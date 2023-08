A placa de captura é um acessório indicado para quem deseja produzir conteúdo de games para a internet, já que este dispositivo permite gravar ou transmitir as jogatinas direto dos consoles. A Elgato oferece modelos que podem variar de qualidade Full HD, para 4K, por valores que se iniciam em R$ 1.541 , como é o caso da Elgato HD60 Pro, que permite gravar e transmitir de maneira simultânea. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outro destaque é a Elgato HD60 S+, que promete uma instalação prática, conta com uma qualidade de captura de 1080p e é vista por aproximadamente R$ 2.790. Já a Elgato 4K60 S+ visa realizar gravações com baixo nível de delay, consegue criar arquivos de vídeos em tamanhos compactos e pode ser obtida por cerca de R$ 3.890. Veja a seguir cinco placas de captura disponíveis no Brasil.

Placa de captura Elgato: 5 modelos para gravar e transmitir a jogatina — Foto: Divulgação/Corsair Elgato

1. Elgato HD60 Pro – a partir de R$ 1.541

A Elgato HD60 Pro é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este modelo deve ser conectado no interior do gabinete, conta com um conector PCI Express x4 e permite capturar vídeos em qualidade Full HD com uma resolução de 1920 x 1080 pixels a 60 quadros por segundo. O item é visto por valores que se iniciam em R$ 1.541.

A marca destaca que a placa é compatível com consoles da linha Xbox, PlayStation e Nintendo, além de também permitir transmissão em plataformas como YouTube e Twitch. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e, os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho da peça. Porém, alguns reclamam de incompatibilidade com a resolução do Switch e outros apontam que a taxa de quadros fica instável na gravação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo exige instalação no interior do gabinete

2. Elgato HD60 X – a partir de R$ 1.715

A Elgato HD60 X é outra alternativa para quem deseja capturar a jogatina. Segundo a fabricante, este modelo é capaz de gravar sem nenhum tipo de restrição, como marcas d’água no vídeo, limite de tempo ou exigências de assinaturas. Diferente do item anterior, este possui um formato de instalação externo, que visa tornar o uso mais prático. A peça está disponível a partir de R$ 1.715.

Além disso, o dispositivo também promete gravar em qualidade Full HD, a 60 quadros por segundos ou em resolução 4K, a 30 quadros por segundos. O item é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores indicam que ela conta com uma fácil instalação e pode ser usada com o software OBS Studio. No entanto, alguns alegam que receberam o produto com um cabo USB defeituoso.

Prós: modelo com instalação externa

modelo com instalação externa Contras: alguns compradores reclamam de terem recebido a placa com um cabo USB defeituoso

3. Elgato HD60 Pro – a partir de R$ 1.799

A Elgato HD60 Pro é mais uma escolha para quem busca um equipamento abaixo dos R$ 2.000. Este dispositivo possui um formato similar ao primeiro item desta lista e também deve ser instalado no interior do gabinete. Mas, a marca reforça que ele se diferencia por permitir uma qualidade de captura em resolução 4K e com 60 quadros por segundo. O acessório pode ser adquirido pela economia de R$ 1.799.

O dispositivo possui um encaixe compatível com entradas PCIE x 8, PCIE x 4 e PCIE x 16. Além disso, a fabricante recomenda o uso em computadores com processadores Intel Core i7 de 6° geração ou AMD Ryzen 7. Avaliada com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a qualidade de gravação da placa e a praticidade de uso. Porém, alguns reclamam que o suporte do site oficial deixa a desejar.

Prós: promete gravar a 4K e 60 quadros por segundo

promete gravar a 4K e 60 quadros por segundo Contras: alguns apontam que o suporte do site oficial é insatisfatório

A Elgato HD60 S+ é mais uma opção que pode agradar os jogadores e criadores de conteúdo. De acordo com a fabricante, este modelo possui um formato de instalação externo e não exige configurações prévias para o uso, basta conectar no console e computador que ela estará pronta. A placa de captura é comercializada por aproximadamente R$ 2.790.

Este modelo é voltado para os donos de Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, já que visa gravar vídeos em uma qualidade de 1080p, com uma taxa de 60 quadros por segundo. A marca ressalta que o dispositivo é compatível com os softwares OBS Studio, Streamlabs e XSplit. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento e afirmam que ele acompanha um cabo de qualidade. Entretanto, alguns reclamam do preço elevado.

Prós: modelo promete um uso prático

modelo promete um uso prático Contras: não captura em 4K

A Elgato 4K60 S+ é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este dispositivo é voltado para aqueles que desejam realizar capturas em alta qualidade, com resolução 4K e uma taxa de 60 quadros por segundo. O equipamento é voltado para os donos de consoles da nova geração, como PlayStation 5 e Xbox Series X. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 3.890.

O modelo conta com uma conexão USB 3.0 e possui uma entrada para cartão SD, que permite gravar sem a necessidade de utilizar um computador. No site da Amazon, o produto é avaliado com 3,5 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente a simplicidade de uso. Por outro lado, alguns reclamam de problemas de inicialização e superaquecimentos.

Prós: permite gravar sem o auxílio de um computador

permite gravar sem o auxílio de um computador Contras: preço elevado

