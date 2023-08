Pomodoro: 8 apps para aplicar técnica de foco no estudo e trabalho

O app Pomodoro Timer, por exemplo, dá sugestões sobre o tempo mais adequado para pausas durante atividades e o Pomodoro Timer Goodtime tem um design minimalista, o que facilita o seu uso. Já o Flip Pomodoro Clock tem um cronômetro personalizável, que pode rotacionar na posição horizontal e vertical. A seguir, confira a lista com oito apps baseados na técnica pomodoro de gestão do tempo para testar.

Aplicativos que usam a técnica de gerenciamento de tempo pomodoro podem ser ótimas opções para gestão de estudos e trabalho — Foto: Reprodução/Unsplash/Scott Graham

📝 Qual é o melhor aplicativo de Libras? Veja no Fórum TechTudo

1. Pomodoro Timer

O aplicativo Pomodoro Timer, disponível de forma gratuita para dispositivos Android, utiliza a técnica para estruturar melhor as atividades dos usuários, como rotinas de trabalho e estudos, por exemplo. Com o bloqueio de tempo, é possível ter controle sobre cada uma das tarefas realizadas, pois a funcionalidade especifica o que deve ser feito naquele exato momento, o que ajuda a retirar qualquer tipo de distração indesejada. Um cronômetro ajustável é utilizado para isso, com indicações sobre tempo adequado para descanso entre cada uma das tarefas, recebimento de notificações sobre início e encerramento delas e delimitação de objetivos diários.

Aplicativo Pomodoro Timer tem temporizador personalizável — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Focus To-Do

O Focus To-Do também é um aliado na hora de gerenciar tarefas a partir da técnica Pomodoro. Isso é possível pelo seu contador, que pode ser facilmente ajustado a uma lista de tarefas e auxiliar na manutenção do foco. O aplicativo está disponível para dispositivo Android e iOS e permite que os usuários criem listas com diferentes atividades, organizá-las por ordem de prioridade, adicionar lembretes, notas, verificação de tempo para a finalização de cada projeto, compromissos e definição de pausas estratégicas de descanso. A aplicação possui uma versão premium, com um plano trimestral no valor de R$ 20,90 e outro, com valor único, de R$ 69,90, que disponibiliza outros recursos, como sincronização de dados em mais dispositivos, realização de backup, adição de etiquetas personalizadas para tarefas, modo foco, que bloqueia aplicativos e notificações de chamadas.

Aplicativo Focus To-Do permite a criação de novos projetos que podem ser listados diariamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Forest

O aplicativo Forest, disponível para celulares Android e iPhone, é ideal para manter o foco. Ele se diferencia pela possibilidade de interagir através da simulação da criação de árvores ilustradas enquanto o usuário foca em alguma atividade. O app tem duas formas de uso. A primeira é como temporizador, que mantém o foco e impede o uso e recebimento de notificações de outros aplicativos não autorizados. Já o cronômetro, orienta o usuário de volta à atividade principal, caso ele saia da plataforma. O Forest possui uma versão paga, no valor único de R$ 18,99, que entrega estatísticas detalhas sobre hábitos diários do usuário, desbloqueio de diferentes espécies de árvores especiais colecionáveis e criação de marcadores para identificar melhor projetos.

Aplicativo Forest permite que usuários cuidem de árvores enquanto faz tarefas acadêmicas e profissionias — Foto: Reproudção/Gisele Souza

4. Pomodoro Timer Goodtime

Já o Pomodoro Timer Goodtime, disponível exclusivamente para dispositivos Android, é uma opção minimalista da técnica de gerenciamento de rotinas. Ele possibilita a divisão de trabalhos profissionais e acadêmicos em sessões, o estabelecimento de intervalos de descanso no temporizador, entrega de estatísticas de uso, com histórico de atividades e momentos mais produtivos. A versão paga do app, que custa R$15,00, permite, por exemplo, a adição de etiquetas coloridas para trabalhos, realização de backups de atividade e personalização de sons de notificação e a ativação de notificação visual silenciosa com um piscar de tela para não atrapalhar o andamento de tarefas.

Aplicativo Pomodoro Timer Goodtime tem histórico de atividades e estatísticas detalhadas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Milki

O aplicativo Milki – Pomodoro Study Timer é voltado para a gestão dos mais variados tipos de estudos. Ele está disponível para aparelhos Android e iPhone e tem um cronometro pomodoro que se adequa a metas de leitura e aprendizagem de conteúdos mensais ou semanais. Além disso, os usuários são classificados conforme o nível de status de uso do app, que pode chegar até o platinum, o que também libera mais funcionalidades. A plataforma possui uma versão pro, que entrega a edição do tempo de duração de cada sessão de uso, personalização do som de notificação e gráficos com dados avançados sobre uso mensal no valor anual de R$ 67,99.

Aplicativo Milki – Pomodoro Study Timer tem cronômetro personalizado para estudos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Foca: Pomodoro Focus Timer

O Foca: Pomodoro Focus Timer, disponível para apenas para celulares Android, é bastante simplificado, pois possui um cronômetro para delimitar não só o tempo de duração de atividades diárias dos usuários com precisão, mas também o tempo para pausas de descanso. É possível definir um prazo máximo de 120 minutos para encerrar alguma tarefa e de 30 minutos para descanso. Também é possível ativar o recurso Auto-Run, que faz as sessões do cronômetro pularem umas após as outras, o que ajuda a evitar distrações e mais uso do celular.

O aplicativo possui uma versão premium, que disponibiliza mais recursos aos usuários, como novas opções de sons ambientes para tocar durante a contagem do cronômetro pomodoro, personalização de categorias e estatísticas para melhoria da performance na gestão do tempo no valor único de R$ 24,99.

O aplicativo Foca: Pomodoro Focus Timer tem resumo de tempo de uso de cronômetro — Foto: Reprodução/Gisele Souza

7. Tomato Timer

Com o Tomato Timer, usuários podem adicionar tarefas diárias com poucos cliques. O aplicativo está disponível apenas para dispositivos Android e permite otimizar o desempenho e foco em atividades através de sua versão minimalista da técnica pomodoro. Com ele, é possível criar marcações para projetos pendentes e realizados, criar notas, definir objetivos, assim como fazer pausas curtas e longas, a depender do tempo definido para cada um deles. A versão premium do app permite a criação ilimitada de tarefas, novas cores para customizá-las, mais toques sonoros, dados personalizados sobre a performance do usuário durante o uso do aplicativo e widgets no valor único de R$ 5,49.

Aplicativo Tomato Timer permite que usuários registrem novas tarefas e usem cronômetro pomodoro — Foto: Reprodução/Gisele Souza

8. Flip Pomodoro Clock

O aplicativo Flip Pomodoro Clock, que está disponível de forma gratuita para dispositivos Android e iPhone, ajuda usuários na hora de se concentrar nos estudos. Ele possui um timer com uma interface diferenciada, que pode ser ajustada para ficar nas posições vertical e horizontal. Além disso, a aplicação disponibiliza modo noturno e ajustes de tempo para tarefas de até 60 minutos. Para obter ainda mais precisão na gestão do tempo, a aplicação também oferece aos usuários a opção de timer com segundos e ajuste no intervalo máximo de tempo dedicado a tarefas escolares e profissionais.

Aplicativo Flip Pomodoro Clock tem cronômetro que pode ser posicionado nas posições horizontal e vertical — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Veja também: 3 rotinas de casas conectadas que você deveria testar