar produtos diretamente pelo app da Drip por Pix e parcelar em até três vezes. Não é necessário ter cartão de crédito nem cadastro e não há cobrança de juros para o parcelamento. Ousuário ainda recebe 2% de cashback após realizar o pagamento da última parcela.

Para utilizar, abra o aplicativo e escolha a loja na qual você deseja comprar. Selecione os produtos e adicione-os ao carrinho normalmente. Depois, siga o processo da loja para finalizar a compra no carrinho. No pagamento, escolha a opção " Pix à Vista" disponibilizada pela loja. Feito isso, um pop-up da Drip vai aparecer com a opção "Parcelar com Drip". Selecione essa opção. Se essa opção não estiver habilitada, clique em "copiar código" antes para ativá-la. Confira os dados e vá em "Confirmar compra". A análise da transação será concluída em poucos segundos e o parcelamento da sua compra será aprovado imediatamente.

No Mercado Pago, qualquer cartão de crédito cadastrado na conta do usuário pode servir para parcelar o Pix. Para clientes que não tem cartão de crédito, o Mercado Pago oferece o Mercado Crédito, uma linha de crédito para empresas que disponibiliza um valor para que o cliente possa fazer o Pix parcelado.

Para usar a ferramenta, abra a conta Mercado Pago e, em seguida, escolha a opção "Transferir dinheiro". Depois, selecione o contato e a conta previamente cadastrada para a qual você deseja transferir o dinheiro. Insira o valor desejado e escolha o cartão que está cadastrado. Por fim, selecione o número de parcelas desejado para concluir a transação.

4. Nubank

O Pix parcelado do Nubank é atrelado ao cartão de crédito. Para fazer a operação, vá até a área Pix, escolha a opção “Transferência” e digite o Pix do recebedor, selecione o banco do recebedor e vá em “Escolher como transferir”.

Marque a opção “Cartão de crédito” e escolha o número de parcelas. O banco adverte que há cobrança de juros e IOF nas operações do PIX Crédito, aumentando o valor da a pagar em 4,4% para o pagamento do PIX parcelado em uma vez para o vencimento da fatura do cartão e pode chegar a até 30,3% se o pagamento for feito em 12 vezes.

Nubank permite Pix no cartão de crédito em até 12 vezes — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

5. Pagaleve

No Pagaleve, o cliente pode fazer compras nas lojas parceiras e pagar com Pix parcelado sem juros, sem cartão e em até 4 vezes. É importante ficar atento porque as parcelas vencem quinzenalmente.

Para comprar usando o Pix parcelado escolha os produtos da loja parceira, vá para a seção de pagamento e escolha " Pix 4x sem juros" como opção de pagamento. O processo de cadastro é rápido e direto, apenas alguns dados pessoais são necessários. Não é necessário enviar cópias de documentos e a verificação é automática. A primeira parcela é paga no momento da compra, enquanto as subsequentes são pagas a cada duas semanas.

6. PicPay

O PicPay permite parcelar o Pix em até 12 vezes com juros de 5,99% ou valor mínimo de 5 reais de acréscimo por parcela. O cliente pode parcelar o Pix para lojas e pessoas físicas em qualquer cartão de crédito cadastrado no app, contudo a instituição financeira não permite fazer Pix para outra conta vinculada ao mesmo CPF.

Para fazer pagamentos por Pix parcelado, acesse a opção Pix e escolha o método pelo qual você deseja efetuar o pagamento — Chave Pix, dados bancários, QR Code ou Pix Copia e Cola. Digite o valor, indique em quantas vezes deseja parcelar e verifique as informações relativas às taxas. Por fim, toque na opção "Pagar" e confirme o pagamento utilizando sua senha ou biometria.

PicPay permite pix parcelado em até 12 vezes com juros — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O RecargaPay funciona com cartões de crédito de outros bancos e tem uma das menores taxas dentre as opções listadas, que é de 3,49% sobre o valor total da transferência. É possível aproveitar essa funcionalidade utilizando qualquer cartão de crédito para adicionar saldo à conta em até 12 vezes e pagar as compras por Pix parcelado diretamente no cartão de crédito.

No aplicativo, acesse a opção "Pix com cartão em 12x". Em seguida, insira a chave do destinatário, o valor que deseja enviar e escolha o cartão de crédito como método de pagamento. O valor será debitado somente na sua próxima fatura.

A maior vantagem do Santander é que o banco permite parcelar o Pix em até 24 vezes, o que o torna a opção com o maior parcelamento da lista. Além disso, o pagamento da primeira parcela pode ser feito em até 59 dias depois da compra. Para utilizar o serviço, o cliente não necessita ter cartão de crédito, mas precisa ser correntista do banco. Além disso, terá que contratar um crédito no valor da compra, sendo R$ 100 o mínimo.

No aplicativo Santander, vá para a seção "Pix". A partir daí, escolha a chave Pix para realizar a transferência. Na tela "Pagar", selecione "Dividir o Pix " e prossiga clicando em "Continuar". Em seguida, clique em "Editar parcelas" para definir a quantidade de parcelas desejada e o melhor dia para pagamento. Finalize clicando em "Concordar e Confirmar". Depois de confirmar, você receberá uma mensagem com o comprovante do pagamento do Pix e a informação sobre a divisão do valor.

Santander permite Pix parcelado em até 24 vezes — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

