Quer organizar a rotina da família? Esses 5 apps podem ajudar

Ao usar apps que organizam a rotina familiar, você pode desfrutar de maior liberdade para se dedicar a tarefas mais complexas ou tirar um tempinho para descansar, mas sem perder o controle do que precisa ser feito! Há diversas opções disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), como o Family Wall, que oferece ferramentas para montar a lista de compras e rastrear finanças, e o Family 360, que ajuda a rastrear entes queridos e mantê-los mais seguros quando estão longe de casa. Outro exemplo é o app Lista de Limpeza, que ajuda a definir tarefas específicas para os membros da família, mantendo a casa organizada no dia a dia. A seguir, conheça melhor os aplicativos citados e outras opções úteis na lista preparada pelo TechTudo!

Confira uma lista de completa de apps para organizar rotina da família — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. FamillyWall

O aplicativo FamilyWall funciona como um organizador da rotina familiar e está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS). Entre seus principais recursos há o calendário compartilhado, ferramenta de distribuição de tarefas e listas de compras. A plataforma ainda permite acompanhar localização de membros da família e oferece chat de mensagens, galeria para compartilhar fotos e vídeos e um diretório que reúne contatos importantes de babás e demais familiares.

Organize a rotina familiar com o FamilyWall — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com o FamilyWall, o usuário organiza as demandas familiares de forma prática e economiza tempo. Com uma interface fácil de interagir, o app permite comunicação segura entre os membros e o compartilhamento de momentos importantes por meio de imagens. Para aqueles que desejam desfrutar da versão completa do app, com a opção de gerenciamento financeiro, planejamento de refeições, sincronização de calendários, localização avançada e armazenamento extra, existe a possibilidade de contratar o plano Premium mensal pelo valor de 4,99 euros, cerca de R$ 27,00 na cotação atual.

2. Lista de limpeza - PikaPika

Disponível para Android e iPhone (iOS), o aplicativo Lista de limpeza foi criado para auxiliar na organização do cronograma de limpeza da sua casa. Ele foi projetado especialmente para ser compartilhado e utilizado por famílias e grupos.

A ferramenta oferece a possibilidade de acompanhar quem realizou cada tarefa e quando isso ocorreu, tornando a divisão de responsabilidades domésticas mais transparente. O melhor de tudo é que o aplicativo automaticamente organiza as tarefas de acordo com sua prioridade, garantindo que nada seja esquecido.Com uma interface prática de usar, o Lista de Limpeza é gratuito, mas possui versão Pro (R$4 ,90 por mês) sem anúncios e com configurações avançadas.

Deixe sua casa sempre organizada utilizando o app Lista de Limpeza — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Agenda Escolar

O aplicativo Agenda Escolar está disponível para dispositivos Android e é muito útil para o dia a dia dos estudantes e pais que queiram ficar de olho na educação dos filhos. A ferramenta ajuda a organizar a carreira acadêmica para alunos de todas as idades, incluindo a educação primária, secundária e a faculdade.

Simples, rápido e intuitivo, o aplicativo possui funcionalidades importantes, como agenda para tarefas, exames e lembretes, horário e calendário integrados, personalização com temas coloridos, Backup no Google Drive, notificações para tarefas e testes, gestão de notas e disciplinas e gravação de palestras. Você pode desfrutar destas funcionalidades de forma gratuita ou pagar pela versão Premium sem anúncios por R$ 4,99 ao mês.

O app Agenda Escolar ajuda estudantes de todas as idades a organizarem suas rotinas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Family360 — GPS Live Locator

O Family360 proporciona o rastreamento em tempo real da família. Entre os principais recursos, o usuário pode contar com monitoramento individual ou múltiplo, compartilhamento da localização, ETA para Viagens Seguras, atualizações de tráfego em tempo real, histórico detalhado de localização e recurso "Enviar SOS".

Você pode testar o app por 21 Dias no Android e iPhone (iOS). Para desbloquear recursos premium é necessário pagar R$15,99 ao mês. Assim, você acessa a versão com rastreamento avançado, atualizações rápidas, notificações de entrada e saída e histórico prolongado.

Sempre saiba onde seus filhos estão usando o app Family360 — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Rotina Divertida

O Aplicativo Rotina Divertida oferece auxílio para crianças com necessidades específicas, como autismo. Sendo um apoio importante para pais de crianças com dificuldades de compreensão, ele tem interface amigável e promove o estímulo à comunicação e a educação. Os pais podem organizar tarefas diárias e estabelecer uma rotina de aprendizagem, promover a autonomia das crianças com a opção delas mesmas marcarem as tarefas como concluídas, estimular o aprendizado e muito mais.

Além disso, é possível baixar o aplicativo em dispositivos Android e iPhone (iOS) e usá-lo de forma gratuita com anúncios ou na modalidade Premium por R$14,90 ao mês, livre de publicidade e com ferramentas avançadas.

Torne a rotina de crianças com necessidades específicas mais divertida e proveitosa com o app Rotina Divertida — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

