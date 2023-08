Qual é o 'pior' iPhone para comprar em 2023?

Ainda que o iPhone seja um celular atrativo mesmo alguns anos após o lançamento, nem todos os modelos permanecem ideais em 2023. É o caso do iPhone 8 , do iPhone SE de 1ª geração e até mesmo do iPhone X . Todos esses modelos não vão receber o iOS 17 , previsto para ser liberado aos usuários até o fim do ano, além de apresentarem desvantagens em aspectos como tela e hardware. O iPhone SE de 2ª geração também não é a melhor alternativa para comprar em 2023, principalmente depois do lançamento da terceira geração, em 2022, que traz o mesmo design com um hardware melhor.

Se você quer comprar um iPhone de gerações anteriores para economizar, mas não quer correr o risco de fazer uma má escolha, confira a lista a seguir. Nela, o TechTudo separou cinco modelos de celulares da Apple cuja compra deve ser evitada ou repensada em 2023. Continue a leitura e entenda as desvantagens de cada um deles.

iPhone 8 é um dos modelos cuja compra não é recomendada em 2023 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

iPhone SE 1ª geração: pouca bateria, tela pequena, design de botão e desatualizado

O iPhone SE de 1ª geração está entre os celulares da Apple que não são uma boa opção de compra em 2023. Lançado em 2016, o smartphone tem um visual ainda mais datado, com a carinha do iPhone 5S. Não obstante, o iPhone SE tem uma tela de apenas 4 polegadas, menor até mesmo que as do iPhone 12 Mini e do iPhone 13 Mini, que têm 5,4 polegadas.

O telefone de 2016 também não recebeu o iOS 16, liberado aos usuários em 2022. Ou seja, desde o ano passado, o celular não conta mais com atualizações. Consequentemente, o aparelho não é compatível com o iOS 17, que será distribuído para os modelos mais recentes da linha iPhone SE

iPhone 8: tela menor, design de botão e sem suporte ao iOS 17

A situação do iPhone 8 é semelhante à do iPhone SE de 2016. O celular foi um dos últimos da linha principal da Apple a trazer o clássico botão Home. Ele veio ao mundo em 2017, junto com o iPhone X, em dois modelos: o convencional, que tinha tela de 4,7 polegadas e apenas uma câmera, e a edição Plus, com tela de 5,5 polegadas e câmera dupla.

Mas o visual datado e as poucas opções de câmera não são as únicas desvantagens do smartphone. O iPhone 8 também não é compatível com o iOS 17, nova versão do sistema operacional da Apple que será liberada a todos os usuários no fim de 2023. Em outras palavras, o celular ficará sem atualizações em breve, sendo impossibilitado de receber novos recursos.

iPhone 8 — Foto: TechTudo

.iPhone SE 2ª geração: pouca bateria, tela pequena e design de botão

Lançado em 2020, o iPhone SE de 2ª geração tem carinha de iPhone 8 e cabeça de iPhone 11, graças à presença do processador Apple A13 Bionic. As características colocam o celular em um panorama mais recente, mesmo com o visual datado devido à presença do botão Home. Mas isso não significa que o modelo seja a melhor opção de compra.

A começar pela tela pequena, de 4,7 polegadas, que pode desagradar uma parcela de usuários. Além disso, o smartphone conta com apenas uma câmera traseira e uma bateria que é conhecida por não durar muito. O modelo recebeu uma atualização em 2022, indo para a terceira geração com o mesmo processador do iPhone 13 e iPhone 14, o Apple A15 Bionic. Ou seja, vale mais a pena conferir o iPhone SE de 3ª geração.

iPhone SE de 3ª geração — Foto: Divulgação/Apple

iPhone X: hardware ultrapassado e sem suporte ao iOS 17

O iPhone X tem seu mérito por ter abdicado do clássico botão Home para dar a vez ao Face ID em 2017. Na época, o celular chamou a atenção pelo design repaginado dez anos após o lançamento do iPhone de primeira geração, em 2007. Mas, apesar de ter câmera dupla e um design moderno, o modelo conta, atualmente, com um hardware ultrapassado.

Não por acaso, a Apple não vai liberar o iOS 17 para o smartphone em questão. Dessa forma, o celular deixará de receber novas versões do sistema operacional e os recursos que nelas vêm. No lugar, será preciso ter um iPhone XS, XS Max, XR ou superior para instalar a próxima geração do software.

iPhone X — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

iPhone 11: não tem suporte às redes 5G

O iPhone 11 ainda é uma opção viável para quem deseja economizar ao máximo possível ao comprar um celular da Apple mais atual e compatível com o iOS 17 – especialmente quando a câmera dupla, recurso não oferecido pelo iPhone SE de 3ª geração, é prioridade. Mesmo assim, o celular deixa de lado alguns recursos importantes para os dias atuais, como o suporte ao 5G.

Além disso, o modelo abdica de outras tecnologias que se tornaram comuns mesmo nos modelos de entrada mais recentes da linha principal, como a tela OLED. Em outras palavras, o iPhone 11 ainda é uma alternativa. Todavia, é importante verificar os demais modelos mais recentes antes de bater o martelo.

iPhone 11 em seis cores diferentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

