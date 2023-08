Quer fazer receita com o que tem na geladeira? Veja 5 apps que vão ajudar

É possível gerar receitas com o que tem na geladeira usando apps disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ). A opção é útil quando não há tempo nem disposição para fazer um menu mais diversificado. O ChatGPT , por exemplo, entrega receitas completas com um passo a passo do modo de preparo. Já o SuperCook busca os pratos mais adequados a partir dos alimentos que o usuário informa ter em mãos naquele momento. O Na Despensa, por sua vez, possui uma extensa lista com receitas rápidas separadas por ordem alfabética. A seguir, conheça cinco opções de aplicativos com sugestões para refeições deliciosas.

Aplicativos podem ser uma boa opção para encontrar receitas com poucos passos — Foto: Divulgação/Pexels (Tima Miroshnichenko)

📝Não consigo fazer backup no WhatsApp, o que faço? Confira a dúvida no Fórum do TechTudo

1. ChatGPT

O aplicativo ChatGPT, que está disponível atualmente para celulares Android e iPhone, é um chatbot gratuito capaz de fornecer textos sobre variados temas. O app tem dezenas de funções, que vão desde solucionar problemas escolares até orientar profissionais sobre programação. A plataforma também pode ser uma boa opção para obter receitas rápidas a partir do que se tem na geladeira. A ação é simples e pode ser feita com pouquíssimos comandos.

Após abrir o ChatGPT no celular, basta digitar os alimentos que estão disponíveis na geladeira na área de digitação, localizada na parte inferior da tela. Em seguida, a inteligência artificial enviará opções de receitas para que o usuário faça o preparo. A ação também pode ser feita através do ícone de microfone, localizado à esquerda do campo textual.

Aplicativo ChatGPT fornece receitas completas com modo de preparo para usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Supercook

O Supercook, disponível para dispositivos Android e iPhone, é um aplicativo de receitas onde os usuários escrevem os ingredientes que eles têm na geladeira e recebem sugestões em retorno. Gratuito, o app dá sugestões de almoço, petiscos, jantar, lanches e sobremesas. As informações podem ser digitadas diretamente na aplicação ou listadas por meio de mensagem de voz, para que o cadastro seja feito automaticamente.

Para acessar as receitas, é necessário preencher os ingredientes disponíveis manualmente ou escolher entre as opções oferecidas pela aplicação e tocar em “Ver receitas”. Também é possível favoritar os preparos preferidos e fazer uma lista de compras. A funcionalidade serve de lembrete para a reposição posterior dos itens já esgotados.

Aplicativo SuperCook disponibiliza receitas através de sugestões de alimentos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O app PetitChef, disponível para celulares Android e iPhone, é totalmente gratuito e tem diversas receitas registradas para que o usuário se inspire e faça refeições apenas com o que tem em casa. É possível fazer buscas por pratos, obter informações nutricionais de alimentos e o valor energético de cada porção em calorias. O aplicativo fornece sugestões diárias de menus para que usuários tenham opções variadas de preparo à sua disposição.

Para escolher uma receita, abra o app, toque no ícone de lupa localizado no canto superior da tela e faça a busca a partir dos alimentos que estão na sua geladeira. Também é possível buscar por opções de pratos a partir das categorias do app, como peixes, vegetarianas, bolos, massas e muitas outras.

Aplicativo PetitChef permite que usuários busquem por receitas a partir de ingredientes e categorias — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Na Despensa

O app Na Despensa, disponível apenas para dispositivos Android, é simples de usar e, como o seu nome sugere, facilita a pesquisa de receitas feitas com o que se tem em casa. O aplicativo oferece combinações de alimentos de sabores mais harmônicos. Com o app aberto, é possível fazer a busca por receitas a partir dos próprios ingredientes, ou se inspirar a partir dos pratos em destaque no aplicativo. Ambas as opções estão disponíveis gratuitamente.

Aplicativo Na Despensa permite que usuários busquem por receitas em seu catálogo através de ingredientes — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Chatsonic

O Chatsonic —AI Chatbot, disponível exclusivamente para dispositivos Android, também é uma boa opção para obter receitas de alimentos guardados na geladeira. Além dessa possibilidade, a Inteligência Artificial cria imagens digitais a partir de recomendações de usuários, responde perguntas enviadas por áudio, mantém o registro de interações no histórico, produz artigos, e-mails, avatares personalizados e muito mais.

Para obter receitas na plataforma, é preciso fazer o login com uma conta Google. Depois disso, basta digitar os ingredientes disponíveis na barra horizontal localizada na parte inferior do app, ou clicar no ícone de microfone ao lado dela e dizer os itens desejados. A ferramenta fornecerá a receita e o modo de preparo.

Aplicativo Chatsonic recomenda receitas a partir de alimentos listados por usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Google Play Store e App Store

Veja também: como descobrir o significado dos emojis