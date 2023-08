Preguiça de atualizar aplicativos? 4 motivos para fazer isso mais vezes

Atualizar aplicativos em celulares Android ou iPhone ( iOS ) é algo que nem todo mundo gosta. No entanto, fazer esse procedimento de forma regular ajuda a aumentar a segurança das plataformas, seja elas redes sociais, bancos ou até mesmo jogos. As atualizações corrigem riscos e adicionam medidas extras de segurança para acompanhar os novos métodos usados por invasores. Esse tipo de tarefa também é importante acessar novidades na interface e na experiência das ferramentas. Confira, na lista a seguir, alguns dos principais motivos para sempre atualizar seus aplicativos.

Um smartphone pode conter diversos apps e todos eles precisam de atualização — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Melhorar a usabilidade

As atualizações podem incluir otimizações e melhorias no código dos aplicativos, o que geralmente resulta em melhor desempenho. Os desenvolvedores estão constantemente trabalhando para tornar apps mais rápidos e eficientes, seja com a descoberta de novas funções ou por conta de feedbacks de usuários. Por isso, atualizar a versão também pode trazer melhorias no design e na interface do aplicativo.

Também é possível que uma atualização leve melhorias no gasto de energia ocasionado pelo aplicativo, resultando em um menor consumo de bateria durante o uso. Isso é especialmente importante para apps que são executados em segundo plano, já que a redução no gasto da bateria aumenta a vida útil do dispositivo e melhora a experiência do usuário ao longo do dia. Além disso, há também otimizações de desempenho, já que os desenvolvedores podem identificar e corrigir problemas que causam lentidão, travamentos ou atrasos.

A cada atualização o aplicativo pode ter desempenho otimizado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Corrigir bugs

Os bugs, também conhecidos como falhas ou erros de software, são problemas ou defeitos que ocorrem nos softwares de todo o tipo – desde games até apps de celular. Essas falhas podem causar comportamentos indesejados, erros de funcionamento, travamentos ou até mesmo a interrupção completa do aplicativo.

Existem várias razões pelas quais os bugs podem surgir, como uma programação muito complexa, atualização no sistema operacional e diferenças de hardware — quando o app funciona bem em um dispositivo e apresenta problemas em outro devido a diferenças nos componentes e configurações. Problemas como falhas frequentes, travamentos ou comportamento inesperado podem ser resolvidos em atualizações. Isso aumenta a estabilidade do aplicativo e proporciona uma experiência mais confiável aos usuários.

Um bug pode ser algo simples, como um personagem de jogo mal feito, ou até mesmo algo mais sério, como erro na segurança do aplicativo. Por isso, é recomendado sempre atualizar o app para que a usabilidade e a segurança estejam sempre atuais e de acordo com os dados do programador.

Atualizar é importante para prevenir bugs em aplicativos e no sistema operacional — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

3. Aproveitar novos recursos

É possível adquirir novos recursos nos aplicativos ao realizar uma atualização, como uma nova experiência do usuário e melhorias no design e na interface. A inovação tecnológica mantém o app atualizado e competitivo, garantindo compatibilidade com versões mais recentes do sistema operacional e outros dispositivos.

Além disso, ao atualizar um app, você pode personalizar a experiência, melhorar o desempenho em dispositivos recentes e obter maior segurança. A integração com serviços externos e feedback dos usuários também são benefícios importantes, mantendo o aplicativo relevante e útil no mercado em constante mudança. Essas são novidades que você só poderá experimentar se mantiver os apps atualizados.

Os novos recursos aumentam a usabilidade — Foto: Reprodução/Google Maps

4. Aumentar a segurança

Ao atualizar um aplicativo no celular, você também aumenta a segurança dos seus dados. As atualizações frequentemente incluem correções para vulnerabilidades de segurança, protegendo suas informações pessoais contra possíveis ataques e invasões. Os desenvolvedores trabalham para identificar e resolver problemas de segurança, fortalecendo as defesas da ferramenta contra malware e hackers.

Isso reduz o risco de exploração de brechas de segurança e garante que o aplicativo esteja alinhado com as práticas seguras mais recentes. Atualizar regularmente seus aplicativos é essencial para manter a proteção do seu dispositivo e evitar problemas relacionados à privacidade e à integridade dos dados. Ou seja, as vantagens de se manter atual são maiores do que a preguiça de atualizar os aplicativos.

Um aplicativo atualizado oferece maior segurança — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Dica bônus: ativar a atualização automática no Android e iOS

Deixar os aplicativos atualizados é mais simples do que parece, tanto nos smartphones Android quanto os iOS. Afinal, as duas opções oferecem o recurso de atualizaçã automática, que poupa o usuário de fazer isso manualmente. No Android, basta abrir a Play Store do seu celular e tocar no seu perfil. Depois disso, toque em "Configurações". No tópico "Preferência de rede", basta tocar em "Atualizar apps automaticamente". De acordo com sua preferência, você pode escolher entre utilizar qualquer rede de internet para atualizar os apps ou somente por Wi-Fi, economizando os dados móveis.

Já no iOS, acesse "Ajustes" e, depois, toque em "App Store". Por fim, é só ativar a opção "Atualizações de Apps" e o iPhone irá atualizar os aplicativos automaticamente sempre que houver uma nova versão.

Veja também: como atualizar seu celular Android e ter a versão mais recente do sistema