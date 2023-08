Quem é Erin Carter?: veja personagens e elenco da série da Netflix

Perseguições, assaltos e um passado obscuro integram o enredo de Quem é Erin Carter? , nova série de suspense policial da Netflix . O show estreou na última quinta-feira (24) na plataforma, ocupando atualmente o primeiro lugar do ranking de séries do streaming. Criado pelo roteirista Jack Lothian (Doc Martin) e estrelado pela atriz Evin Ahmad (Além dos Sonhos), o seriado mostra a transformação de uma professora após presenciar um assalto.

A série tem como foco mostrar a personalidade da protagonista e descobrir sua verdadeira história. Nos sete episódios da primeira temporada, conhecemos outros personagens que ajudam a desvendar os mistérios que rondam Carter. Veja a seguir os principais personagens e seus atores e atrizes.

Quem é Erin Carter? é a mais nova série de suspense policial da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Evin Ahmad é Erin Carter

A protagonista é uma professora substituta inglesa que se muda para Barcelona, cidade da Espanha, para viver junto com o marido Jordi Collantes e a filha Harper. É durante um assalto num supermercado do bairro onde vive que a vida de Erin tem uma drástica mudança. Após ser reconhecida por um dos assaltantes, a professora luta para proteger seu nome e sua família. Porém, informações pouco conhecidas sobre o seu passado voltam a atormentá-la.

Mesmo se reconhecendo como uma professora e dona de casa, o passado de Erin Carter parece dizer o contrário — Foto: Divulgação/Netflix

Sean Teale é Jordi Collantes

O marido de Erin é um enfermeiro de um pronto-socorro e pai de Harper. Jordi é apaixonado por sua família, mas o passado arriscado da esposa pode colocar sua devoção em dúvida. Sean Tale esteve na série Reign, disponível no Globoplay.

Jordi é um enfermeiro espanhol casado com Erin Carter — Foto: Divulgação/Netflix

Indica Watson é Harper

A filha única do casal Erin e Jordi tem apenas 10 anos. Quando os segredos de mãe vêm à tona, sua vida corre perigo. Entre os papéis da atriz mirim Indica Watson, está a série Sherlock, disponível no HBO Max e Amazon Prime Video.

Harper é a única filha de Erin; com as ameaças sofridas pela mãe, a vida da garota corre perigo — Foto: Divulgação/Netflix

Denise Gough é Lena Campbell

Lena Campbell é uma das pessoas apresentadas na série que tem ligação com o passado de Erin. No decorrer da trama, certos aspectos da vida da protagonista são revelados pela personagem. Denise Gough foi uma das protagonistas da série Andor, do Disney+.

Quem é Erin Carter?: Lena é um elo para o passado da protagonista — Foto: Divulgação/Netflix

Pep Ambròs é Emilio Martin

O detetive de polícia é vizinho da família de Erin e melhor amigo de Jordi. Após o assalto no supermercado, Emilio fica no encalço da professora por desconfiar de seu comportamento. Pep Ambrós é lembrado por sua atuação na série espanhola Matadero.

Quem é Erin Carter?: Emilio é um investigador de polícia que é vizinho de Erin Carter — Foto: Divulgação/Netflix

Susannah Fielding é Olivia Thorne

Na escola onde Erin trabalha, sua melhor amiga é Olivia Thorne. Mais que isso, a secretária é uma confidente para a personagem. No entanto, Olivia não desconfia do passado de Erin. Susannah integrou o elenco do filme Morte no Nilo, disponível no Star+.

Quem é Erin Carter?: Olivia é a melhor amiga de Erin na escola onde as duas trabalham — Foto: Divulgação/Netflix

Douglas Henshall é Daniel Lang

Daniel é um empresário rico e pai de um dos alunos de Erin. Inicialmente, o personagem tem um atrito com a professora quando ela reprovou seu filho, Dylan. Porém, a relação dele com a protagonista se estende para além do vinculo escolar. Douglas Henshall faz parte do elenco de Outlander, disponível no Star+ e Netflix.

Quem é Erin Carter?: Daniel é pai de um dos alunos da protagonista — Foto: Divulgação/TechTudo

Jamie Bamber é Jim Armstrong

O inspetor de polícia é outro importante elo de Erin com o seu passado. Vemos alguns flashbacks na série que mostram como os dois se conheceram. Jamie Bamber participou do filme Terror no Deserto, disponível no Apple TV+.

Quem é Erin Carter?: Jim é outra personalidade importante do passado de Erin — Foto: Divulgação/Netflix

Charlotte Vega é Penelope Reyna

A vizinha de Erin se torna uma pedra no sapato da protagonista depois de uma briga na escola entre os filhos das duas personagens. No entanto, Erin descobre um segredo de Penelope que pode lhe favorecer. Charlotte Vega é uma das atrizes da série Warrior Nun, também da Netflix.

A vizinha de Erin é uma mulher que também tem seus segredos — Foto: Divulgação/Netflix

