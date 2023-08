Placa de captura Avermedia: 5 modelos por a partir de R$ 549

A placa de captura é essencial para criar conteúdos de jogos a partir dos consoles, já que elas auxiliam na gravação da jogatina e também podem ser utilizadas para gerenciar lives. Empresas como Avermedia oferecem modelos que podem ser ideais para iniciantes, por valores a partir de R$ 549 , como é o caso da Avermedia GC311, que pode capturar vídeos em qualidade Full HD e a 60 quadros por segundo. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a Avermedia GC513, conta com um slot para cartão micro SD, possui uma instalação plug and play e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 1.849. Outro destaque é a Avermedia Ultra GC553, que vem equipada com um cabo USB 3,1 do tipo C, promete capturar em qualidade 4K e é vista por cerca de R$ 1.988. Veja a seguir a lista com cinco modelos disponíveis no Brasil.

Placa de captura AVerMedia: veja cinco modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/AVerMedia

1. Avermedia GC311 – a partir de R$ 549

A Avermedia GC311 é a opção mais em conta desta lista e pode atender quem busca algo compacto. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com uma interface USB 2.0, possui entrada e saída de vídeo HDMI e promete capturar gameplays em resoluções Full HD, de 1920 x 1080 pixels, a 60 quadros por segundo. O modelo pode ser adquirido por preços a partir de R$ 549.

Para ser utilizado, o dispositivo exige uma configuração mínima de um processador Intel Core i5 de terceira geração ou AMD equivalente, 4 GB de memória RAM e uma placa de vídeo Nvidia GTX 650 ou AMD Radeon R7 250X. Além disso, o equipamento também é compatível em computadores da Apple, como o MacBook. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores elogiam a qualidade da captura da placa. Mas, alguns comentam que a imagem não fica satisfatória em lives.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores reclamam que o dispositivo não consegue fazer live com boa qualidade de imagem

2. Avermedia BU110 – a partir de R$ 618

A Avermedia BU110 é outra alternativa para os criadores de conteúdo iniciantes. Segundo a fabricante, este modelo pode ser utilizado com diversos softwares conhecidos do mercado, entre eles, OBS Studio, XSplit e Wirecast. Diferente do item anterior, este vem com uma conexão USB 3.0, do tipo C. A placa de captura está disponível a partir de R$ 618.

A marca reforça que o acessório é capaz de capturar vídeos em resolução máxima de 1920 x 1080 pixels e também pode ser utilizado com câmeras e filmadoras. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente a qualidade do material, o tamanho compacto, a praticidade de instalação e a imagem do vídeo. No entanto, alguns alegam dificuldades para conectar ela em dispositivos Android.

Prós: vem com USB 3.0

vem com USB 3.0 Contras: alguns compradores apontam dificuldades em conectar a placa em dispositivos Android

A Avermedia GC570 é mais uma escolha para capturar as jogatinas. Diferente de outros modelos desta lista, esta placa possui um formato de instalação interno e deve ser armazenada no interior do gabinete. O item possui uma conexão HDMI e pode gerar vídeos com uma resolução Full HD de 1920×1080 pixels, a 60 quadros por segundo. O dispositivo é ofertado pela economia de R$ 1.605.

Este equipamento exige uma máquina com no mínimo 4 GB de memória RAM, processador Intel Core i5 e placa de vídeo Nvidia GTX 650 ou componentes equivalentes da AMD. O item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores apontam que a placa é satisfatória e possui um preço justo. Contudo, alguns indicam que a placa trava a frequência do monitor em 60 Hz.

Prós: atende as expectativas

atende as expectativas Contras: possui um formato de instalação interno, que pode oferecer dificuldade para alguns

A Avermedia GC513 é outra opção que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações da marca, este produto visa capturar jogatinas em qualidade 4K, de 4096 x 2160 pixels, em uma taxa de 60 quadros por segundo. Além disso, ela também pode armazenar os conteúdos em um cartão micro SD. O produto pode ser adquirido por aproximadamente R$ 1.849.

Outra característica, é que o dispositivo possui um formato de instalação externo e plug and play, que visa facilitar a instalação. Já a interface, conta com uma entrada USB 2.0. O dispositivo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que ela é de uso simples.

Prós: consegue capturar em 4K

consegue capturar em 4K Contras: possui USB 2.0, que é inferior a outros modelos desta lista

5. Avermedia Ultra GC553 – a partir de R$ 1.988

A Avermedia Ultra GC553 é a escolha mais cara desta lista. Assim como o modelo anterior, este também vem com a premissa de capturar jogatina em qualidade 4K, de 4096 x 2160 pixels, mantendo a taxa de 60 quadros por segundo. Mas, o item se diferencia por oferecer uma entrada USB 3.1, do tipo C. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.988.

A fabricante recomenda essa placa para capturar jogatinas em consoles como PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. O item é compatível com sistemas operacionais Windows 11 e macOS 10.13. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que conseguiram usar o dispositivo sem grandes problemas. Por outro lado, muitos outros consumidores reclamam de mau funcionamento do dispositivo.

Prós: qualidade de captura 4K e USB 3.1

qualidade de captura 4K e USB 3.1 Contras: preço elevado

