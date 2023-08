Precisa escrever? 7 comandos do ChatGPT que vão te ajudar na escrita

Não é novidade que o ChatGPT pode ser uma ferramenta bastante útil para quem trabalha com escrita. O chatbot da OpenAI é capaz de reescrever textos para torná-los mais descritivos ou persuasivos e até de corrigir erros gramaticais e de digitação. Além disso, a tecnologia com inteligência artificial (IA) ainda pode sugerir CTAs (call-to-action) ou dar ênfase para pontos mais importantes nos conteúdos. A seguir, conheça sete comandos do ChatGPT que vão te ajudar na escrita e economizar seu tempo na criação de conteúdo.

7 comandos do ChatGPT que vão te ajudar na escrita — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Deixe o texto mais persuasivo

O ChatGPT pode ser uma ferramenta valiosa para profissionais que precisam escrever textos persuasivos, como copywriters e publicitários. Para essa tarefa, é possível utilizar comandos como "Aprimore o seguinte texto e aplique técnicas persuasivas para potencializar a venda do produto" e enviar o conteúdo que deseja aperfeiçoar. A IA trabalhará para aprimorá-lo, tornando-o mais cativante, convincente e eficiente em seu propósito.

Os textos aperfeiçoados pelo ChatGPT podem ser utilizados, por exemplo, para convencer clientes a comprar produtos em um e-commerce ou para induzir um estudante a assinar um curso virtual. Vale lembrar que, como a inteligência virtual não é infalível, é importante revisar o texto trabalhado pelo chatbot a fim de evitar erros ou trechos "robóticos".

Neste exemplo, o ChatGPT aprimorou a descrição de um relógio para deixar o texto de vendas mais persuasivo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

2. Melhore a descrição do conteúdo

O ChatGPT também pode ajudar criadores a melhorar as descrições dos conteúdos. A função pode ser útil, por exemplo, para escritores e roteiristas que precisam ambientar o público à narrativa a partir das descrições textuais. Para essa tarefa, comandos como "reescreva meu conteúdo de forma mais descritiva.

O objetivo é passar uma imagem clara da minha ideia para o leitor.", juntos ao texto que deve ser reescrito, são válidas e tendem a economizar bastante tempo dos produtores. De novo, é importante revisar a criação do ChatGPT, ao fim do processo, para procurar possíveis erros ou trechos que não agradem as preferências criativas do usuário.

O ChatGPT pode ser utilizado para adicionar detalhes a um trecho e o tornar mais descritivo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

3. Transforme o texto inserindo trechos "mais leves"

Caso sinta que um conteúdo esteja denso e de difícil leitura, é possível solicitar ao ChatGPT para torná-lo "mais leve". Para isso, basta compartilhar o trecho complicado com o chatbot e dar um comando como: "torne o texto mais leve sem alterar seu sentido". Junto a isso, é possível especificar quais tipos de edições devem ser feitas — se elas serão bem-humoradas, coloquiais, simplificadas ou de outro modo.

O ChatGPT pode simplificar ou tornar um texto mais acessível e informal para o leitor — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

4. Trabalhe melhor os CTAs (call to action)

Inserir CTAs ("call-to-action", "chamada para ação" em tradução literal) nos conteúdos produzidos é uma prática importante para induzir o público a interagir com as publicações. Mais uma vez, o ChatGPT pode ser utilizado para otimizar essa tarefa, sugerindo CTAs eficientes e propícias para cada situação. Para isso, comandos como "Reescreva meu conteúdo com uma linguagem que convença o leitor a tomar uma ação o mais rápido possível, insira CTAs de urgência" podem ser úteis.

No texto em questão, a IA adicionou diferentes chamadas para ação com o intuito de motivar o leitor a comprar o produto — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Dê ênfase a partes importantes do conteúdo

Dar ênfase para as informações mais importantes é essencial para transmitir uma mensagem nítida e objetiva ao público. Novamente, é possível pedir para o ChatGPT reescrever trechos atribuindo maior importância a questões específicas em um texto. Para isso, podem ser utilizados comandos como "Reescreva o seguinte texto com ênfase nas informações mais pertinentes, como datas, horário, local e preferências". Em nossos testes, a ferramenta alterou a ordem dos dados e até a formatação do conteúdo.

O ChatGPT pode reorganizar um texto para destacar os detalhes mais importantes — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

6. Torne o texto mais objetivo

Caso um texto fique maior do que o permitido, é possível pedir ao ChatGPT para resumir o conteúdo e torná-lo mais objetivo. Comandos como "Reescreva o texto de forma objetiva, destacando as principais informações" podem ser úteis para que a IA forneça um resumo com os principais pontos da mensagem. A função é especialmente interessante para quem trabalha com plataformas que possuem limites de caracteres, como Twitter e Instagram.

Caso um texto esteja maior do que o esperado, o usuário pode remover o excesso de conteúdo com o ChatGPT — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

7. Peça para o ChatGPT revisar o conteúdo

Por fim, ao finalizar um texto, é possível solicitar ao ChatGPT para revisá-lo. Comandos como "Revise o seguinte conteúdo. Busque erros ortográficos, repetições de palavras, redundâncias e qualquer outro erro que deixe o texto menos atraente ao leitor" podem ser úteis para identificar erros de ortografia ou de digitação. Além disso, a IA também pode sugerir mudanças para tornar a mensagem mais clara ao público, mudando a formatação ou a ordem de algumas informações.

O ChatGPT pode ser utilizado como corretor ortográfico caso necessário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Com informações de Forbes

