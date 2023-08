Quer transferir fotos do celular para o PC? Conheça 6 apps que vão te ajudar

Aplicativos como o Google Drive ajudam na hora de transferir fotos do celular para o PC — Foto: Divulgação/Getty Images

O aplicativo SHAREit, disponível para dispositivos Android e iPhone, facilita muito o compartilhamento de fotos. Arquivos de vídeo, música, GIFs e wallpapers também podem ser enviados por ele para qualquer computador. A versão premium do app, que custa R$8,50/mês, disponibiliza o aumento na velocidade de transferência para mais de 100MB/s e o envio de arquivos de até 100GB.

Para transferir uma foto, o app também precisa estar instalado no PC. Para isso, abra o aplicativo e, na tela inicial, clique na opção “Enviar”. Na tela seguinte, selecione o arquivo de imagem para o envio e pressione mais uma vez a opção “Enviar”, agora localizada na parte inferior da tela. Será preciso fazer o pareamento do aparelho celular com o computador através da leitura de um QR Code. Após isso, o arquivo será enviado diretamente em poucos segundos e permanece salvo em uma pasta do app no PC. Ao fim, é possível verificar o tempo e a velocidade de envio.

Aplicativo SHAREit faz transferências de imagens do celular para o PC — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Google Drive

O app Google Drive, que está disponível tanto para dispositivos Android, como iPhone, também é um bom aliado na hora de transferir rapidamente imagens para o desktop. Além deste recurso, a plataforma disponibiliza gratuitamente 15GB de armazenamento de arquivos. Para fazer o envio de fotos para o computador, é preciso abrir o app e clicar no ícone de (+), localizado na parte inferior dele para selecionar a opção “Fazer upload”. Selecione a foto na galeria do celular e, em seguida, confirme mais uma vez com um toque em “Fazer upload”. Agora, com o aplicativo aberto no PC, será possível acessar a foto salva e fazer o download dela para o dispositivo.

Aplicativo Google Drive transfere fotos do celular para o PC de usuários e armazena arquivos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Dropbox

O app Dropbox, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone, também é voltado para o salvamento de arquivos de fotos e vídeos na nuvem. Com ele, usuários podem compartilhar documentos, ou até mesmo digitalizar e transformar arquivos em PDF. A transferência de imagens salvas no celular para o PC é bastante simples. Com o aplicativo aberto, selecione a foto de interesse para transferir clicando no ícone de (+) e, logo depois, em “Enviar fotos”. Após fazer a escolha do arquivo na galeria, escolha a pasta de destino para envio. Agora, basta abrir o aplicativo, que já deve estar salvo no PC, e fazer o download da imagem diretamente para o computador.

Aplicativo DropBox transfere arquivos do celular para o PC e os armazena na nuvem — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O Xender, aplicativo gratuito e disponível para dispositivos Android e iPhone, faz transferências de arquivos do celular para o computador com poucos cliques. O app consegue enviar fotos para mais de um dispositivo ao mesmo tempo e reproduzir vídeos e músicas. A transferência do app para o PC pode ser feita de forma simplificada. Para isso, abra o Xender e, no campo "Imagem", escolha o arquivo desejado. Em seguida, clique no ícone de (+), localizado na parte superior direita da tela e depois pressione a opção "Conectar PC" para fazer o pareamento entre os dispositivos. Será preciso digitar o endereço no navegador do computador para fazer a conexão e enviar as imagens, que serão salvas automaticamente.

Aplicativo Xender transfere fotos do celular para o PC por meio de parelhamento com link — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O aplicativo AirDrop, disponível para Android e iPhone, tem recursos de transferências de arquivos, controle remoto, espelhamento de tela, localização de dispositivos e entrega backup na nuvem. Para fazer a transferência de fotos do celular, o aplicativo também precisa estar instalado no computador. Assim, abra o aplicativo e selecione a opção "Meus dispositivos" para clicar no campo "AirDroid Desktop", que permite a conexão entre os dois aparelhos. Na sequência, pressione o campo "Nas proximidades" para encontrar o computador na busca. Depois disso, um chat será aberto dentro do app, no qual é possível selecionar a foto na galeria e enviá-la diretamente para o aplicativo instalado no computador.

Aplicativo AirDrop permite a transferência de fotos para o PC através de chat — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Bônus: AirDrop

O Airdrop, ferramenta de compartilhamento disponível para os sistemas iOS e Mac, apesar de não ser um aplicativo, consegue transferir fotos com bastante rapidez. Entretando, a transferência só pode ser feita entre dispositivos da Apple que estejam próximos. Ele também permite o envio de arquivos, contatos e localização atual do usuário, por exemplo. É preciso que tanto o iPhone como o computador Mac estejam com o Wi-Fi e o Bluetooth ativados para dar início ao procedimento.

Depois disso, basta abrir o app Fotos e selecionar a imagem desejada para o envio. Em seguida, um ícone de compartilhamento localizado na parte inferior esquerda do app estará disponível e será preciso clicar nele. Por fim, pressione o ícone do AirDrop em azul, que também está localizado no canto inferior esquerdo da tela, para selecionar o computador disponível. A foto será enviada para o PC logo em seguida de forma automática.

Airdrop pode fazer a transferência de imagens sem alterar a qualidade original delas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Apple, Google Play Store e App Store

