Quatro vezes em que o Apple Watch errou e gerou grandes problemas

Recentemente, um norueguês que sofreu um colapso pulmonar durante uma queda teve a vida salva pelo relógio depois que o wearable foi capaz de identificar o tombo. Em abril, o Apple Watch também foi essencial para que uma mulher grávida descobrisse que sofria com uma embolia pulmonar, salvando a sua vida e a de seu bebê. No entanto, apesar dos casos de sucesso, o relógio da Apple também possui falhas. A seguir, veja quatro vezes em que o Apple Watch errou e gerou problemas para os usuários.

Apple Watch: veja quatro vezes em que o relógio errou e deixou usuários 'na mão' — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ligações acidentais para os serviços de emergência

Segundo informações do site de notícias britânico Telegraph, o Apple Watch tem sido responsável por um aumento significativo no número de discagens acidentais para os serviços de emergência, no Reino Unido. O fato tem chamado a atenção das autoridades locais, principalmente por conta do tempo gasto pelos operadores para identificar que as chamadas se tratam de ligações falsas. De acordo com a polícia, os responsáveis por operar as chamadas podem demorar até 20 minutos para identificar que o pedido de ajuda se trata de um alarme falso.

Quando acionado por engano, o SOS de Emergência do Apple Watch pode desperdiçar recursos dos serviços de resgate — Foto: Reprodução/Apple

De acordo com o portal, o relógio inteligente da Apple tem acionado o recurso SOS de Emergência por engano quando usuários estão treinando na academia, levantando peso, praticando yoga ou correndo. Em um caso recente, o Apple Watch de um homem que usava o vestível durante um treino de levantamento de peso concluiu uma chamada para os serviços de emergência sem que ele tivesse sofrido um acidente. Em entrevista ao Telegraph, o homem contou que precisou informar ao atendente que a ligação foi feita por engano, e ainda revelou que o atendente não parecia surpreso com o ocorrido.

Ainda não se sabe ao certo o que faz a função ser ativada de maneira equivocada, mas, de acordo com a reportagem, ela passou a efetuar as chamadas em modelos de Apple Watch mais recentes de depois que os dispositivos foram atualizados para identificar quedas e acidentes de carro.

Falsas detecções de acidentes

Em modelos de Apple Watch Series 8 e Ultra, e versões mais recentes de iPhone, como o 14 e 14 Pro, os sensores de detecção de quedas e acidentes também têm sido acionados por engano quando usuários praticam esqui, snowboard e outros esportes na neve. Além disso, ainda há relatos de que passeios de montanha russa também podem acionar os recursos erroneamente.

Segundo informações do portal The Verge, as rápidas largadas, pausas repentinas e solavancos bruscos das atividades podem enganar os sensores dos dispositivos, acionando os serviços de emergência sem necessidade — o que pode desperdiçar recursos.

Em dezembro de 2022, uma equipe de resgate se deslocou até a província canadense da Colúmbia Britânica depois de receber um falso alarme de um acidente no local. O time se deslocou até a região e permaneceu por cerca de 40 minutos sobrevoando a localidade em um helicóptero para, então, descobrir que o acidente se tratava de um alarme falso. Segundo estimativas das equipes de busca, foram gastos cerca de US$ 10 mil (quase R$ 50 mil) com a operação.

Detecção de acidentes no iPhone (iOS) e Apple Watch — Foto: Reprodução/Apple

Ainda de acordo com informações do The Verge, atendentes de cidades que possuem estações de esqui têm relatado um aumento significativo no número de chamadas automáticas realizadas pelos dispositivos da Apple. Vale dizer que, antes de completarem as chamadas, tanto o Apple Watch quanto o iPhone emitem um alarme sonoro, no entanto, é provável que os esquiadores não consigam ouvir o alerta por conta das roupas de inverno, que podem acabar abafando o som dos aparelhos.

Falhas na sinalização de problemas cardíacos

Além dos falsos alertas de detecção de acidentes, os relógios da Apple também têm enviado notificações em excesso sobre possíveis problemas cardíacos. Um estudo publicado em outubro de 2020 conduzido pela Mayo Clinic, nos Estados Unidos, concluiu que o Apple Watch pode ser responsável por visitas desnecessárias ao serviços de emergência.

De acordo com a pesquisa, apenas 10% dos usuários que receberam alertas de saúde do relógio tinham, de fato, problemas no coração. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram dados de pacientes que visitaram o hospital entre dezembro de 2018 e abril de 2019 e mencionaram as notificações recebidas pelo Apple Watch.

Estudo de hospital nos EUA identificou que só 10% dos pacientes que receberam alertas do Apple Watch tinham problemas cardíacos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Eles encontraram 264 registros de pacientes que informaram terem recebido alertas notificando a presença de ritmos cardíacos irregulares. Desses 264 pacientes, 58 já haviam sido diagnosticados com fibrilação atrial no passado, e apenas 30 deles tiveram um diagnóstico cardíaco após as visitas ao médico.

O estudo concluiu, então, que a maioria dos pacientes que foram notificados pelo Apple Watch receberam alertas com informações incorretas ou falsas — o que, à médio ou longo prazo pode levar a uma sobrecarga na utilização dos sistemas de saúde.

Erros ao identificar quedas

Em fóruns online, também é não é difícil encontrar reclamações de usuários sobre alguns recursos do Apple Watch que deixaram de funcionar ou apresentaram falhas. No fórum do próprio site da Apple, por exemplo, diversos usuários já deixaram queixas informando que o vestível não foi capaz de identificar quedas.

Em um dos relatos, um usuário afirma que machucou a cabeça durante uma queda e, por conta do trauma, precisou ser hospitalizado. No entanto, o relógio, Apple Watch Series 5, não foi capaz de detectar o tombo. Em outro post no fórum, um outro usuário conta que seu Apple Watch Series 6 também não tem identificado suas quedas, apesar de estar atualizado e já ter conseguido detectar tombos no passado.

Apple Watch detecta quedas de seus usuários desde o Apple Watch Series 4 — Foto: Reprodução/9to5Mac

De acordo com informações da Apple, todos os relógios a partir do Apple Watch Series 4, incluindo o SE, podem identificar "quedas fortes" quando o usuário está usando o dispositivo. Quando ele identifica a queda e percebe que o usuário está se movendo, ele não liga para os serviços de emergência de forma automática, mas permite que o usuário faça a chamada ao deslizar o dedo sobre a tela do relógio.

No entanto, se o dispositivo detectar a queda e perceber que o usuário permaneceu imóvel por cerca de um minuto, ele inicia um cronômetro de 30 segundos e aciona os serviços de resgate automaticamente.

Com informações de Telegraph, The Verge (1/2), iThinkDifferent e Apple (1/2/3/4)